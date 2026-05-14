【富士桜高原麦酒】×【FCふじざくら山梨】コラボ限定ビール第3弾『サクラノトリコ奏（かなで）』5月15日（金）発売開始!!　シャインマスカットと湘南ゴールドを使った夏向けの爽やかなフルーツヴァイツェン！

富士観光開発株式会社富士桜高原麦酒×FCふじざくら山梨 コラボビール『サクラノトリコ奏（かなで）』

富士観光開発株式会社（山梨県南都留郡富士河口湖町 代表取締役社長 志村和也）が醸造・販売する「富士桜高原麦酒」では、「FCふじざくら山梨」の選手と考案したコラボ限定ビール第3弾『サクラノトリコ 奏（かなで）』を5月15日（金）に発売開始いたします。

富士桜高原麦酒『サクラノトリコ 奏（かなで）』は、なでしこリーグ2部所属「FCふじざくら山梨」の選手と共同開発・醸造した限定ビールです。

今回の企画には、菅百花、大矢歩、井原美波、成迫実咲、辻野友実子、五味小暖の6選手が参加し、コンセプトは、第１弾・第2弾と同様に「普段ビールを飲まない女性でも飲みやすく、ビール好きな人にも楽しんでいただける味わい」を目指しました。

なかでも、今回は、3月に20歳を迎え、お酒が飲めるようになった五味小暖選手のように「初めてでも飲みやすい」ビールを目指すこととしました。

また、3月23日に行った打合せでは、富士桜高原麦酒の醸造士が用意したレモンライム系、いちご系、ぶどうマスカット系のフルーツ果汁を富士桜高原麦酒「ヴァイツェン」と「ピルス」にブレンドし理想のビールの味わいを探求しました。

その中で、甘みがある方が飲みやすいとなり、いちごとシャインマスカットを何かしらと掛け合わせる形でいくつか試飲する中で【シャインマスカット×湘南ゴールド】という組み合わせに辿り着きました。

その後、4月8日に仕込み作業を行い、約1か月の発酵期間を経て、5月8日にボトル詰め作業を行いました。

選手たちが思い描いた、飲んだ瞬間に感じるシャインマスカットの甘みから、喉を通る時のビールの心地良い少しの苦み、それらを見事に繋ぐ湘南ゴールドの甘みと爽やかさなど、１つのビールから色々な風味を楽しんでいただける味わいに仕上がりました。

また、ビールの名称「サクラノトリコ」は、第1弾で桃果汁を使用したことから桃の花言葉「わたしはあなたのとりこ」という意味を受けて、コラボビールを飲んで「FC ふじざくら山梨」のファンとなり『ふじざくらのトリコ』になってほしいという願いが込められております。

第3弾でもこの思いを継承し『サクラノトリコ奏（かなで）』と命名しました。

『奏（かなで）』という漢字には“成し遂げる”という意味があります。

シャインマスカットと湘南ゴールドが奏でるハーモニーのように、FCふじざくら山梨の選手26人の個性をピッチでハーモニーとして奏でられるように、そして『なでしこリーグ1部昇格』というチームの目標を成し遂げられるようにという想いが込められております。

また、ラベルデザインは3作連続で辻野友実子選手が担当し、今回の『サクラノトリコ奏（かなで）』では、『奏』という名前に想いを込めたため、ビールの味とサッカー選手がコラボしていることをラベルで表現するため味がパッと見てわかるように大きくシャインマスカットと湘南ゴールドが描かれています。そして、背景は白とネイビーの六角形で、サッカーボールをイメージさせるようなデザインになっています。

販売につきましては、5月15日（金）より、富士桜高原麦酒・醸造所併設の「シルバンズ カフェ＆ショップ」やインターネット通販（楽天市場）、山梨県内の一部スーパー、コンビニエンスストアなどで発売開始予定です。

また、FCふじざくら山梨の「なでしこリーグ2部」ホーム戦、5月23日（土）小瀬・JITリサイクルインクスタジアム・6月7日（日）韮崎市中央公園陸上競技場・6月28日（日）富士北麓公園・GXスタジアムでは、富士桜高原麦酒のキッチンカーにて販売を行います。

これからの季節、初夏から夏にかけて爽やかな日には、外で飲みたくなるような、また、サッカー観戦にもピッタリな爽やかな味わいです。

なお、売上の一部はFCふじざくら山梨の強化費にあてられます。

★女子サッカーチーム「FCふじざくら山梨」とは

FCふじざくら山梨は、「プレーイングワーカー」というコンセプトのもと「競技者としても一流、社会人としても一流」を目指し、なでしこリーグ参入を目標に、山梨県・鳴沢村を本拠地に2018年11月に発足した女子サッカーチームです。

2025年シーズンは「なでしこリーグ2部」3年目で5位となり、今シーズンこそ、1部昇格を目標にリーグ戦に挑んでおります。

富士山GXスタジアム（富士北麓公園陸上競技場）をはじめ、小瀬スポーツ公園・JITリサイクルインクスタジアム、韮崎市中央公園陸上競技場にてホーム戦を行います。

所在地：山梨県南都留郡鳴沢村8532-5 HP：https://www.fujizakura-sc.jp

★「サクラノトリコ」とは

富士桜高原麦酒とFCふじざくら山梨のコラボビールの総称。

第1弾は、2024年9月、山梨県の桃農家が育て加工した桃果汁を使用し、FCふじざくら山梨のチームカラーである“ピンク色”が特徴のベルジャンスタイルのフルーツビールに仕上げました。

また、昨年5月に醸造した第2弾では「せとか」「甘夏」「ブラッドオレンジ」「アプリコット」の4種類の果汁を使用し、初夏から夏にかけて爽快にお楽しみいただける軽やかな飲み口とジューシーな果実感あふれるフルーツサワーエールを販売いたしました。

FCふじざくら山梨サポーター、また、クラフトビールファンからも好評をいただいたことから、今回の第3弾を販売することになりました。

★FCふじざくら山梨・選手のコメント

左から 辻野友実子選手、成迫実咲選手、井原美波選手、五味小暖選手、菅百花選手、大矢歩選手

＃10 菅百花選手

商品名になっている“奏”という文字には成し遂げるという意味もあります！

ふじざくらファミリーで最高のハーモニーを奏でましょう！

＃11 辻野友実子選手

湘南ゴールドを使っているので、海のイメージから青を基調とし、サッカーボールをイメージした六角形の背景にシャインマスカットと湘南ゴールドのイラストを配置し、爽やかなデザインにしました。ボトルをコレクションしていただければ嬉しいです！

＃17 井原美波選手

シャインマスカットと湘南ゴールドを使ったとても飲みやすい爽やかなビールです。

是非一緒に乾杯しましょう！

＃6 五味小暖選手

20歳になったということで、初めてコラボビール企画に参加させていただきました。実際に自分たちでいろんな味を試飲し、ビールが醸造される工程を見ることができてとても楽しくいい経験ができました！

＃15 成迫実咲選手

サクラノトリコシリーズの良さである飲みやすさは残しつつ、1弾２弾とはまた違う爽やかな美味しさだと思います。観戦時も日常でも、サクラノトリコ奏を楽しんでいただければいいなと思います！

＃8 大矢歩選手

味を決めるところから、ボトル詰めまで、とても貴重な経験ができました！ゆみこちゃんのかわいいポップデザインで素敵な1本に仕上がりました！

【商品概要】

商品名：富士桜高原麦酒 サクラノトリコ奏（かなで）

発売日：2026年5月15日（金）

アルコール度数：5.0％ IBU：13

内容量：330ml瓶 希望小売価格：715円（税込）

オンラインショップ：https://www.rakuten.co.jp/fujizakura/

ラベルは、辻野友実子選手がデザイン

【FCふじざくら山梨】なでしこリーグ2部 試合会場での販売予定

5月23日（土）第11節「JFAアカデミー福島」戦 12:00キックオフ

会場：小瀬スポーツ公園 JITリサイクルインクスタジアム

6月7日（日）第13節「ディオッサ出雲FC」戦 12:00キックオフ

会場：韮崎市中央公園陸上競技場

6月28日（日）第16節「レノファ山口FCレディース」戦 13:00キックオフ

会場：富士北麓公園・富士山GXスタジアム

★富士桜高原麦酒・古屋醸造長のコメント

初夏から夏にかけての爽やかな季節にぴったりの、ジューシーで軽やかなビールが完成しました。コンセプトにあった仕上がりです。

フレッシュサラダ、ハーブを使ったチキングリル、フレッシュモッツァレラチーズなどによく合うと思います！

「サクラノトリコ奏」を片手に、FCふじざくら山梨を応援してください！

富士北麓公園での試合の帰りは、「シルバンズ カフェ＆ショップ」にもお立ち寄りください！

お待ちしております。

★富士桜高原麦酒とは

富士桜高原麦酒は、富士山から数十年の歳月をかけて湧出する貴重な伏流水を使用し、ドイツでも数少ない国家認定校「デーメンス醸造専門学校」で培った醸造技術で造るビールです。原料の多くはドイツより輸入し、モルト100％のビール（一部除く）です。また、濾過しないため、生きた酵母が多く含まれており、ビール本来の味と香りがお楽しみいただけます。

富士観光開発株式会社のレジャー施設や山梨県内一部スーパー、コンビニエンスストアの他、楽天市場など各種インターネット通販でも販売しております。

富士桜高原麦酒 定番ビール（ピルス、ヴァイツェン、ラオホ、シュヴァルツヴァイツェン）

★富士桜高原麦酒 定番4種類とは

ピルス …アロマホップとビターホップのバランスが特徴のプレミアムラガービール

（アルコール5.0％）

ヴァイツェン …ビールが苦手な人でも飲みやすいフルーティーな香りと上品な味わい

（アルコール5.5％）

ラオホ …ドイツ・バンベルグ特産。日本ではほとんど味わえない燻煙ビール

（アルコール5.5％）

シュヴァルツヴァイツェン …キレと甘芳ばしさが共存した黒ビールの新しいスタンダード

（アルコール5.0％）

富士桜高原麦酒 常温保存可能ビール（ヴァイツェン ろ過・ピルス ろ過）

また、2025年10月より、富士桜高原麦酒では、遠心分離機による酵母を「ろ過」した常温保存可能な「ピルス ろ過」「ヴァイツェン ろ過」を新発売いたしました。

これまでの富士桜高原麦酒のクオリティーを保ち、可能な範囲での「ろ過」を行うことで、常温保存が可能となりました。

今後は、用途にあわせ「ピルス ろ過」「ヴァイツェン ろ過」もお楽しみください。

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

お問い合わせ：TEL 0555-83-2236

HP：https://www.fujizakura-beer.jp/