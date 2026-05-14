【株式会社アセンド】株式会社タケダ事務機主催「第10回TAG文具まつり」に 「RecACE plus」を出展いたします。

株式会社アセンド

株式会社アセンド（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 博）は、株式会社タケダ事務機（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：竹田 登）主催の「第10回TAG文具まつり」に出展いたします。

会場では、通話録音、AI文字起こし、AI要約を一体で提供する「RecACE plus」を展示し、企業の電話業務における記録・共有・確認の高度化を支援するソリューションとして提案します。電話応対品質の向上や業務効率化に加え、トラブル発生時の事実確認や社内連携の迅速化に貢献する実務サービスとしてご紹介します。

イベント詳細

本イベントは、メーカー約60社が集結する京都最大級の文具の展示即売会です。各メーカーのおすすめ文具を「きて、みて、ふれて、買える」体験型イベントとして開催し、限定販売や抽選会、TAGオリジナル商品、特設ブース、ワークショップなど、多彩な企画が実施されます。来場者は、最新の文具や関連商材を実際に手に取りながら、その魅力を体感することができます。

また、会期中はステージイベントや法人向けセミナーも予定されており、5月29日（金）14:00から電話のカスハラ対策セミナーも開催されます。

加えて、法人ブースではAI活用セミナーも複数回実施されるため、文具の展示即売にとどまらず、オフィス業務や顧客対応の改善、業務効率化に関する最新情報を収集できる場としても注目されています。

株式会社アセンドは本イベントにおいて、通話録音・AI文字起こし・AI要約を備えた「RecACE plus」を展示し、電話業務における「言った・言わない」の防止、聞き漏らし対策、応対履歴の可視化、社内共有の迅速化など、実務に直結する活用方法をご紹介します。電話応対品質の向上や業務効率化、カスタマーハラスメント対策に関心をお持ちの来場者に向けて、具体的な導入イメージを分かりやすくご案内いたします。

イベント詳細リンク：https://bungumatsuri.jp/

開催概要

参加について

- イベント名：第10回TAG文具まつり- 日時：2026年5月29日（金）10:00～18:00、2026年5月30日（土）10:00～18:00、026年5月31日（日）10:00～17:00- 会場：京都市勧業館みやこめっせ 1F（第2展示場）- 所在地：京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1- 参加費：無料- 主催：株式会社タケダ事務機

参加をご希望の方は、以下の公式サイトをご確認ください。公式サイトでは、開催概要、会場情報、出展情報、ワークショップ、法人向けセミナー情報などをご覧いただけます。ご来場前に最新情報をご確認のうえ、ご参加ください。

URL：https://bungumatsuri.jp/

セミナー情報：https://bungumatsuri.jp/seminar.html

事業主体について

「RecACE plus」について

株式会社タケダ事務機- 所在地：京都市下京区松原通烏丸西入る玉津島町316-2 川南ビル5F- 代表者：代表取締役 竹田 登- 事業内容：事務機・文房具・事務用品・通信機器・各種印刷・印鑑の卸及び販売など- 企業HP：https://www.takedajimuki.co.jp/株式会社アセンド- 所在地：東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル5F- 代表者：代表取締役 佐藤 博- 事業内容：音声・電話に関連したAIシステム開発および電話DXソリューションの提供、CTI/CRM/SFAの自社開発・提供、コールセンター構築支援、選挙情勢調査事業- 企業HP：https://www.ascend-corp.co.jp/(https://www.ascend-corp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202605014_takedajimuki_exhibition&utm_content=pr)

「RecACE plus」は、会社の固定電話の録音に対応した通話録音管理ツールです。電話業務における「言った・言わない」や聞き漏らしの防止に役立つだけでなく、通話内容を記録として残すことで、カスハラ対策やトラブル時の確認にも活用できます。

既存の電話環境を変更することなく簡単に導入でき、自動での通話録音はもちろん、AIによる通話内容の文字起こし、要約、通知、ジャンル分けにも対応しているため、電話応対品質の向上と業務効率化を支援します。

サービスURL：https://lp.rec-ace.com/(https://lp.rec-ace.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202605014_takedajimuki_exhibition&utm_content=pr)

本件に関するお問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://www.ascend-corp.co.jp/contact/(https://www.ascend-corp.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202605014_takedajimuki_exhibition&utm_content=pr)