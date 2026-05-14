TikTok Shop Japan、東京商工会議所に入会

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TikTokアプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop（ティックトックショップ）」を提供するTikTok Shop Japanは、2026年5月14日、東京23区内の商工業者で構成される民間の総合経済団体である東京商工会議所に入会したことをお知らせいたします。

今回の東京商工会議所への入会は、東京の事業者、とりわけ中小企業・地域事業者によるデジタル活用を通じた販路拡大や新たなビジネス機会の創出に貢献していくことを目的とするものです。TikTok Shopでは、TikTok上のショート動画やLIVE配信を起点に、商品との出会いから購入までをシームレスにつなぐ新しい購買体験を提供するとともに、事業者が生活者との接点を広げ、商品の魅力をより深く、より自然に届けられることを可能にしています。

今後、TikTok Shop Japanは、東京商工会議所の会員企業との連携を通じて、地域や中小事業者のデジタル活用を後押しし、事業成長や販路拡大につながる取り組みを進めてまいります。あわせて、ショート動画・LIVEコマースを活用した新たな顧客接点の創出や、事業者の情報発信力の向上に寄与することで、地域経済のさらなる活性化に貢献してまいります。

TikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲（Carlos Qiu）コメント：

「このたび東京商工会議所に入会できることを大変光栄に思います。優れた商品やサービスに加え、独自の技術やブランドストーリー、そして地域密着の強みを持つ事業者の皆さまが、より多くの消費者とつながり、新たな成長の可能性を広げていけるよう、TikTok Shop Japan として貢献してまいります。東京商工会議所の皆さまとの連携を通じて、地域経済のさらなる活性化に寄与できることを嬉しく思います。」

東京商工会議所とは

東京商工会議所は、東京23区内の会員（商工業者）で構成される民間の総合経済団体です。1878（明治11）年に設立され、商工業の総合的な発達と社会一般の福祉の増進を目的に、以下の3つを柱として活動しています。

- 経営支援活動経営に関するご相談、融資のご案内、ビジネス交流会など、企業経営の改善と新たな成長に向けて挑戦する企業をサポートする活動を実施しています。- 政策活動景況調査など企業の声を集め、国や都など行政や政治に対して企業が活力を維持し円滑な経営を行うことができるよう、提言・要望活動を展開しています。- 地域振興活動観光・ビジネスの推進を始め、23区に設置された支部での活動等を通じて、地域経済を活性化するためのさまざまな活動を行っています。

【TikTok Shopについて】

TikTok Shopとは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能です。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーはお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入することができる新しい購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。さらに、専用タブでの商品一覧表示やアフィリエイト連携など、セラーとクリエイターの双方を支援する多彩な機能も備えています。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。