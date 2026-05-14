Android版『MediBang Paletta』がついに登場。

株式会社MediBang

全世界1億ダウンロード突破の『MediBang Paint』を手掛ける株式会社MediBang（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高島 秀行、以下「MediBang」）は、次世代の描画体験を提供するイラスト制作アプリ『MediBang Paletta（メディバンパレッタ）』のAndroid版を本日リリースいたしました。

iPad版での先行リリース以降、世界中のAndroidユーザーから寄せられた期待に応え、スマートフォンの機動力とタブレットの広大なキャンバスの両方に最適化した独自の操作体系を構築。場所を選ばず、プロ仕様のツールを思いのままに操る喜びを提供します。

独自のパーソナライズ・レイアウトで、自分専用のスタジオを構築

Android版 :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medibang.android.medibangproiOS版 :https://apps.apple.com/jp/app/medibang-pro-art-drawing-app/id6469014656公式HP :https://medibangpaint.com/medibang-pro/

『MediBang Paletta』の核心は、ユーザーが使いやすさを追求できる高い柔軟性にあります。画面上の各ツールやメニューの配置・サイズを自由に調整できるため、利き手や独自の描き方に完璧にフィットするワークスペースを構築可能です。描画中にはUIを一時的に隠すなど、限られた画面スペースを最大限に活用し、作品だけに集中できる環境を実現しました。

インスピレーションを逃さない、直感的なオーバーレイ・インターフェース

ツール切り替えによる思考の中断を排除するため、『MediBang Paletta』ではオーバーレイ（浮遊型）のウィンドウシステムを採用しました。カラー選択やレイヤー操作が常にキャンバス上に配置されているため、メニューの階層を辿ることなく瞬時にアクセス可能です。筆を止めることなく次のアクションへ移行できるスムーズな導線が、創作のスピードを劇的に加速させます。

あらゆる創作ジャンルを網羅する、高度なプロダクションツール群

単なるイラスト制作に留まらず、本格的なマンガ制作においてもその真価を発揮します。自由なコマ割り機能や、作品の世界観を瞬時に深化させる膨大なトーン素材を標準搭載。ラフからペン入れ、仕上げまでをAndroidデバイス一台で完結させることができます。完成した作品は、SNS投稿用から印刷用まで、用途に合わせた最適な形式で書き出すことが可能です。

おわりに

私たちは、すべての人が持つ「描きたい」という衝動を形にするための最高のパートナーでありたいと考えています。

MediBangは、これからもテクノロジーを通じてクリエイターの情熱をサポートし、「誰もが表現者になれる世界」の実現に邁進してまいります。

MediBangについて

「世界中の誰でもクリエイターに」というミッションのもと、全世界1億ダウンロードを突破したイラスト・マンガ制作ソフト『MediBang Paint』、『MediBang Paletta』、イラスト・マンガ投稿サイト『ART street』、ジャンプ公式マンガ制作ソフト『ジャンプPAINT』等、クリエイターに向けたサービスを展開。デジタル創作の可能性を広げ続けています。

・URL：https://medibang.co.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/medibangofficial

・公式X：https://twitter.com/MediBangPaint

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@MediBangPaintOfficial

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社MediBang 広報担当

E-mail：ex-press@medibang.com

電話番号：03-6416-9114