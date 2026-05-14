オンラインの熱狂を、そのままリアルの聖地へ。会いに行けるアイドルVTuberユニット「らびぱれ!!」主催の大規模歌枠リレー『ぶいのね 歌枠リレーvol.3』が5/23(土)開催！

株式会社Blackbox

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営するVTuberプロダクション「ラブボックス」所属のアイドルユニット『らびぱれ!!』は、は、2026年5月23日（土）、総勢10組の出演者を迎えたYouTube歌枠リレーイベント「ぶいのね歌枠リレー vol.3」を開催することをお知らせいたします。

■ 企画概要：『ぶいのね歌枠リレー vol.3』

「らびぱれ!!」が主催する本イベントは、事務所の枠組みを超えたVTuber同士の交流と、バーチャル音楽シーンの活性化を目的としています。第3回となる今回は、大手事務所所属のVTuberから、歌唱力に定評のある個人勢まで幅広いメンバーが参加。6時間にわたり、各チャンネルをリレー形式で繋ぎます。

■ 2026年6月7日、新宿でのオフラインライブを控えて

- 開催日時： 2026年5月23日（土）16:00～22:00- 今回のテーマ： 『True Voice』（心にある本当の想いを歌に乗せる）- 公式ハッシュタグ： #ぶいのね歌枠リレー

『らびぱれ!!』が提案するのは、画面越しで終わらないエンターテインメントです。

VTuberでありながら、現実のステージに「リアルの姿」で立ちパフォーマンスを届ける。

この2.5次元的なハイブリッドスタイルこそが、彼女たちの真骨頂です。

今回の歌枠リレーは、翌月に控える単独オフラインライブへの重要なステップとなります。

【オフラインライブ詳細】

イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ Black Mode ~

日程： 2026年6月7日（日） 開場 11:45 ／ 開演 12:30

会場： BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）

チケット販売： https://lovvebox.zaiko.io/e/0607-loveletter(https://lovvebox.zaiko.io/e/0607-loveletter)

（※チケット一般販売は5/17(日）21:00～）

「会いに行けるアイドルVTuber」として、オンラインでの発信力とオフラインでの実力派パフォーマンスの両軸で、今後もさらなる飛躍を目指します。

タレント情報

■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

もう一度「自分の意思で夢を選ぶ」ために立ち上がったVsinger。 あのとき描けなかった青春の続きを、今ファンと一緒に描いていく。配信での親しみやすさからは想像もつかない、圧倒的な歌声とダンスパフォーマンス力。特に、3次元の姿で踊るショート動画はミリオン再生を突破！ 完璧ではないからこそ、挑み続けるその背中で、「夢を持つことを怖がらなくていい」ということを証明し続けます。

X：https://x.com/kanon_lvv(https://x.com/kanon_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/Rki6TZ2(https://lin.ee/Rki6TZ2)

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

VTuberであり、プロの雀士でもあるオールマイティな才能の持ち主。 作詞やクリエイティブ制作を自ら手がける司令塔です。 ファンにとっての安心できる場所となり、かのんとともに「頑張らなくても夢を持っていい世界」を創造しています。 彼女の紡ぐ言葉と音楽は、一歩踏み出そうとする人々の再挑戦をそっと照らします。

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/P3GWyvJ(https://lin.ee/P3GWyvJ)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/sXkMbFz(https://lin.ee/sXkMbFz)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/