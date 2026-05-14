税理士の繁忙期が変わる。20人超のAIから案件別にチーム編成できる税理士特化型AI「ZeiPilot」無料オンライン説明会

株式会社SynergyAI

業界特化型AIソリューションを開発する株式会社Synergy AI（本社：大阪府大阪市、代表取締役：Hussam Wafa フッサム ワファ）が提供する、税理士特化型AI「ZeiPilot（ゼイパイロット）」は、基本操作と活用シーンを整理できる無料オンライン説明会を5月25日（月）・28日（木）・29日（金）の3日間で開催いたします。

「税理士業務にAIをどう取り入れるか、まだ判断がついていない」という段階の方でもご参加いただける内容で、14日間無料トライアルを検討中の方はもちろん、初めての方にもご参加いただけます。

▼お申し込みはこちら（リンク：お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrE-q6IfvoQnTlFskQFN-t1qefxBzpHSpncQpm4K1PzLhUWw/viewform?usp=publish-editor)）

【無料オンライン説明会】まずは、どんなものかを見てください

ZeiPilotは、税務・会計プロフェッショナル向けに開発された業界特化型AIアシスタントです。

国際税務・M&A・相続・暗号資産・不動産税務など、それぞれの専門領域に特化した20人超のAIエージェントから、案件に応じて最適な“AI税理士チーム”を編成できます。

これまで数時間を要していた税務リサーチ業務を最大80%削減し、申告書チェック、税務調査対応、判例リサーチなどを多角的に支援します。

一方で、

「税務AIと聞いたが、ChatGPTと何が違うのか分からない」

「セキュリティ面で実務に使えるのか判断できない」

「14日間無料トライアルがあるのは知っているが、どこから触ればいいか迷う」

と感じたまま様子見になっている方も少なくありません。本説明会は、そうした状態を整理するための場です。

▼1案件のリサーチ業務が、こう変わる

これまで数時間かけていた判例・通達リサーチ、税務調査の論点整理、申告書ドラフトのレビューが、AIチームの協働により短時間で完結します。

「気になる論点を投げるだけ→ 多角的な検討結果」という変換が、画面上で完結する流れをデモンストレーションでご覧いただけます。

■ 案件別にチームを編成、その場で切り替え

同じ税理士業務でも、案件によって求められる専門性は異なります。ZeiPilotでは、案件性質に合わせてチーム構成をワンタップで切り替えられます。

『国際税務案件』：国際税務エージェント＋判例リサーチエージェント＋移転価格対応エージェント

『税務調査対応』：調査官視点エージェント＋判例・通達裏付けエージェント＋疑わしい取引検出エージェント

『相続・事業承継』：相続税務エージェント＋評価・株価算定エージェント＋スキーム検討エージェント

説明会では、以下の機能を実際の画面で確認いただけます。

・20人超のAIエージェントの専門領域と使い分け

・18種類のプリセットチームの活用シーン

・AI同士の議論によるアウトプットの質の検証

・申告書チェック・税務調査対応のデモ

・機密情報保護のセキュリティ設計

撮影されたデモ動画ではなく、リアルタイムでの操作を見ながら判断いただける構成です。

■ 14日間無料トライアルでできること、その先にあるもの

ZeiPilotは、すべての機能の14日間無料トライアルが利用できます。まずは、実際に普段の業務をAIチームに投げてみて、以下を体験することが可能です。

・どの程度の精度でリサーチ結果が返ってくるのか

・実際の業務フローにどう組み込めるか

・所内の他のスタッフでも使いこなせそうか

説明会では、トライアル期間中に何を検証すべきか、本格導入時にどのプランを選ぶべきかについても具体的にご案内します。

■ 「どう使うか」が見えてくる60分

説明会では、ZeiPilotの全体像を整理しながら、「自分の事務所で使えそうか」を判断するための観点を具体的にご紹介します。無理に導入を前提とするものではなく、ご自身の業務に合うかどうかを判断するための内容です。

【説明会でご説明する内容】

・基本的な操作の流れ

・20人超のAIエージェントの使い分け

・実際の活用シーン（リサーチ・税務調査・申告書チェックなど）

・14日間無料トライアルの活用方法

・セキュリティと情報管理の考え方

・プラン体系と費用感

※ ChatGPTなどの汎用AIをすでにお使いの方には、「ZeiPilotとの違い」を実演で比較しながらご説明します。

「気になっているが触れていない状態」から、「自分の業務に合うか判断できる状態」になることを目的としています。

■ 開催概要

開催形式：オンライン開催（Google Meet、事前登録制）

開催日程：

・5月25日（月）15:00～16:00

・5月28日（木）15:00～16:00

・5月29日（金）15:00～16:00

所要時間：約60分（説明40分＋デモ＆質疑応答20分）

参加費：無料

定員：各回30名（先着順）