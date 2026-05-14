【ネイティブキャンプ留学】語学学校「CCEL」4月～6月プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、カナダ・バンクーバーの語学学校CCELにて、4月～6月プロモーションを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_14

4月～6月プロモーションについて

【申込期間】

2026年4月1日～2026年6月30日

【内容】

コース・留学期間に応じて授業料を割引

Full-Time Intensive（週38レッスン）

・1週間：約7,000円割引

・2週間：約14,000円割引

・3週間：約21,000円割引

・4週間：約28,000円割引

・8週間：約64,000円割引

・12週間：約97,000円割引

・16週間：約129,000円割引

・20週間：約161,000円割引

・24週間：約193,000円割引



Full-Time（週28レッスン）

・1週間：約6,000円割引

・2週間：約12,000円割引

・3週間：約17,000円割引

・4週間：約23,000円割引

・8週間：約55,000円割引

・12週間：約83,000円割引

・16週間：約110,000円割引

・20週間：約138,000円割引

・24週間：約166,000円割引



※2026年度内に入学する方が対象です。

※空室状況等により、早めに終了する可能性がございます。

Full-Time Intensiveコース、ホームステイ1人部屋、4週間の場合

通常料金 ：約366,000円

プロモ適用料金：約338,000円→約28,000円の割引

CCELの特徴

1. カナダの真ん中で“学ぶ”と“遊ぶ”が両立！

バンクーバーの中心地にあるCCELは、通学も遊びも超便利！学校寮も徒歩圏内にあり、放課後はすぐ街へ飛び出せるから、“遊学”したいあなたにぴったりの環境です。

2.世界が集まる教室で、毎日が異文化フェス！

世界20カ国以上から学生が集う国際色豊かなCCELでは、英語を学びながらグローバルな友達がどんどん増える！英語＋交流でリアルな国際体験を楽しめるのが魅力です。

3. スマート”に学ぶ、新時代の英語スタイル

教材はすべてオンライン、トピックはバンクーバーやカナダ文化など身近な内容だから、実感を持って学べる！スマホ世代のための、遊び心ある学びがここにあります。

CCELの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/82紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=82&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。CCELの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_14

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media