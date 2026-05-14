株式会社アトラエが「デジタル優待倶楽部」を導入

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「デジタル優待倶楽部」を、株式会社アトラエ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新居 佳英、以下「アトラエ」) が株主優待制度の新設にあたり、導入いたします。

本制度は、2026年10月末日のアトラエの株主名簿に記載又は記録された株主の皆様を対象として開始いたします。本制度の導入初年度におきましては、継続保有期間の制限はなく、5単元（500株）以上を保有されている全ての株主の皆様に株主優待ポイントを進呈いたします。

株主優待制度新設の目的

１. アトラエの株主様への還元

２. アトラエの株主様との対話強化、および株主管理のDXの促進

デジタル優待倶楽部について

「デジタル優待倶楽部」は「プレミアム優待倶楽部」のノウハウを継承したデジタル株主優待プラットフォームです。リソースが限られる成長企業でも導入できるよう、費用は行使されたポイント費用と一律の手数料のみで運用可能なサービスとなります。

また、近年需要が高まる「電子マネー・ポイント優待」を充実させたポイント交換ラインナップと、スマートフォンに最適化されたUI/UXにより、投資家の利便性が高い株主優待を実現し、導入企業様の企業価値最大化を支援いたします。

アトラエの株主様は、株主様限定の特設ウェブサイトにおいて、厳選されたグルメ、家電をはじめとする各種商品やサービス等と交換いただくことが可能です。なお、付与された株主優待ポイントは、Amazonギフトカード※などの電子マネー・ポイントやさまざま商品等への交換にご利用いただけます。

電子マネー（Amazonギフトカード）への交換に際しては、1ポイント＝1円相当として、100円・500円・1,000円・5,000円の額面で交換いただけます。

なお、デジタル優待倶楽部の詳細につきましては、以下の専用サイトをご参照ください。

【デジタル優待倶楽部について】

https://biz.premium-yutaiclub.jp/digital/

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」（https://portal.premium-yutaiclub.jp/）にて宿泊チケットや高級ワイン等のより幅広いラインナップの優待品との交換や、ふるさと納税にご利用いただけます。（https://premium-yutaiclub.satori.site/furusato）

■株主優待ポイント表（1ポイント≒1円）

【進呈条件】

・初年度（2026年）：本制度の導入初年度につき、初回に限り継続保有期間の制限はございません。2026年10月末日の株主名簿に、5単元（500株）以上保有する株主様として記載又は記録されていることを条件とし、進呈するポイント数は、2026年10月末日の保有株式数に応じて、上記【株主優待ポイント表】のとおり決定いたします。

・2027年以降（継続保有の条件）：前年10月末日（起算日）、当年4月末日及びポイント数が確定する当年10月末日の株主名簿に、同一株主番号で連続3回以上記載又は記録され、かつ500株以上を継続して保有されている場合に進呈いたします。当年10月末日の権利確定日までに、株式の全売却、証券会社の貸株サービスのご利用、ご本人様以外への名義変更及び相続等により、株主番号が変更された場合は、株主優待ポイントは進呈いたしませんので十分にご注意ください。なお、継続保有の条件を満たした株主の皆様へ進呈するポイント数は、ポイント数が確定する当年10月末日の保有株式数に応じて、上記【株主優待ポイント表】のとおり決定いたします。

・株主優待ポイントの次年度への繰越はできませんのでご注意ください。

株主様限定の特設ウェブサイトの公開は2026年12月を予定しております。

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆株式会社アトラエ

株式会社アトラエは、成功報酬型ＩＴ転職サイト「Ｇｒｅｅｎ」、組織改善ツール「Ｗｅｖｏｘ」等を運営しています。事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。

（https://atrae.co.jp/）

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

・「デジタル優待倶楽部」のサービス詳細はこちら

https://biz.premium-yutaiclub.jp/digital/

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/）

※Amazonギフトカードに関するお問合せは、Amazonではお受けしておりません。

アトラエ・デジタル優待倶楽部ヘルプデスク【0120-980-965】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

*1：2024年度の実績 （ プレミアム優待倶楽部プラットフォーム全体の合計交換・取引数 ）

*2：プレミアム優待倶楽部PORTAL 登録商品数

*3：登録株主数、導入企業数は2026年3月末日時点の数値

■株式会社ウィルズのIR支援事業