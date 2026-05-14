【IP起点のファンエンゲージXRエンターテイメントリーディングカンパニー・ExREAL】サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーJI BLUE「特別3D映像」も上映

ExREAL株式会社

世界的スポーツや大規模エンタメ IP におけるファンエンゲージ XR のリーディングカンパニーであるエックスリアル株式会社（本社：東京都、代表取締役：和泉淳一、以下「ExREAL」）は、2026 年 5 月 29 日（木）から 7 月 20 日（日）まで、 MIYASHITA PARK 「or」にて開催する「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」において、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）およびサッカー日本代表『最高の景色を 2026』オフィシャルアンバサダーである JI BLUE※1 の撮り下ろしパフォーマンス映像※2 を上映することをお知らせいたします。また、会場で提供される、最先端 XR・MR・AR 技術を駆使した全コンテンツの詳細を一挙公開いたします。

※１「最高の景色を 2026」オフィシャルアンバサダー就任にあたり結成されたグローバルボーイズグループ“JO1”と“INI”のサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット

※２メンバーの田島将吾は、腰痛により本映像には不参加となります

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

ExREALは、「XRテクノロジーによって“リアル以上の体験”を創出する」ことをミッションに掲げ、スポーツ・音楽・カルチャー領域における次世代ファンエンゲージメント体験を提供しています。

本イベントでは、次世代のLEDテクノロジーを有する、L.A.の Luminal Space社のLEDシステムを採用。圧倒的な高精細映像とXR演出を組み合わせることで、まるでSAMURAI BLUEの選手たちやJI BLUEのメンバーが目の前に存在しているかのような”リアル”を超える圧倒的没入感を実現します。

【次世代のXR演出によるMR体験】

会場では、AR・MR・XR技術を融合させた、これまでにない次世代型ファンエンゲージメント体験を展開します。巨大LED空間で上映される3Dコンテンツでは、SAMURAI BLUEの選手たちや監督がまるで観客の目の前に現れるかのようなMR演出を実施。また、JI BLUEが歌う公式テーマソング「景色」の撮り下ろしパフォーマンス映像を上映します。従来の映像視聴を超える、“体験する映像空間”を提供します。

【SAMURAI BLUEイマーシブフォトブース】

会場内に、SAMURAI BLUEやJI BLUEのメンバーたちと、“まるで隣にいるかのような”写真撮影ができる「SAMURAI BLUE イマーシブフォトブース」を設置。

最先端の空間演出とXR技術によって、“リアルを超える”没入型フォト体験を提供します。

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【最新バーチャルフォト体験「クリアキャスト」導入】

さらに、最新のバーチャルフォトシステム「クリアキャスト」を導入。

ファン自身がXR空間の中に入り込んだかのような、新感覚の記念撮影体験を楽しむことができます。

【リアルとデジタルを融合したハイブリット体験】

ExREALは、デジタル表現だけではなく、リアルな“映えスポット”やフード＆ドリンク体験も重視した特別な空間を提供します。

会場全体を通して、SAMURAI BLUEおよび JI BLUE ファンがリアルとデジタルの両方を楽しめる“ハイブリッド型ファンエンゲージメント空間”として設計。SNS時代に最適化された空間演出とXR技術を融合し、ファン同士がリアル空間で熱狂と感動を共有できる、新たなスポーツエンターテインメント体験を創出します。

今回の発表に際し、ExREAL CEOの和泉は次のように述べています。

「ExREALは、XRテクノロジーによって、単なる“観る体験”を、“体感する体験”へ進化させることを目指しています。SAMURAI BLUEおよび JI BLUE の持つ熱量や感動を、最先端XR演出によってより深く、よりエモーショナルに届けることで、日本のスポーツファンエンゲージメントを次のステージへ押し上げてまいります。」

■サッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソング「景色」

「世界一の追い風」を吹かせたいという強い想いから制作された公式テーマソング。楽曲のキャッチコピーは、“みせてくれ、その景色。” 作詞・作曲・プロデュースは、サッカー好きで知られる☆Taku Takahashi氏 (m-flo)によるもので、スタジアムの鼓動や熱量、リアリティを存分に感じさせる楽曲となっています。同じ未来を見つめる人たちと共に、この「景色」がSAMURAI BLUEの活躍を後押しします。

発売日：2026年6月3日(水)

詳細：https://cf.lapone.jp/feature/ji_blue

JI BLUE | '景色' Official MV：youtu.be/KLEaBDx3JHc (https://www.youtube.com/watch?v=KLEaBDx3JHc)

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■イベント概要

- イベント名：三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE presented by SAISON- 公式HP：https://exreal.jp/sbe26- 公式SNS：https://x.com/sbe26（Xアカウント）https://www.instagram.com/sbe26（Instagramアカウント）- 開催期間：2026年5月29日（金）～7月20日（月・祝）- 開催場所：渋谷 MIYASHITA PARK「or」- 主催：ExREAL株式会社、株式会社電通、株式会社J-WAVE、株式会社フロンティアインターナショナル- 特別協賛：三井不動産株式会社、株式会社クレディセゾン- 事業協力：アディダス ジャパン株式会社、株式会社読売新聞東京本社- 公認、制作協力：公益財団法人日本サッカー協会

■ExREALについて

ExREALは、「Experiences better lives（エクスペリエンスは人生を豊かにする)」をミッションに掲げ、XR（AR / VR / MR）テクノロジーを活用したIPドリブンの体験設計を行うエンターテイメント企業です。

世界的なスポーツ、音楽、カルチャーIPと共に"リアルを超える体験"をリアルな空間で共有できるXRコンテンツの企画制作を強みにしております。

スポーツ、音楽、カルチャー領域において、グローバルIPの日本および欧米とアジア市場におけるGo-To-Market戦略を支援し、ファンエンゲージメントの最大化を実現します。