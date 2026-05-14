ネクソン、エレクトロニック・アーツとの韓国におけるFCフランチャイズのパブリッシング契約を延長

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、エレクトロニック・アーツ（本社：アメリカ合衆国カリフォルニア州、最高経営責任者: Andrew Wilson／アンドリュー・ウィルソン、以下 EA）と、韓国におけるFCフランチャイズのパブリッシングに関する契約の延長を発表したことをお知らせします。本長期契約により、韓国屈指の人気を誇るサッカーフランチャイズの未来がより強固なものとなります。

ネクソンとEAはEA SPORTS FC(TM)のファン層拡大に向けた投資を強化するとともに、本格的なゲーム体験を継続的にお届けできるよう引き続き協力してまいります。

当社の代表取締役社長であるイ・ジョンホンは、次のように述べています。

「ネクソンとEAのパートナーシップは、韓国プレイヤーのスタイルや好みに合わせた、革新的かつ本格的なサッカー体験を提供するという共通のコミットメントのもとに築かれています。そして、本フランチャイズの成功を支えているのは、友人や家族とともに情熱を分かち合う、活気に溢れるプレイヤーコミュニティです。」

2013年にPC向けに初めてリリースされた基本プレイ無料のオンラインゲーム『EA SPORTS FC(TM) ONLINE』は、韓国で数百万人の登録ユーザーを有するカルチャー現象となりました。2020年には、ネクソンが韓国市場向けにモバイル版『EA SPORTS FC(TM) MOBILE』をリリースしました。EAによる優れたコアゲームデザインに加え、ネクソンによるライブサービス支援、及び韓国のプレイヤー向けにコンテンツ、プロモーション、コミュニティ運営を最適化するハイパーローカライゼーションにより、FCフランチャイズは10年以上にわたり成功を収めています。

株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。