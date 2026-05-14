″バラをイメージしたアート″で街の賑わいを創出「KIOI ROSE WEEK 2026」開催　初夏が見頃のバラをテーマに、ホテル・飲食店にて限定メニューを販売

株式会社西武不動産プロパティマネジメント

株式会社西武不動産プロパティマネジメント（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：齊藤 朝秀）が運営する東京ガーデンテラス紀尾井町では、2026年5月15日（金）～6月14日（日）まで、バラをテーマにしたイベント「KIOI ROSE WEEK 2026」を開催いたします。

東京ガーデンテラス紀尾井町では、バラを通じてつながる交流の場の創出と地域活性化を目指し、街の魅力を発信する「KIOI ROSE WEEK」を、2017年より開催（2020年はコロナ禍で開催せず）しており、今年で9回目となります。

今年は、「BEYOND THE ROSE. -薔薇ひらく街、紀尾井町-」をテーマに、バラをイメージしたアートや装飾、グルメなど、さまざまなコンテンツを街全体でお楽しみいただけます。イベント期間中は、「赤坂プリンス クラシックハウス」を取り囲むように植えられた、約90品種・600株の色とりどりのバラが花開き、甘く華やかな香りに包まれます。

さらに、今年は世界的なフラワーアーティストのニコライ・バーグマンさんと初のコラボレーション企画を開催いたします。キービジュアルのデザイン制作、「赤坂プリンス クラシックハウス」前のフラワーインスタレーション制作、オリジナルフラワーボックスを作るワークショップなど、さまざまな形でコラボレーションを展開し、「KIOI ROSE WEEK 2026」を彩ります。

東京ガーデンテラス紀尾井町は今後も、地域との連携を強化し、「地域交流の拠点」としての役割を果たしていきます。詳細は以下の通りです。

「KIOI ROSE WEEK 2026」イベント概要

日時：2026年5月15日（金）～6月14日（日）

場所：東京ガーデンテラス紀尾井町（東京都千代田区紀

尾井町1-2他）

アクセス：東京メトロ「永田町駅」9a出口直結

サイト：https://bit.ly/4dhgyOz

■フォトスポットにも！数多くのバラと伝統・格式ある有形文化財が織りなす美しい世界 「KIOI ROSE GARDEN at The Classic House」

バラ園「KIOI ROSE GARDEN」には、東京都指定有形文化財の「赤坂プリンス クラシックハウス」を取り囲むように、約90品種・600株の色とりどりのバラが植えられています。伝統と格式を受け継ぐ由緒ある邸宅「赤坂プリンス クラシックハウス」との調和もお楽しみいただけます。

期間：2026年5月15日（金）～6月14日（日）※見頃は5月中旬～5月下旬です。

場所：赤坂プリンス クラシックハウス前（東京ガーデンテラス紀尾井町4階）

「赤坂プリンス クラシックハウス La Maison Kioi」では、咲き誇るバラを眺めながら楽しめる期間限定のアフタヌーンティーもご用意しています。バラからインスピレーションを得たパティシエ特製のスイーツと、シェフこだわりのセイボリーが彩る特別なプランをお楽しみいただけます。

＜クラシックアフタヌーンティー"ローズ＋ナポレオンパイ"＞

期間：2026年5月15日（金）～6月3日（水）

費用：お一人さま 9,000 円（税込・サービス料10％別）

予約：TEL.03-6261-1153 ※ネット予約：公式ホームページより随時受付

リンク：https://akasakaprince.com/lamaisonkioi/cafe/

■”バラ”がテーマ、施設内のホテルや飲食店などとのコラボメニューも多数 「KIOI ROSE MENU」

※写真はイメージです

本イベントの開催にあわせ、施設内のホテルや各店舗ではバラをイメージしたさまざまなメニューが登場いたします。華やかな色、芳醇な香り、上品な味わいといったバラの魅力を、存分にお楽しみいただけるラインナップとなっています。

※メニュー例は次ページをご覧ください

●ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

＜Floral Blossom Afternoon Tea ~Rose~＞

庭園に美しく咲き誇るローズをイメージしたアフタヌーンティー。

絶景を望みながら大切な方との時間や、自分へのご褒美にもおすすめ。

期間：2026年5月15日（金）～6月30日（火）

場所：All-Day Dining OASIS GARDEN〈36階〉、Sky Gallery Lounge Levita〈35階〉

費用：7,500円～（税込） ※別途会計時にサービス料（15％）を加算させていただきます。

https://www.princehotels.co.jp/kioicho/plan/garden/floralrose/

Floral Blossom Afternoon Tea ~Rose~

＜Rose Bouquet Parfait＞

新生活のお祝いにもおすすめのローズブーケをイメージしたパフェ。

尊敬を意味するピンク色などをテーマカラーに桃のコンポートやムースをグラスに美しくデザインしました。

期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

場所：All-Day Dining OASIS GARDEN〈36階〉

費用：3,500円～（税込） ※別途会計時にサービス料（15％）を加算させていただきます。

https://www.princehotels.co.jp/kioicho/plan/garden/rosebouquetparfait2026/

Rose Bouquet Parfait

＜Rose Cocktails＞

華やかに咲き誇る「ローズ」をテーマとした期間限定の3種類の

ローズカクテルを夜景が煌めくバーでお楽しみいただけます。

期間：2026年5月15日（金）～6月30日（火）

場所：Sky Gallery Lounge Levita〈35階〉

費用：各3,200円（税込） ※別途会計時にサービス料（15％）を加算させていただきます。

リンク：https://www.princehotels.co.jp/kioicho/plan/levita/rosecocktails_2026/

Rose Cocktails

●ラ・プレシューズ（紀尾井テラス4階）

＜ロゼ＞

フランス産クリームチーズ、フランボ、ライチ、ブラックベリーを

使用した上品なローズ風味のケーキ。

期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

費用：820円（税込）

ラ・プレシューズ

●アジアンビストロDai（紀尾井テラス2階）

＜薔薇香る三層のヴェリーヌ＞

薔薇の香りと果実の酸味が三層に重なるデザート。

期間：2026年5月15日（金）～6月14日（日）

費用：858円（税込）※なくなり次第終了

アジアンビストロDai

●喜納屋恭兵衛商店（紀尾井テラス1階）

＜ドメーヌ・ル・ベル・アンドロワ ラ キュヴェ シ ローズ 2012＞

フランス語で「6本のバラ」の名の通り、バラのアロマと10年以上の

熟成が織りなす大人のカジュアルワイン。プレゼントにもおすすめ。

期間：2026年5月15日（金）～6月14日（日）

費用：ボトル 3,850円（税込）

■世界的フラワーアーティスト ニコライ・バーグマンさんと初コラボ、フラワーインスタレーション展示やワークショップも開催

喜納屋恭兵衛商店

１.本イベントのために手がけたオリジナル作品を展示 「Flower Flow in Rose Garden」

5月28日(木)から6月14日(日)までの期間、ローズガーデンにて、ニコライ・バーグマンが創り上げるフラワーインスタレーションをご覧いただけます。ローズガーデンを舞台に、華やかなコラボレーション空間を展開いたします。

ローズを中心に、日本の四季の花々や自然の生命力を重ね合わせながら、風や光、時間の移ろいまでも感じられる空間を演出します。自然が生み出す雄大さや繊細な美しさ、そして植物が持つエネルギーを、この「KIOI ROSE WEEK 2026」を通して改めて体験してください。ローズガーデンでは、フラワーインスタレーションとともに、ニコライ・バーグマンが手がけるフラワーアートパネルもご覧いただけます。

期間：2026年5月28日（木）～6月14日（日）

場所：紀尾井テラス4階「水の広場」（赤坂プリンス クラシックハウス前）

２.ニコライ・バーグマンさんが作品制作をライブで披露 「フラワーデモンストレーションイベント」

5月30日(土)12:00より、水の広場 White Deer付近にて、ニコライ・バーグマンによるフラワーデモンストレーションイベントを開催いたします。

瑞々しいローズと季節の花々を重ねながら、その場で作品を創り上げていく特別なひととき。花々に囲まれた空間の中でパフォーマンスをご覧いただけます。完成までの空気感や花の香り、ライブならではの緊張感を間近でご体感いただけます。完成した作品は、ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町内に展示いたします。

日時：2026年5月30日（土）12:00～12:30

場所：紀尾井テラス4階「水の広場」（赤坂プリンス クラシックハウス前）White Deer付近

※事前申し込みは不要です。ご来場いただいた皆さまにお楽しみいただけるイベントです。

３.ニコライ・バーグマンさんによる直接指導、大人気イベント 「フラワーワークショップ」

5月30日(土)15:30より、ニコライ・バーグマン本人が指導するフラワーワークショップを開催いたします。ニコライ・バーグマンが「KIOI ROSE WEEK 2026」のためにデザインした、特別仕様のフラワーボックスを数量限定でご用意いたしました。

「ニコライ バーグマン ふくやま ローズ」から着想を得た淡いパープルピンクとモダンなグレイの組み合わせと質感にこだわったボックスの中には、春らしいマルチカラーの花々をあしらい、開けた瞬間に広がる色彩のコントラストをお楽しみいただけます。

花の扱い方から丁寧にご説明しますので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

オンラインでの事前予約で、先着30名さま限定となりますので、お早目にお申込みください。

日時：2026年5月30日（土）15:30～17:30 ※15:00受付開始

場所：ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 All-Day Dining OASIS GARDEN SKYROOM〈36階〉

講師：ニコライ・バーグマン

制作物：KIOI ROSE WEEK 2026限定フレッシュフラワーボックス Mサイズ（23cm×23cm×H9cm）

人数：先着30さま限定 ※事前予約制

費用：9,900円（税込）

申込：https://shop.nicolaibergmann.com/products/kioicho-rose-week-nicolaibergmann

４.イベント限定のオリジナルフラワーバルーンやクリアファイルもプレゼント

●オリジナルフラワーバルーン

5月15日(金)～6月14日(日)の期間、東京ガーデンテラス紀尾井町の対象店舗にて発行された10,000 円以上（税込・合算可）のレシートをご提示いただいたお客さま先着350名さまにオリジナルフラワーバルーンをプレゼントいたします。

引換日時：5月30日(土)～31日(日)10:30～20:00、6月1日(月)～14日(日)10:30～21:00

引換場所：紀尾井テラス １階 インフォメーションカウンター

※ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町、赤坂プリンス クラシックハウスも対象です。

イーク紀尾井町、タイムズ、ポンジュバレリーナは対象外となります。

●オリジナルクリアファイル

5月28日(木)～6月14日(日)の期間中、東京ガーデンテラス紀尾井町の対象店舗で発行された 3,000 円(税込・合算可)以上のレシートをご提示いただいたお客さまに、ニコライ・バーグマン コラボの施設限定クリアファイルを先着でプレゼントいたします。

引換日時：5月28日(木)～31日(日)10:30～20:00、6月1日(月)～14日(日)10:30～21:00

引換場所：紀尾井テラス 1階 インフォメーションカウンター

※ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町、赤坂プリンス クラシックハウスも対象です。

イーク紀尾井町、タイムズ、ポンジュバレリーナは対象外となります。

ニコライ・バーグマン プロフィール

・デンマーク出身の世界的フラワーアーティスト

・ヨーロピアンスタイルをベースに北欧のミニマルな美意識と日本の繊細な感性を融合させた独自のフラワーデザインで知られる

・自身のブランドでは毎年「ローズコレクション」を発表するなど

バラをテーマとするクリエーションを行う

ニコライ・バーグマン

■東京ガーデンテラス紀尾井町 （施設概要）

所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 他

※建物、施設により住所が異なりますのでご確認ください。

最寄駅：東京メトロ 半蔵門線・有楽町線・南北線 『永田町駅』 9a出口直結

東京メトロ 銀座線・丸の内線 『赤坂見附駅』 D出口から徒歩1分

公式HP：https://www.tgt-kioicho.jp/

【東京ガーデンテラス紀尾井町について】

-『品と、格と、未来と。』

「東京ガーデンテラス紀尾井町」は、2つの棟「紀尾井タワー」と「紀尾井レジデンス」、そして「赤坂プリンスクラシックハウス」を有する複合市街地です。施設内には、ショップやレストラン、カフェをはじめとした各ショップや、ホテル「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」などがあります。また、緑豊かな施設内には3つの広場や、バラ園、ビオトープを有しており、館内に複数設置された数々のパブリックアートとの調和をはかっています。