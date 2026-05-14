【ひんやりシャツシャワー】コンパクトできゃわいいやつぅぅー！カラビナ付きで持ち運びに便利な冷感スプレーが爆誕！

株式会社ときわ商会

株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）は「ひんやりシャツシャワー mini ストロング レベルMAX」を一部のバラエティショップ、公式オンラインストアにて4月より発売を開始いたしました。

- 商品特長

発売15周年のロングセラー商品！追随を許さない圧倒的なひんやり感！毎年さまざまなメディアに取り上げられております夏の定番アイテム「ひんやりシャツシャワー」は、シャツにスプレーするだけでひんやり感を感じることができる手軽な涼感アイテムとして長年ご愛顧頂いております。

今年はレベルマックスの鬼冷え感を手軽に持ち運べる便利でかわいいミニサイズが登場！カラビナ付きで持ち運びにとっても便利！

衣類やシーツにスプレーするだけでひんやり涼感！【特許冷感技術採用】

お出かけ前の衣類にスプレーするだけで、気化熱とメントールの作用でひんやり涼感！涼感は30分～1時間程度持続します。一度乾いても、汗をかくたびにひんやりとした気持ちいい冷涼感が持続します。

衣類についた汗臭・加齢臭を95％以上消臭！

消臭効果がある茶エキス・柿タンニンをダブル配合。気になる汗のニオイ、加齢臭のニオイをスッキリと中和分解して消臭します。夏は消臭スプレー代わりになるほどの高い消臭力です。

99.99%以上の高い除菌効果！

衣類にシュッとスプレーするだけで生活の中で身のまわりに存在する菌を除菌し、清潔のお手伝いをします。

■通勤・通学・お出かけ前に → シャツなどの衣類、肌着、靴下に

■アウトドアやスポーツに → 帽子、インナー、タオルなどに

■おやすみ前に → シーツ、パジャマに

これから暑くなる季節、ひんやりシャツシャワーは昨今の電気代や物価の値上がりにも大活躍！スプレーするだけで手軽に熱中症対策＆節電にも貢献します。シャツシャワーでひんやり感をゲットして暑い夏を乗り切ろう！

- 製品概要

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー mini ストロング レベルMAX

＜内容＞ 60mL

＜価格＞ 1,320円 (税抜1,200円)

※数量＆流通限定品

- 公式オンラインストア

東京コスメ

https://tokyo-cosme.com/

※新規会員登録で200円分のポイントを進呈中！

- 会社概要

株式会社ときわ商会は、1950年創業、東京都墨田区に本社を構える総合卸商社です。長年培った流通ネットワークと商品開発力を強みに、「ひんやりシャツシャワー」、「ビューティヴェール」、「アミノマスター」などの自社ブランドを展開し、日用品・化粧品・医薬部外品分野において企画・製造・販売まで一貫して手がけています。

また、取り扱いブランドの一つである「ｔｆｉｔ」が国内市場で好調な販売実績を記録するなど、幅広い商品ラインナップで市場ニーズに応えています。

株式会社ときわ商会

〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5

TEL：03-3613-5194

FAX：03-3613-5877

代表者：代表取締役社長 相澤隆史

事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発

URL：http://www.tokiwashoukai.co.jp/