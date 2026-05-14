生成AIで差をつける！企画・提案業務のスマート化　オンラインセミナー6月17日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年6月17日開催 生成AIで差をつける！企画・提案業務のスマート化

近年、ChatGPTやCopilotなどの生成AIは急速に普及する一方で、「実務でどう使えばよいかわからない」「使ってみたが期待した成果が出ない」といった声も多く聞かれます。本セミナーでは、無料で利用できる生成AIツールを前提に、日常業務における情報収集・分析・企画立案といった業務プロセスをどのように効率化できるかを、具体的な活用方法とともに解説します。

単なるツール紹介にとどまらず、マーケティングの基本フレームワークと組み合わせることで、アウトプットの質を高める使い方を体系的に整理。さらに個人ワークを通じて、実際にプロンプトを設計しながら「使える状態」を目指します。今回からはスライド作成のワークも追加し、業務で頻出する資料作成の効率化にも踏み込みます。

初めて生成AIに触れる方はもちろん、すでに活用している方にとっても、自身の使い方を見直し、活用の幅を広げる機会としてご活用いただけます。これまで時間をかけていた業務を、より短時間で再現性高く進めるための実践的なヒントを提供します。

講師：金森 努 金森マーケティング事務所 代表

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006484ai_2.php

コンサルティング会社、広告会社（電通ワンダーマン）を経て、2005年に独立。30年以上、マーケティングの“現場”で活動している「マーケティング職人」。

マーケティングコンサルタントとして、B to B／B to Cを問わず、IT、自動車、電機、食品、製薬、EC等幅広い業種に対応。新規事業・新商品開発・販売計画・販売のテコ入れなどをコンサルティングしている。



金沢工業大学KIT虎ノ門大学院、グロービス経営大学院大学の客員准教授を歴任。青山学院大学経済学部非常勤講師（現任）

セミナープログラム：

１．生成AIを実務で活用する

ー営業部門やマーケティング部門などで活用する

１）AIって？最近よく聞く生成AIとは？～生成AIができること、できないこと、よくある勘違い

２）生成AIは無料または安価でも使用できる

３）実務で活かせる生成AIの事例

・営業：提案先の事業環境の分析などから、得意先の課題仮説の検討、提案の企画など

・マーケティング：市場環境や動向把握、ターゲティングなど多種多様に役立つ

４）企画業務で役立つマーケティングのフレームワークと全体像（３C分析、STPなど）

２．ワークで理解する、生成AIを使って市場や顧客を理解する方法【環境分析×生成AI】

１）環境分析：３Cのフレームワークの理解と使い方（顧客、競合、自社）

【個人ワーク】

３C分析でChatGPT、Copilotを活用する

・○○業界における大手企業A社を取り巻く環境を生成AIで短時間で分析する

・カフェ「○○」の競争環境と顧客ニーズ、購買・利用決定要因を抽出する

２）３C分析で生成AIを使う際の留意点

３）「プロンプト（指示）」がすべてを分ける：どこまで、何をAIに伝えるか

４）講師が実際に使う、３C分析の「プロンプト（指示）」理解する

５）分析を深める「ゴールシークプロンプト」

３．ワークで理解する、生成AIを使って自社の魅力を見つめなおす【戦略立案】

１）どんな顧客に、ターゲットを定めるか

２）定めたターゲットから支持されるための戦い方、立ち位置を定める

【個人ワーク】 ChatGPT、Copilotを使ったセグメンテーションとターゲティング

・○○の顧客候補（セグメンテーション）を論理的に導き出す

・顧客に支持されるためのポジショニング 有名な製品AとBを使って演習

３）良質なアウトプットのために、どこまで明文化するべきか

４）アウトプットを補強するためのポイントとワンポイントアドバイス

４．アウトプットされた内容を生成AIで資料化する際のポイント

１）企画の構成案を生成AIで検討、スライド作成

【個人ワーク】Gammaを使って、スライドを作成する

これまでのワークの内容をテキスト化 → デザインされたスライドの作成

２）スライド作成の際のプロンプトの違い（プロンプト次第でイメージはかなり違う）

開催概要：

開催日時2026年6月17日(水) 13:00~17:00 ※アーカイブ配信あり

開催方法：オンラインセミナー

受講料：お一人様 33,000円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006484ai_2.phpマーケティング研究協会

【主催】

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/