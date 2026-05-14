体外受精の保険回数制限・年齢制限を超えた方へ--手術料金を保険診療と同等の3割負担で提供する「ART自費応援プラン」、埼玉・和光市の恵愛生殖医療医院が新設

医療法人Tender Loving Care

恵愛生殖医療医院：受付

「保険が終わった日」に起きること

保険診療での体外受精が終了した翌日から、患者様は同じ治療を受けながら、支払う金額が大きく変わります。採卵・顕微授精だけで保険時の約3倍以上、胚移植は約3.4倍--。

「続けたいのに、お金がない」という現実は、統計的にも深刻で、保険適用外となったことを契機に治療を中断・断念するケースは少なくありません。

とりわけ、回数制限に達した方（通算回数で制限超過）と、43歳以上という年齢制限で保険外となった方の心理的・経済的ダメージは大きく、この層への具体的な支援策が医療界全体として不足していました。

「不妊治療を経験した医療者」だから見える課題

当院の院長夫妻は、自身が不妊治療・不育症患者であった経験を持ちます。

3回の流産、高額な治療費、妊娠17週での流産という極限の絶望--

そこから5回目の胚移植で双子を授かるまでの道のりで、「経済的不安が治療継続の意欲に与えるダメージ」を身をもって体験しました。

開院以来、採用してきた成功報酬制度の精神を継承しながら、今の保険制度の枠組みの中で患者様に還元できる最善の形として、このART自費応援プランが設計されました。

サービス詳細

ART自費応援プランは、保険適用外で体外受精を行う患者様に対し、採卵・胚移植・胚培養・胚凍結等の「手術料金」を保険診療時と同等の3割相当で提供する割引支援制度。

■ 対象者

保険による体外受精の回数制限を超えた方 43歳以上50歳未満のため年齢制限で保険適用外となった方 自費での体外受精を検討しているすべての方（新患・既存患者ともに）

■ 適用される費用（3割相当に割引） 採卵手術料・顕微授精（ICSI）料・胚培養料・胚凍結料・凍結胚移植手術料

■ 適用されない費用（通常の自費＝10割負担） 薬剤費・注射料・検査料・先進医療費（ERA・PGT-Aなど）

■ 利用回数

当院で既に治療中の患者様：胚移植2回まで（採卵回数制限なし） 新たに当院で治療を開始する患者様：胚移植1回まで（採卵回数制限なし） ※プラン終了後は通常の自費料金へ移行

■ 注意事項

高額療養費制度は適用外。民間医療保険の適用は各保険会社へ要確認。

サービス料金

手術料金（採卵・胚移植・胚培養・胚凍結）：保険診療時と同等の3割相当

薬剤費・注射料・検査料：自費（10割）

標準的な治療1サイクル（採卵～胚凍結）の目安：約20万円（自費診療時 約38.6万円） 胚移植1回の目安：約8.7万円（自費診療時 約18.8万円）

※注射の量・採卵数・ホルモン剤の使用量によって変動します ※先進医療（ERA・PGT-Aなど）の費用は変動なし ※高額療養費制度は適用されません

今後のビジョン

当院は、不妊治療・不育症治療を自身が経験した医師・看護師夫婦が設立したクリニックです。

私たちが最終的に目指すのは、「経済的な理由で、妊娠の可能性を諦める患者様をゼロにすること」です。

今回のART自費応援プランはその第一歩に過ぎません。今後は以下のような取り組みを検討・推進してまいります。

早期妊活支援の強化：「たまごドック」を軸に、20～30代からの卵巣機能評価・生活習慣改善指導を拡充し、不妊治療が必要になる前段階での介入を推進

経済支援モデルの継続検討：成功報酬制度の精神を受け継ぐ新しい料金体系の研究

情報発信の強化：当事者医療者としての経験と専門知識を活かし、患者様が正しい情報をもとに意思決定できるよう、医療情報の啓発活動を継続

院長：林博

Tender Loving Care--その言葉が意味する通り、すべての患者様に寄り添い続けることが、当院の変わらぬ誓いです。

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