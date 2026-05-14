チームスピリット、大規模HRカンファレンス「TeamSpirit ONE 2026」を6月22日（月）に開催

株式会社チームスピリット

チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドサービス Team Success Platform「TeamSpirit」を提供する株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下和良、以下チームスピリット）は、2026年6月22日（月）、TODAホール＆カンファレンスにて、大規模HRカンファレンス「TeamSpirit ONE 2026」を開催いたします。

■開催の背景とコンセプト

現在、日本における労働環境は「40年ぶりの労働基準法大改正」という歴史的な転換期にあります。多くの企業が法改正への対応を「守りの規制対応」と捉える中、本イベントではそれを一歩進め、組織の力を引き出し、最高のチームを創り上げるための「攻めのツール（翼）」へと変えるための実践的な知見を共有します。

「働くを変え、チームの力を解き放つ」を具現化するため、専門家による「理論」、先行企業による「実践知」、そして志を同じくする「コミュニティ」が一つにつながる場所（ONE）を提供いたします。明日から組織を動かすための原動力を共に創り出すことを目指します。

■注目のプログラム

本イベントでは、各分野の第一線で活躍するリーダーをお招きし、3つのセッションとネットワーキングを実施いたします。

1.【Keynote】労基法改正の核心ー「多様な働き方の整備」と「自律型組織」の確立へ。カゴメが挑み続ける、生産性向上の終わりなきアップデートー

40年ぶりの労基法改正をどう読み解き、企業価値向上につなげるか。フレックスやテレワーク、副業解禁などをはじめ、多角的な「働き方の選択肢」を拡充し続けてきたカゴメ社。その目的は、制度の整備に留まらず、社員一人ひとりが自らのキャリアを切り拓く「自律型組織」への転換にあります。

システムによる時間の可視化を起点に、現場の意識はいま、どのように深化し続けているのか。7年の実践を経てなお、歩みを止めることなく進化を続ける、カゴメ流・人事戦略のリアリティと未来像に迫ります。

松井 勇策 氏（産学連携シンクタンクiU組織研究機構 代表理事・社労士）

中里 一路 氏（カゴメ株式会社 人事総務本部 人事部 課長）

道下 和良 （株式会社チームスピリット 代表取締役 CEO）

2. 【Product Session】AIで「働く」を変える ー個人の力を引き出し、成長し続けるプラットフォームー

勤怠・工数管理に加え、労務管理・安否確認・パルスサーベイやタレントマネジメントなど、改正労基法の新時代の働き方と組織を支えるべく拡充と進化を続ける「Team Success Platform」の全貌をお見せします。さらに、AIを現場の「習慣」へと変容させ、データを「価値創造」へと変換することで、組織全体の働き方をアップデートする仕組みを解説します。後半にはゲストを迎え、実機デモを交えたパネルディスカッションを実施。事業成長に資するデータ活用と未来の働き方を深掘りします。

白須 礎成（株式会社チームスピリット 執行役員）

鈴木 勝 氏（株式会社白組 企画制作本部 Solution Expert）

太田 諒 氏（株式会社バレッグス 執行役員 経営企画室長）

3. 【Vision Session】組織に「熱」を取り戻す ー社員の納得感と挑戦を支える、次世代の人事戦略ー

制度に魂を吹き込み、現場の納得感を高める鍵とは。数々の変革を牽引してきた南和気氏を迎え、組織に熱を取り戻す具体策を深掘りします。

南 和気 氏（Wake Consulting合同会社 代表・立命館大学 客員教授、元オムロン執行役員、元江崎グリコ執行役員）

道下 和良（株式会社チームスピリット 代表取締役 CEO）

4. 【Networking】カジュアルネットワーキング

参加者同士で法改正への対応や組織づくりのリアルな知見をシェアし、変革のヒントを見つけ出す交流の場です。

■ 開催概要

開催日時：2026年6月22日（月）13：30-18：30（受付開始12：30～）

対象 ：経営層/経営企画/管理部門/人事・労務/情報システム

参加方法：事前申込制

参加費 ：無料

会場 ：TODAホール＆カンファレンス JR東京駅八重洲中央口徒歩7分

主催 ：株式会社チームスピリット

■ お申し込み方法

以下の専用フォームよりお申込みください。

https://www.teamspirit.com/event/teamspiritone2026

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、クラウド勤怠管理の先駆者としての知見を礎に、チーム力の最大化の観点から人的資本の生産性向上を実現するSaaS企業です。統合型クラウドサービスTeam Success Platform「TeamSpirit」の提供を通じて、目指す経営戦略に直結した最適な働き方や人材活用、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。

「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表取締役CEO：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/