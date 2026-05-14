永代供養墓で5年連続販売数No.1を獲得ーお墓選びの新しいかたちとして支持拡大

株式会社エータイ

全国に永代供養墓・樹木葬を展開する株式会社エータイ（本社：東京都千代田区、代表取締役：樺山玄基、東証グロース：369A、以下「当社」）は、株式会社鎌倉新書が運営するポータルサイト「いいお墓」において、「 全国 永代供養墓 販売数 5年連続No.1」を獲得したことをお知らせします。

■実績概要

当社はこの度、株式会社鎌倉新書が運営する「いいお墓」において、「全国 永代供養墓 販売数 5年連続No.1」を獲得しました。

これは、少子高齢化や継承問題を背景に拡大する永代供養墓市場において、当社の提供する供養のかたちが多くの方に支持されている結果と捉えています。

調査期間：2021年1月1日～2025年12月31日

調査概要：「いいお墓」に掲載されている全国の企業における永代供養墓の販売数を調査。株式会社鎌倉新書調べ

「いいお墓」は全国10,000件以上の霊園・墓地を掲載する日本最大級のポータルサイトです。豊富な情報や多数の口コミ掲載により、比較しながら納得のお墓探しができるサポートが特徴です。

■選ばれ続ける理由

1.全国の寺院と提携

当社は全国101ヶ所（2026年5月時点）の寺院に永代供養墓があるため、交通アクセスやゆかりのある土地など幅広い選択肢の中からお墓を検討していただけます。

2.複数のデザインとプランで幅広い選択肢

一つの寺院の中に複数のデザインの永代供養墓を建立することで、利用者ごとに異なるニーズに応えます。樹木葬やペットと一緒に眠れる区画のほか、改葬による複数人数の受け入れも可能となっています。

3.専任の常駐スタッフによる一貫サポート

各提携寺院には案内所を設置し、永代供養墓の専任スタッフが常駐しています。見学や契約、納骨までを同じスタッフが一貫してサポートするため、安心してご相談いただける体制を整えております。

実際にご利用いただいているお客様からは「きれいな永代供養墓で安心」「担当の方が丁寧」というお声もいただいております。

■高まるニーズと多様化する供養のかたち

近年、少子高齢化や家族構成の変化により、今までのようにお墓を継承して管理していくことが困難な方が増えています。ご遺骨を他のお墓に移す「改葬」については、最新の調査結果である令和6年度は17万件※を超え、過去最多となりました。

そのような背景の中で、故人の供養は大切にしながらも、管理や費用の面でも負担の少ない永代供養墓などのニーズが増加しています。

当社でも、永代供養墓や樹木葬、納骨堂などとお墓の形や管理体制は時代に合わせて変化しながらも、供養の想いは大切にサービス提供を行っています。今後も、更なるサービス品質の向上とともに提携寺院の拡大を進め、より多くの方に安心してご利用いただける供養の場を整備してまいります。

※厚生労働省「衛生行政報告例」第４章 生活衛生 埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数，都道府県-指定都市-中核市（再掲）別(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&query=%E6%94%B9%E8%91%AC&layout=dataset)

■会社概要

会社名：株式会社エータイ

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル3F

設立：2004年10月7日

代表者：代表取締役 樺山 玄基

上場区分：東証グロース市場（証券コード：369A）

事業内容：寺院コンサルティング業（樹木葬/永代供養墓および墓地の企画、建立、墓地利用者の募集・販売代行）

URL：https://a-tie.co.jp/（コーポレートサイト）

https://eitaikuyou.net/（サービスサイト）