サッカー日本代表メジャーパートナーのクレディセゾン、「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」に特別協賛

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員COO：水野 克己、以下「当社」）は、2001年よりJFAとサポーティングカンパニー契約を締結し、今年で26年にわたりサッカー日本代表を応援し、日本サッカーの発展に寄与してまいりました。

このたび、2026年5月29日（金）から7月20日（月・祝）までの期間、若者文化の発信地・渋谷を象徴する「MIYASHITA PARK」内の複合型エンターテインメント施設「or（オア）」にて開催される次世代型没入応援イベント「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」に特別協賛いたします。

また、同期間にあわせて、SAMURAI BLUEおよびサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーである「JI BLUE」※の期間限定デザインカードを発行いたします。

本協賛を通じて、カード会員様限定で入館チケットを10％割引で提供するほか、期間限定デザインカードの発行や、イベント開催施設である「MIYASHITA PARK」におけるセゾンカードのご利用に応じた抽選会など、会員様向けの特別体験やオリジナル特典を多数ご用意いたします。これにより、世界が熱狂するサッカーの祭典に向けて「SAMURAI BLUE」への応援機運を醸成し、日本サッカーをさらに盛り上げてまいります。

※サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー就任にあたり結成された、グローバルボーイズグループ“JO1”と“INI”のサッカーを愛するメンバーによるスペシャルユニット

■「三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」入場優待

■SAISON CARD Digital 期間限定デザインカード発行

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4442/table/395_1_322f4d1fb1e84ced2f2c51201a794a59.jpg?v=202605140851 ]・カードお申し込み期間：2026年5月29日（金）～ 2026年7月20日（月・祝）（予定）・カードデザイン（予定）

SAISON CARD Digital〈SAMURAI BLUE〉/ SAISON CARD Digital〈JI BLUE〉（2種類）

■「MIYASHITA PARK」でのセゾンカード・UCカード会員様向けご利用キャンペーン

※カードデザインはイメージのため、変更となる場合がございます。

期間中、MIYASHITA PARKの対象店舗でセゾンカード・UCカードを2,000円（税込）以上ご利用いただくと、SAISONオリジナルSAMURAI BLUEステッカーをプレゼント。

期間：2026年5月29日（金）～7月20日（月・祝）

※ステッカーは数に限りがございます。

■クレディセゾンの公式通販サイト「STOREE SAISON」での「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」オリジナルグッズの販売

※2026年6月上旬より販売予定。 販売期間・グッズの詳細については、STOREE SAISONで順次ご案内予定です。

そのほか、「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」の情報は、セゾンカードホームページにて順次発表してまいります。

https://www.saisoncard.co.jp/

クレディセゾンは、サッカー日本代表のメジャーパートナーです。