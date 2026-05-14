『セブンナイツ Re:BIRTH』祝！サービス開始1周年！新伝説キャラナイトクロウ「[双槍の狩人]カール・ヘロン」参戦！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、本格ファンタジーRPG『セブンナイツ Re:BIRTH』（開発：Netmarble Nexus）において、5月14日（木）に、サービス開始1周年を記念した大型アップデートを実施したことをお知らせいたします。

◆新伝説キャラナイトクロウ「[双槍の狩人]カール・ヘロン」参戦

本アップデートより、2本の槍を自在に操り、スタイリッシュかつダイナミックな戦闘演出を兼ね備えたナイトクロウ所属の新キャラ、「[双槍の狩人]カール・ヘロン」がセナリバの世界に登場いたします。今回の「カール・ヘロン」の登場により、ナイトクロウ所属の英雄たちが全員『セブンナイツ Re:BIRTH』の世界に合流いたしました。

・ナイトクロウ「[双槍の狩人]カール・ヘロン」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=asIoSPpia2w ]

併せて、「カール・ヘロン」獲得確率がアップしている「カール・ヘロンピックアップ召喚」やミッション達成を通じてさまざまな報酬を獲得できる「カール・ヘロン強化イベント」も開催しております。

◆祝！サービス開始1周年！豪華記念イベントも開催中！

1周年を記念した複数のイベントで構成された「1周年セナフェス」も開催中です。

ログインイベントやスペシャルミッション、チャレンジミッションイベントに加え、イベント専用財貨を使用できる「1周年セナフェスショップ」も登場し、プレイを通じて集めた財貨を豪華報酬と交換できます。イベント期間中は、「1周年スペシャル召喚チケット」や「1周年記念指輪ボックス」、「旧四皇装備ボックス」、「ペット召喚券」、「ルビー」、「輝くスキル強化石」など、多彩なアイテムを獲得可能です。

また、「1周年スペシャル召喚」では、既存のウィッシュ召喚よりも少ない伝説キャラ数で希望キャラを設定できるため、狙ったキャラを獲得できるチャンスが高まります。

このほか、1周年を記念した特別クーポンも配布いたします。「キムPDクーポン」では、精錬時に消費した★6伝説アクセサリーの復旧、または★5伝説アクセサリー選択ボックスとの交換が可能です。「ソンチーム長クーポン」では伝説キャラ、「ファンCDクーポン」では伝説ペットを獲得できます。

さらに、1周年限定コスチュームも登場しております。

本アップデートの詳細や開催中のイベントについては公式フォーラムをご確認ください。

・『セブンナイツRe:BIRTH』：公式フォーラム：5月14日アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/view/11/731

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/list/15/1

『セブンナイツRe:BIRTH』に関する詳細や最新情報は、公式サイトまたは公式Xでご確認いただけます。

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式サイト

https://sena.netmarble.com/ja

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式X

https://x.com/sevenknights_jp

『セブンナイツ Re:BIRTH』アプリダウンロードサイト

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/-re-birth/id6479595079

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tskgb

・公式サイト（Netmarble Launcher：PC）

https://sena.netmarble.com/ja

◆セブンナイツRe:BIRTHとは◆

『セブンナイツRe:BIRTH』は、全世界で1億ダウンロードを記録した『セブンナイツ』の正統なリメイク作品です。『セブンナイツ』特有の華やかなグラフィックと戦略性、手軽さを兼ね備えた「完成型ターン制バトル」と共に、全世界のユーザーを魅了した「伝説」が新たに始まります。当時の感動を丸ごと受け継いだ『セブンナイツRe:BIRTH』のエバン遠征隊の冒険物語の世界へ皆様をご招待いたします。

◆セブンナイツRe:BIRTHについて◆

［ タイトル ］セブンナイツRe:BIRTH

［ ジャンル ］ 本格ファンタジーRPG

［ 開発］ Netmarble Nexus

［ 対応端末 ］ Android ver.8.0以降 ／ iOS ver.15.0以降

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年9月18日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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