法人営業でのAI活用のポイント 商談準備でAIを使いこなす！6月19日オンラインセミナー開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年6月19日開催 法人営業でのAI活用セミナー

法人営業におけるAI活用は、資料作成や情報整理といった一部業務にとどまり、「商談そのものへの活用」まで踏み込めていないケースが多く見られます。

現場では、「自分でやった方が早い」「営業での具体的な使い方がわからない」といった声も根強く、活用を推進する側・現場で使う側の双方が手探りの状態にあります。

本セミナーでは、こうした課題に対し、営業活動に直結する2つの領域に絞ってAIの活用方法を解説します。

ひとつは、得意先情報の整理・分析による提案精度の向上。

もうひとつは、商談における想定問答の設計を通じた対応力の強化です。



いずれも単なる作業代替ではなく、「どのように考え、どのように使えば営業成果につながるのか」という視点から整理します。

営業は属人的になりやすい領域ですが、AIを活用することで、思考プロセスの再現性を高め、個々の経験や勘に依存しすぎない提案活動へと転換することが可能です。本セミナーでは、実務に即した具体例をもとに、明日から試せる活用の型を提示します。



▼このような方におすすめ

・AI活用を推進しているが、営業現場への落とし込みに課題を感じている方

・営業活動にAIを取り入れたいが、具体的な使い方のイメージが持てていない方

・自身の営業スキルを体系化し、再現性を高めたいと考えている方

講師：喜山 荘一 株式会社ボイスジャーニー 代表取締役

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006594aiai.php

1963年、与論島生まれ。東京工業大学工学部卒。

主な領域は、BMR活用による企業のマーケティングプロセス推進支援、企業が直面する課題解決のためのフレームワークのデザインと伴走。最近は、AIエージェントの企画やサービスコンセプト開発にも取り組む。百貨店、マーケティング、検索サイト、ブライダルの事業会社を経て、2013年独立。2024年、株式会社ボイスジャーニー設立。

・主な著書：『10年商品をつくるBMR』(2009)等

セミナープログラム：

1.営業でAI、どう使える？

⑴法人営業領域でのAIとの付き合い方：AIは“思考の壁打ち相手”

⑵商談相手と同じ視座で話す最低限の知識 ：「知らない/使えない」で不利にならない

⑶AIの得意領域と「営業の悩み」別おすすめの使い方

・「提案の切り口が見つからない」→ 情報収集・分析

・「商談でうまく切り返せない」→ 反論シミュレーション

⑷仮説ベースでAIとの対話を繰り返す

・「何か良い提案ない？」と丸投げはNG→ 仮説すらAIと共に考える

・答えは1回では出ない切り口や聞き方を変えて、追加情報を入れて尋ねる

2.【商談準備編】AIで情報収集の時間を省力化する

⑴得意先の状況をすぐに理解する：IR情報・中期経営計画の読み込み

【デモ】 商談先の資料をAIに読み込ませ、「方針と戦略」「自社への期待」を要約・分析させる

⑵自社商材のチャンスを見出す：市場トレンドと販売データの分析

・Web上のトレンド情報をAIに収集させ、自社の商品とどう結びつくかの示唆を得る

3.【商談実践編】AIと乗り越える商談相手からの「反論」とその切り返し

⑴ツッコミどころを探してもらう、反論シミュレーション

１.提案資料と、商談相手の特徴を読み込ませる（価格に厳しい、データ重視、新しいもの好きなど）

２.「この提案への反論を3つしてください」と指示

⑵商談の場での「持ち帰ります」を減らす「反論と切り返しのストック」

・反論に対し、「この反論に対するデータやロジックを一緒に考えて」と指示

・「持ち帰って検討します」の可能性を減らす

まとめ.行動こそが提案の価値を高める

・情報が少ない企業や、自社情報をAIに入れられないときの対処（非上場企業など）

・自分の言葉で置き直す

開催概要：

開催日時2026年6月19日(金) 13:00～16:00

開催方法：オンラインセミナー（アーカイブ視聴期間あり）

受講料：お一人様 31,900円 （税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006594aiai.phpマーケティング研究協会

【主催】

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/