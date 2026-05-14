「技術・知財×生成AIで実現する異業種進出戦略」と題して、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 石倉 拓史氏/遠藤 大介氏によるセミナーを2026年6月25日(木)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26347

[SSKセミナー]

技術・知財×生成AIで実現する異業種進出戦略

～自社分析・アイデア創出・ビジネスモデル昇華の全プロセス～

[講 師]

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

プリンシパル 石倉 拓史 氏

コンサルタント 遠藤 大介 氏

[日 時]

２０２６年６月２５日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

デフレ時代からインフレ時代に移り変わる経営環境において、「知的資産経営」が重要なキーワードとなっている。市場環境が目まぐるしく変化する中、多くの企業が、既存事業で培った技術・知財を生かして新規事業開発に取り組んでいる。また、昨今では生成AIの進化が著しく、新規事業開発プロセスに取り入れている企業も少なくない。しかし、「自社の技術をどのように異業種領域で活用できるのか。」「当たり障りないアイデアばかりで新規事業開発がうまく進まない。」と悩まれる企業・担当者も多いのではないだろうか。

本セミナーでは、生成AIを活用した異業種進出に向けた新規事業開発アプローチについて、弊社がこれまでコンサルティングファームとしてご支援させていただいた事例も交えながら解説したい。

１．インフレ時代に求められる知的資産経営

２．異業種での新規事業開発において課題となる「アイデアの創出」

３．生成 AI 活用による効率的な新規事業アイデア創出プロセス

（１）自社技術と生成 AI の突合による展開可能領域の探索

（２）自社分析に基づく新規事業方針の明確化

（３）アイデア→ビジネスモデルへの昇華

（４）アイデアの優先順位付け

４．新規事業開発には経営の覚悟と現場へのサポートが必要

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。