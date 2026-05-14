【ひんやりシャツシャワー】今年でブランド発売15周年！シュッとスプレーするだけでひんやり気持ちいい冷涼感。

株式会社ときわ商会

新商品もふくめた今年のラインナップをご紹介！

株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）は、下記ひんやりシリーズを全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアにて4月より順次発売を開始いたしました。



・ひんやりシャツシャワー ミント＆グレープフルーツの香り

・ひんやりシャツシャワー ミント＆グレープフルーツの香り つめかえ

・ひんやりシャツシャワー ストロング ミントの香り

・ひんやりシャツシャワー ストロング ミントの香り つめかえ

・ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料

・ひんやりシャツシャワー 北見ハッカの香り

・ひんやりシャツシャワー ストロング レベルMAX (数量＆流通限定品)

・ひんやりシャツシャワー ストロング レベルMAX つめかえ 1,000mL (数量＆流通限定品)

・ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 つめかえ 1,000mL (数量＆流通限定品)

・ひんやりシャツシャワー ストロング レベルGOD (数量＆流通限定品)

・ひんやりシャツシャワー mini ストロング レベルMAX (数量＆流通限定品)

・ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 ハローキティ (数量＆流通限定品)

・ひんやり ぐっすりナイトシャワー やすらぎアロマの香り

・ひんやりシャツシャワー 業務用

・ひんやりシャツシャワー 業務用 つめかえ

・ひんやりふくだけシャワー ミント＆グレープフルーツの香り

・ひんやりふくだけシャワー ストロング ミントの香り

・ひんやりふくだけシャワー 北見ハッカの香り

・ひんやりふくだけシャワー ストロング レベルMAX

- 商品特長

発売15周年のロングセラー商品！追随を許さない圧倒的なひんやり感！毎年さまざまなメディアに取り上げられております夏の定番アイテム「ひんやりシャツシャワー」は、シャツにスプレーするだけでひんやり感を感じることができる手軽な涼感アイテムとして長年ご愛顧頂いております。

今年注目の新商品として「ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 ハローキティ*」のほか、携帯用に便利な「ひんやりシャツシャワー mini ストロング レベルMAX」も要注目アイテムです。さらに便利に、バリエーションに富んだ「ひんやりシャツシャワー」シリーズのさまざまな香りや効き目の違いを是非ご堪能ください。

*数量＆流通限定品

約30cm×32cmの「超でかタオルシート」を採用した「ひんやりふくだけシャワー」シリーズは、首すじ、腕、ワキの下、足など、1枚で全身をくまなく拭くことができる、破れにくい厚手のウェットシートです。朝のシャワー代わりやお出かけ時に気軽にお使い頂けます。

これから暑くなる季節、ひんやりシャツシャワーは昨今の電気代や物価の値上がりにも大活躍！スプレーするだけで手軽に熱中症対策＆節電にも貢献します。シャツシャワーでひんやり感をゲットして暑い夏を乗り切ろう！

涼感スプレー、涼感シートのパイオニアとして長く愛され続けている、ときわ商会のパワフルなひんやりシリーズをどうぞお楽しみください。

- 製品概要

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ミント＆グレープフルーツの香り

＜内容＞ 500mL

＜価格＞ 1,320円 (税抜1,200円)

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ミント＆グレープフルーツの香り つめかえ

＜内容＞ 400mL

＜価格＞ 880円 (税抜800円)

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ストロング ミントの香り

＜内容＞ 500mL

＜価格＞ 1,485円 (税抜1,350円)

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ストロング ミントの香り つめかえ

＜内容＞ 400mL

＜価格＞ 990円 (税抜900円)

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー 北見ハッカの香り

＜内容＞ 500mL

＜価格＞ 1,375円 (税抜1,250円)

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料

＜内容＞ 500mL

＜価格＞ 1,485円 (税抜1,350円)

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ストロング レベルMAX

＜内容＞ 500mL

＜価格＞ 1,595円 (税抜1,450円)

※数量＆流通限定品

＜名称＞ ひんやり ぐっすりナイトシャワー やすらぎアロマの香り

＜内容＞ 500mL

＜価格＞ 1,485円 (税抜1,350円)

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ストロング レベルGOD

＜内容＞ 500mL

＜価格＞ 1,980円 (税抜1,800円)

※数量＆流通限定品

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー mini ストロング レベルMAX

＜内容＞ 60mL

＜価格＞ 1,320円 (税抜1,200円)

※数量＆流通限定品

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 ハローキティ (ベーシック)

＜内容＞ 250mL

＜価格＞ 1,320円 (税抜1,200円)

※数量＆流通限定品

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 ハローキティ (日焼け)

＜内容＞ 250mL

＜価格＞ 1,320円 (税抜1,200円)

※数量＆流通限定品

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ストロング レベルMAX つめかえ

＜内容＞ 1,000mL

＜価格＞ 2,530円 (税抜2,300円)

※数量＆流通限定品

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 つめかえ

＜内容＞ 1,000mL

＜価格＞ 2,420円 (税抜2,200円)

※数量＆流通限定品

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー 業務用

＜内容＞ 500mL

＜価格＞ 1,485円 (税抜1,350円)

＜名称＞ ひんやりシャツシャワー 業務用 つめかえ

＜内容＞ 1,000mL

＜価格＞ 2,420円 (税抜2,200円)

＜名称＞ ひんやりふくだけシャワー ミント＆グレープフルーツの香り

＜内容＞ 10枚入り

＜価格＞ 330円 (税抜300円)

＜名称＞ ひんやりふくだけシャワー ストロング ミントの香り

＜内容＞ 10枚入り

＜価格＞ 363円 (税抜330円)

＜名称＞ ひんやりふくだけシャワー 北見ハッカの香り

＜内容＞ 10枚入り

＜価格＞ 429円 (税抜390円)

＜名称＞ ひんやりふくだけシャワーストロング レベルMAX

＜内容＞ 10枚入り

＜価格＞ 440円 (税抜400円)

- 公式オンラインストア

東京コスメ

https://tokyo-cosme.com/

※新規会員登録で200円分のポイントを進呈中！

- 会社概要

株式会社ときわ商会は、1950年創業、東京都墨田区に本社を構える総合卸商社です。長年培った流通ネットワークと商品開発力を強みに、「ひんやりシャツシャワー」、「ビューティヴェール」、「アミノマスター」などの自社ブランドを展開し、日用品・化粧品・医薬部外品分野において企画・製造・販売まで一貫して手がけています。

また、取り扱いブランドの一つである「ｔｆｉｔ」が国内市場で好調な販売実績を記録するなど、幅広い商品ラインナップで市場ニーズに応えています。

株式会社ときわ商会

〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5

TEL：03-3613-5194

FAX：03-3613-5877

代表者：代表取締役社長 相澤隆史

事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発

URL：http://www.tokiwashoukai.co.jp/