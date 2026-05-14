【シリーズ累計発行部数1,200万部突破】「ひとつひとつわかりやすく。」から、中学実技の改訂版4冊が登場！　内申点アップのカギとなる実技教科のテスト対策に！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月23日に『中学美術をひとつひとつわかりやすく。改訂版』『中学保健体育をひとつひとつわかりやすく。改訂版』『中学音楽をひとつひとつわかりやすく。改訂版』『中学技術・家庭をひとつひとつわかりやすく。改訂版』を発売いたしました。

■実技教科の定期テスト対策、後回しにしていませんか？

▲ラインナップは『中学美術』『中学保健体育』『中学音楽』『中学技術・家庭』の計4冊。

「主要5教科の勉強で手いっぱい…」

「実技教科は、どう勉強すればいいのかわからない…」

そんな悩みを抱える中学生は少なくないのではないでしょうか。一方で、実技4教科は内申点に大きく影響し、高校入試の合否を左右する重要な教科でもあります。

そこでこのたび、内申点アップのカギでありながら、対策が後回しになりやすい中学の実技教科（技術・家庭／音楽／保健体育／美術）の改訂版4冊を発売いたしました。

■シリーズ累計発行部数1,200万部突破！「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズとは？

勉強でつまずいたときの一番の解決策は、先生が隣でひとつひとつ教えてくれること。「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズは、参考書による「最もわかりやすい個人授業」の実現を目指して、2009年に創刊されました。

「本当にひとつひとつわかりやすい！」と、小学生から大人まで幅広い層から支持を受け、発売以来シリーズ累計1,200万部（※1）を超えるベストセラーとなっています。

とくに、中学生向けの「中学ひとつひとつわかりやすく。」シリーズは、創刊以来、数多くの読者の熱い支持を集め、中学参考書ジャンルでシリーズ売り上げNo.1（※2）を達成しています。

※1：小学・中学・高校・資格語学ジャンル累計発行部数（2026年5月時点／Gakken調べ）

※2：書籍＞学参＞中学校ジャンル シリーズ累計（教科書準拠商品を除く）＜2025年1月～12月／CDP CANTERA調べ＞

■本書の特長

1回分はたったの2ページで、所要時間は約15分。

左ページでは、難しい言葉をできるだけ使わずに、イラストとわかりやすい文章で要点をしぼって解説しています。右ページでは、ポイントを押さえた練習問題で、学習内容をしっかり定着させることができます。

取り組みやすい分量ながら、しっかりと学習できるので、初めての実技教科の定期テストで不安に感じている中学1年生でも、安心して学習を進められます。

■改訂版のポイント

▲左ページはイラストを使ったやさしい解説、右ページはポイントを押さえた練習問題を掲載したシンプルな構成。 ※紙面は『中学技術・家庭』。

改訂版では、紙面をオールカラー化し、練習問題を見直して、より充実した内容にリニューアル。学校の定期テストや単元テストに頻出の問題に「よく出る」アイコンをつけました。重要問題が一目でわかるので、忙しい中学生でも効率よく対策できます。要点まとめのインプットから、練習問題によるアウトプットまで1冊で完結し、中学3年間を通して活用できます。内申点アップのカギとなる実技教科のテスト対策はこれでバッチリです！

■充実の3大デジタル特典で、テスト前も安心！

１.答え合わせがしやすい【WEB版解答解説】

スマホやタブレットで手軽に確認できるWEB版の解答解説つき。問題に解答が書き込まれた形式で掲載しているので、スムーズに答え合わせをすることができます。

２.テスト前に何度も解ける【復習問題】

ダウンロードできる復習問題は、印刷して何度も解き直せるのはもちろん、赤ペンで答えを書き込み、手持ちの赤フィルターを使って暗記教材として活用するのもおすすめです。繰り返し取り組むことで、テストに出る重要ポイントをしっかり定着させることができます。

３.学習計画が立てられる【スケジュール管理シート】

教科を問わず使える、スケジュール管理シートがダウンロードできます。このシートを活用すれば、テストまでの学習計画が整理でき、無理なく効率的に定期テスト対策を進められます。

「初めての実技の定期テストで不安…」

「どこを覚えればいいかわからない…」

「いつも、実技の対策を後回しにしてしまう…」

これまで、多くの中学生に選ばれてきた「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズ。実技教科の定期テスト対策に迷ったら、まずはこの一冊から始めてみませんか？

［商品概要］

■『中学技術・家庭をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

■『中学音楽をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

■『中学保健体育をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

■『中学美術をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

定価・価格：各1,320円（税込）

発売日：2026年4月23日

判型：B5判

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306373-1（技術・家庭）／978-4-05-306372-4（音楽）／978-4-05-306371-7（保健体育）／978-4-05-306370-0（美術）

発行所：株式会社 Gakken

▽学研出版サイト

https://hon.gakken.jp/book/1130637300(https://hon.gakken.jp/book/1130637300) （技術・家庭）

https://hon.gakken.jp/book/1130637200(https://hon.gakken.jp/book/1130637200) （音楽）

https://hon.gakken.jp/book/1130637100(https://hon.gakken.jp/book/1130637100) （保健体育）

https://hon.gakken.jp/book/1130637000(https://hon.gakken.jp/book/1130637000) （美術）

【本書のご購入はコチラ】

▽Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4053063736(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063736) （技術・家庭）

https://www.amazon.co.jp/dp/4053063728(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063728) （音楽）

https://www.amazon.co.jp/dp/405306371X(https://www.amazon.co.jp/dp/405306371X) （保健体育）

https://www.amazon.co.jp/dp/4053063701(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063701) （美術）

▽楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18525144/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525144/) （技術・家庭）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18525146/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525146/) （音楽）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18525143/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525143/) （保健体育）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18525148/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525148/) （美術）

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開