株式会社聖林公司、5月14日（木）に海外向け越境ECサイト「SEILIN」を開設。グローバル展開を本格化

株式会社 聖林公司

■ 海外向け越境ECサイト「SEILIN(https://seilin.net)」を5月14日（木）に開設

〈HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/hrmarket)〉や〈BLUE BLUE JAPAN〉などを展開する株式会社聖林公司（セイリンコウシ）は、2026年5月14日（木）、海外ユーザー向けの自社越境ECサイト「SEILIN」

（seilin.net(https://seilin.net)）をオープンします。

※「SEILIN」は海外ユーザー向けの越境ECサイトです。日本国内からアクセスされた場合は、既存の「SEILIN ONLINE SHOP」へ自動的にリダイレクトされます。

対象ブランドは〈BLUE BLUE JAPAN(https://www.bluebluejapan.com/)〉、〈BLUE BLUE(https://www.bluebluetokyo.com/)〉、〈Stretch Fraise(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/stretch_fraise.aspx)〉の3ブランド（オープン時点）です。販売対象はアメリカ・ヨーロッパを中心とした全世界（配送対応可能地域を対象）を予定しています。

■ 自社越境ECサイト開設の背景

今回の取り組みは、「聖林公司が培ってきたモノづくりをグローバル市場へ届けたい」という方針のもとスタートしました。

これまで決済代行サービスを活用した越境ECサイトや海外卸を通じてグローバル市場での販売を行ってきましたが、新たな形で自社が顧客と直接接点を持つことで、ブランドの背景やモノづくりの文脈まで含めて伝える必要性が高まり、今回の自社越境ECサイト開設に至りました。

■ 3ブランドを通じて、Made in Japanのモノづくりを世界へ

〈BLUE BLUE JAPAN〉では藍染めや刺し子などの日本伝統技法を用いたモノづくりを展開し、〈BLUE BLUE〉ではデニムを軸としたベーシックウェアを提案しています。また、〈Stretch Fraise〉ではロングセラーのTシャツシリーズを展開しています。Made in Japanの品質と背景を軸に、グローバル市場でのプレゼンス拡大を図ります。

■ ブランドの世界観と利便性を両立した越境ECサイト

特に、日本伝統技法、高品質、藍染め、オリジナルデニムといった要素を強みとして打ち出し、ブランドの世界観とともに発信していきます。また、送料・関税などの追加費用を含めたオールインワンの価格設定を採用しており、海外ユーザーにとって分かりやすく利用しやすい購入スキームも特徴です。

■ オープン記念キャンペーンを実施

オープン記念として、税込10,000円以上ご購入いただいたメルマガ購読者の方を対象に、次回購入時に使用できる10％OFFクーポンを配布します。クーポンは発送完了後、1日以内に登録メールアドレス宛に送付されます。キャンペーン期間は2026年5月14日（木）から5月31日（日）まで、クーポンの使用期限は2026年7月31日（金）までとなります。

■ 今後の展望

今後も自社越境ECサイトを通じて、聖林公司のモノづくりとブランドの背景をグローバル市場へ継続的に発信し、海外顧客との接点強化とブランド価値の向上を図ってまいります。

SEILIN :https://seilin.net/

【聖林公司（せいりんこうし）】

1972年に千駄ヶ谷でオープンした「ハリウッド ランチ マーケット」を母体として、1975年に設立。1979年には「ハリウッド ランチ マーケット」を代官山に移転し、その後、個性的なアパレル直営店を代官山エリア中心に展開。1982年に「ハイ！スタンダード」、1985年に「トールフリー」、1993年に「オクラ」をオープン。1994年には神戸に「ブルーブルー」を出店し、現在は博多から札幌まで全国各地に17店舗を展開。

飲食部門では1993年にオーガニックカフェ「ボンベイバザー」、2008年にベーカリー「ロータスバゲット」、2015年に古民家カフェ「ウララ」をそれぞれオープン。

■対象ブランド

【BLUE BLUE JAPAN】

手作業で縫い合わせた、温もりを感じられる藍を中心としたモノ作りからはじまりました。着心地が良く長年着用していただけるものを日本の伝統技法である本藍染めを中心に四季を感じさせる色や素材を使用し「MADE IN JAPAN」にこだわり作っています。

■ブランドサイト ： BLUE BLUE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/bluebluejapan) （※リンク先 ： SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/)）

■オフィシャルサイト ： BLUE BLUE JAPAN(https://www.bluebluejapan.com/)

■オフィシャルインスタグラム : @blue_blue_japan(https://www.instagram.com/blue_blue_japan/?hl=ja) ／ @okura_official(https://www.instagram.com/okura_official/?hl=ja)

【BLUE BLUE】

1980年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーにこだわり、素朴でベーシックな究極のデイリーウェアを追求しています。



■ブランドサイト ：BLUE BLUE(https://www.hrm-eshop.com/blueblue)

■オフィシャルサイト ：BLUE BLUE(https://www.bluebluetokyo.com/)

■オフィシャルインスタグラム : @blue_blue_official(https://www.instagram.com/blue_blue_official/?hl=ja)

【Stretch Fraise(R)】

1995年に発売されて以来ロングセラーの「ストレッチフライス(R)シリーズ」です。伸縮性に優れており締め付け感がなく、着心地の良さが特徴。シーズンを問わず着用していただけます。飽きのこないシンプルなデザインは着回ししやすく、レイヤードスタイルもおすすめです。また、程よく厚みがあり、一枚だけでも安心した着用感。その時のスタイリングで選べる豊富なカラーバリエーションと「H」刺しゅうも魅力です。タイトなシルエットで作られてるため、日ごろ着用されているサイズのワンサイズ上をおすすめしています。



■ブランドサイト ： Stretch Fraise(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/stretch_fraise.aspx)

■リリースに関するお問い合わせ先

株式会社聖林公司 プレス seilin-press@hrm.co.jp

www.hrm.co.jp(https://www.hrm.co.jp/)／ Instagram(https://www.instagram.com/seilin_official/)／ LINE(https://page.line.me/cag4416e?openQrModal=true)／ Facebook(https://www.facebook.com/hrm.co.jp)