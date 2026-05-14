猫向け特別エリア「インターキャッツ」が登場

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

人とペットの豊かな暮らしを提案する国際見本市「第4回 インターペット大阪 ～人とペットの豊かな暮らしフェア～」が、2026年6月19日（金）-21日（日）の3日間、インテックス大阪 1・2・4・5号館で開催されます。本見本市は、西日本最大級のペット産業国際見本市として、ペットフード・おやつ、ファッション、お出かけ用品、ヘルスケアなど、多彩なペット関連製品・サービスが国内外から集結します。5月現在、15カ国・地域から約400社の出展を予定しており、小売り、ペットショップ、サロン、ホテル、動物病院などの業界関係者をはじめ、一般来場者を含む30,000名の来場を見込んでいます。

2026年は、猫ゾーンを刷新したエリア「インターキャッツ」を展開します。また、会期中は計33本のビジネスフォーラムやセミナーを実施します。初日の基調講演には、学校法人関西大学 名誉教授 宮本勝浩氏が登壇。「ネコノミクス・イヌノミクスから読み解くペット市場の構造と成長戦略 ―なぜ人はペットにここまで投資するのか？―」と題し、ペット市場の成長構造や消費拡大の背景、日本経済への影響について解説します。

「インターペット大阪」2025年の会場（左）、「インターキャッツ」のイメージパース（右）

■猫向け特別エリア「インターキャッツ」

一般社団法人ペットフード協会「令和7年 全国犬猫飼育実態調査」によると、国内の猫飼育頭数は犬を上回る状況が継続しており、猫向け商品の高付加価値化や関連サービスの多様化も進んでいます。こうした市場動向を背景に、本見本市では猫ゾーンを大きくリニューアルした「インターキャッツ」を展開します。「インターキャッツ」は、猫と人間のみが入場可能な専用エリアとして、猫向け製品・サービスを紹介する企業ブースや、猫関連セミナーなども実施します。一般社団法人AIM医学研究所 代表理事・所長の宮崎徹氏がAIMを補充することで腎機能の低下を防ぐメカニズムについて、日本経済新聞社 日経MJ編集長の永井伸雄氏が今まで取り上げたヒット商品・サービスや、猫が社会を変えている現状を解説します。

■特設ステージ：ピックアッププログラム（敬称略）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39004/table/106_1_a382154095e15ebf7f82e87a0f876005.jpg?v=202605140451 ]

■アリーナ：ピックアッププログラム（敬称略）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39004/table/106_2_e4a34d3cd70e174562ea625c5cb2630b.jpg?v=202605140451 ]

■インターキャッツ：ピックアッププログラム（敬称略）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/39004/table/106_3_6ced990dc5432e3939e0768fd4a0430b.jpg?v=202605140451 ]

「インターペット」に関する最新情報は、以下にてご確認ください。

公式サイト：www.interpets.jp

公式インスタグラム：www.instagram.com/interpetsofficial



ビジネス来場に関するお問合せ先

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