日本ローカライズ版GPUクラウドサービス「G-NEXT GPUクラウド」先行案内開始のお知らせ

株式会社ジーネクスト

株式会社ジーネクスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：村田 実、証券コード：4179、以下「ジーネクスト」）は、業務提携先であるEleveight AI（本社：アルメニア共和国エレバン、代表：Arman Aleksanian、以下「Eleveight AI社」）が運営するAIデータセンターを基盤とし、日本市場向けにローカライズしたGPUクラウドサービス「G-NEXT GPUクラウド」について、サービス公式サイト（https://gnext-gpucloud.com/）を公開するとともに、本日より先行案内の受付を開始しましたことをお知らせいたします。

本サービスは、Eleveight AI社のAIデータセンターに納品された最新のNVIDIA DGX B300 Blackwell GPUを計算基盤として活用し、日本企業向けに契約・料金体系、日本語サポート、AI開発支援コンサルティング等を統合提供するものです。商用提供の本格開始は2026年7月を予定しており、これに先駆け、まずは情報収集・導入相談をご希望のお客様を対象として、本先行案内の受付を開始いたします。

▲ サービス公式サイト「先行案内受付中」（https://gnext-gpucloud.com/(https://gnext-gpucloud.com/%EF%BC%89)）

１．背景

当社は、Eleveight AI社との戦略的業務提携を通じ、AIデータセンターおよびGPUクラウドサービスの日本市場向けローカライズ展開を進めてまいりました。2026年3月にはEleveight AI社のAIデータセンターへNVIDIA DGX B300 Blackwell GPUの納品が完了し、インフラ構築・検証フェーズに移行しております。今般、2026年7月の商用サービス開始に先駆け、価格・提供条件等を公開する前段階として、情報収集および導入相談をご希望のお客様を対象とした先行案内の受付を開始するに至りました。

２．「G-NEXT GPUクラウド」サービス概要

「G-NEXT GPUクラウド」は、Eleveight AI社の高性能GPU基盤を活用し、日本市場向けにローカライズして提供するGPUクラウドサービスです。

【サービスの特徴】

- 最新NVIDIA DGX B300 Blackwell GPUによる世界水準の計算資源- 日本企業向けの契約条件・料金体系・日本語サポート体制- AI開発支援コンサルティングとの統合提供オプション- 再生可能エネルギーを活用したサステナブルな計算基盤- 大規模言語モデル（LLM）学習、生成AI、推論・学習用途に対応

公式サイト：https://gnext-gpucloud.com/ (https://gnext-gpucloud.com/)

３．想定顧客

本サービスは、グローバル水準のAI計算資源を必要とする幅広い日本国内のお客様にご利用いただくことを想定しております。

４．先行案内のお申込み・お問い合わせ方法

- 大学、研究機関（基礎研究、シミュレーション、共同研究等）- 大手企業、中堅企業（生成AI/LLMの社内基盤構築、業務AI化、R&D等）- AIスタートアップ（モデル学習・推論、サービス開発）- SIer、クラウド事業者（パートナー連携によるホワイトラベル提供）

先行案内のお申込みおよびサービスに関する詳細のお問い合わせは、公式サイトの専用フォームにて受け付けております。価格・提供条件等の詳細は公開前のため、まずは情報収集・導入相談をご希望の企業様の登録を承ります。

- 先行案内お申込みフォーム：https://gnext-gpucloud.com/contact/（公式サイト内「先行案内を受け取る」より）- お問い合わせ先：株式会社ジーネクスト GPUクラウド担当- E-mail：info-ir@gnext.co.jp

※ 先行案内のお申込みは、契約締結を確約するものではありません。最終的なサービス提供条件、提供可否および

提供時期は、別途締結する契約に基づき決定されます。

※ 先行案内のお申込み状況により、優先順位・ご提供時期等が前後する場合がございます。

※ 正式契約は2026年7月の商用提供開始時に締結を予定しております。

５．今後のスケジュール（想定）

2026年3月 ：NVIDIA DGX B300 Blackwell GPU納品完了（開示済）

2026年4月～ ：インフラ構築・検証・PoC実施

2026年5月 ：先行案内開始（本リリース）

2026年7月以降：「G-NEXT GPUクラウド」商用サービス開始（予定）

※ 商用開始時期および先行案内のスケジュールは、進捗状況により変更となる場合があります。

６．代表取締役 村田 実 コメント

「日本ローカライズ版GPUクラウドサービス『G-NEXT GPUクラウド』の先行案内開始は、当社のAIインフラサービスにおける重要なマイルストーンです。世界水準の計算資源を、日本企業が安心して活用できる環境を整え、AI開発・社会実装の加速に貢献してまいります。」

７．今後の業績への影響について

本先行案内の開始による当社の当期連結業績への影響は、軽微であると考えております。一方、AIインフラサービスは、当社の中長期成長戦略の柱の一つに位置付けており、商用サービス開始以降、収益基盤として育成を図ってまいります。今後、業績に与える影響が見込まれる段階となった場合は、速やかに適時開示を行ってまいります。

（参考）過去の開示

2025年6月17日開示

「ジーネクスト、アルメニアのEleveight AI社と戦略提携し、GPUクラウド構築」(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04737/edcf21dc/0096/4d4f/974a/76853a97df28/140120250617591432.pdf)

2025年11月28日開示

「ジーネクスト、アルメニアにてEleveight AI社「AIデータセンター」の現地視察およびGPUクラウドサービス本格提供に向けた最終協議を実施」(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04737/7141c9c6/2663/4291/97c8/3e0d47a84cd7/140120251127510338.pdf)

2026年3月24日開示

「ジーネクストの業務提携先であるEleveight AI社のAIデータセンターにおいて最新GPU「NVIDIA DGX B300 Blackwell GPU」納品完了のお知らせ」(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04737/abbb561d/deeb/40da/b49c/d6f9b0cd61d1/140120260323586310.pdf)

Eleveight AI社およびデータセンター概要について

Eleveight AI Inc.は、アルメニア共和国を拠点にAIデータセンターおよびGPUインフラ事業を展開する企業です。最新のNVIDIA B300 Blackwell GPUを活用し、高性能・高効率の計算リソースを提供することで、グローバル市場のAI需要増加に対応しています。

【Eleveight AI社概要】

会社名 ：Eleveight AI

創業 ：2025年

本社 ：アルメニア共和国エレバン

事業内容 ：Eleveight AI社は、アルメニア最大のコロケーションサービスを提供するDIGI Data社の傘下のデータセンター事業者。DIGI Dataの技術基盤とインフラ基盤を活用することで、高い信頼性、拡張性、そして業界最先端の品質を実現します。

ウェブサイト：https://eleveight.ai/

【データセンター概要】

エリア ：アルメニア共和国ガガーリン村

敷地面積：約10,000平米（ソーラーステーションを含む）

建物面積：約2,500平米

建物 ：データセンター（アルメニア政府承認の戦略的重要施設）

施設電力：最大20MW

電源 ：自社の太陽光発電による完全再生可能エネルギーの電力網に接続された変電所での運用

竣工 ：2025年3月

サービス：コロケーションサービス（高性能 NVIDIA DGX B300 Blackwell GPU搭載）

【ジーネクストの概要】

本社所在地 ：東京都千代田区平河町2-8-9 HB平河町ビル3F

代表者 ：代表取締役 村田 実

設立 ：2001年7月

ウェブサイト ：https://www.gnext.co.jp/

サービスサイト：https://discoveriez.jp/

◇サービスに関するお問い合わせ先

株式会社ジーネクスト 担当：酒井

E-mail：info-ir@gnext.co.jp

◇報道関係者お問い合わせ先

株式会社ジーネクスト 広報担当

E-mail：info-ir@gnext.co.jp