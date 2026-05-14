コカ・コーラ ボトラーズジャパン、「2026ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会」で回収される飲料容器のリサイクルを継続実施

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者:カリン・ドラガン、以下 当社）は、2026年5月16日（土）、17日（日）に開催される「2026ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会（以下 WTCS横浜大会）」のシルバーパートナーとして協賛し、会場全体（※1）から 回収される使用済みPETボトルの水平リサイクル「ボトルtoボトル」（※2）および給水所で回収される紙コップのリサイクルに取り組みます。

「ボトルtoボトル」は2024年大会より、紙コップリサイクルは2025年大会よりそれぞれ開始しており、継続的な取り組みを通じて、容器由来の廃棄物削減を図ることで、持続可能な大会運営への貢献を目指します。

※1競技会場、ハマトラFES会場（山下公園周辺特設会場）

※2使用済みPETボトルを回収・リサイクル処理したうえでPETボトルとして再生し、飲料の容器として用いること。

「2026ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会」における資源循環の取り組み

「ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ（WTCS）」は、世界を転戦しながらポイントを獲得し、年間のチャンピオンを決定するシリーズ戦で、オリンピックにつながる世界最高峰の大会です。横浜で開催される本大会にも、世界各国から約160名のトップアスリートと一般参加者約1,700名が集います。また、レースのみならず、周辺エリアのにぎわいづくりに向けたイベントとして、山下公園特設会場内で「Yokohama Triathlon Festival（ハマトラFES）」を同日開催するなど、来場者も楽しめるイベントづくりを実施しており、2025年大会の観客数は2日間で延べ27万人に上りました。

当社は、2024年・2025年大会に続き、競技会場およびハマトラFES会場を含む会場全体から回収される使用済みPETボトルの「ボトルtoボトル」を実施します。回収されたPETボトルは、粉砕・洗浄などの工程を経て、再原料化され、当社各工場にてコカ・コーラ社製品の容器に使われます。また、2025年大会より、給水に使用された紙コップにおいても分別回収を行い、トイレットペーパーや段ボールなどに再生させる取り組みを行っています。

当社は、「容器＆リサイクル（循環型社会）」をマテリアリティのひとつとして、容器の軽量化やリサイクルの推進などを通じて、国内における資源循環の促進に取り組んでいます。「WTCS横浜大会」においても、「ボトルtoボトル」と紙コップのリサイクルを実施することにより、容器の資源循環への貢献を目指してまいります。

大会概要

大会名称：2026 ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会（2026世界トライアスロン横浜大会）

開催日：2026年５月16日（土）-５月17日（日）

5月16日：エリートパラ、エリート

5月17日：エイジグループ（パラ、スタンダード、スプリント、リレー）

開催場所：横浜市山下公園周辺特設会場（山下公園スタート・フィニッシュ）

主催：世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会

昨年実績：大会観戦者数：2日間のべ270,000人

参加選手数：1,660人（エリートパラトライアスロン66名、エリート89名、エイジ1,505名）

※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。