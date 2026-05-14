冷凍冷蔵フルフィルメントサービス（SCF）が楽天RMSサービススクエアリニューアル掲載。

株式会社アイズプランニング（本社：東京都渋谷区）は、当社が提供する「冷凍冷蔵フルフィルメントサービス（SCF）」が、楽天市場出店店舗様向けの店舗運営支援サービス「楽天RMSサービススクエア」リニューアルに伴い掲載ページデザインを変更。

株式会社アイズプランニング月間出荷1000件～の乗り換えもお任せください！

※楽天市場出店企業はRMSログインの上、お申込みください。楽天RMSサービススクエアは、楽天市場に出店する店舗様が利用可能な、各種業務支援サービスを集約した公式サービス紹介ページです。

詳細を見る :https://service.rms.rakuten.co.jp/product/0175-0002/1

当社の冷凍冷蔵フルフィルメントサービス（SCF）は、楽天市場出店店舗様向けの支援サービスの一つとして、同ページ上でご案内される形となり現在多くのお問合せをいただいております。

本サービスは、冷凍・冷蔵・定温・超冷凍の4温度帯に対応したフルフィルメントサービスとして、

主に関東・関西エリアの様々な倉庫と連携し、食品を中心としたEC事業者様向けに、入庫・保管・梱包・出荷までの物流業務を一括で提供しています。

その他、受注代行サービスも展開。その場合14時までで当日出荷可能。

【掲載サービス概要】

対応温度帯：冷凍／冷蔵／定温／超冷凍

対応業務：入庫、在庫管理、梱包、出荷

出荷対応：365日当日発送対応 ※条件はお問い合わせください。

ギフト対応：熨斗、チラシ・パンフレット封入 等（オプション対応）

【今後について】

当日発送で全国の皆様へ美味しい体験を！当社では、楽天市場出店店舗様を含むEC事業者様の物流業務負担の軽減を目的に、冷凍冷蔵フルフィルメントサービス（SCF）の運用体制の整備を継続してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社アイズプランニング

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-35-3 JUNCTION harajuku

事業内容：EC運営支援、物流コンサルティング、冷凍冷蔵フルフィルメントサービス（SCF）運営

URL：https://is-png.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アイズプランニング

フルフィルメント事業部

URL：https://is-png.com/scf/

楽天市場出店企業はRMSログインの上、お申込みください。

https://service.rms.rakuten.co.jp/product/0175-0002/1