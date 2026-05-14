コナミデジタルエンタテインメント第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）パートナーシップ契約締結のお知らせ

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、アジアオリンピック評議会（Olympic Council of Asia：以下、OCA）が主催する第20回アジア競技大会において、公益財団法人 愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会とパートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。

アジア競技大会は、アジア45の国と地域が参加するアジア最大級の国際総合スポーツ大会です。前回の杭州大会に続き、第20回アジア競技大会においてもeスポーツが正式なメダル競技として実施することが決まっており、競技タイトルの一つとして『eFootball(TM)』が採用されています。

こうした国際的なスポーツ大会において、eスポーツが正式な競技として定着している状況を踏まえ、アジア競技大会におけるeスポーツ競技のさらなる発展および競技価値の向上を図るとともに、eスポーツを活用したデジタルならではのコミュニティ形成を促進し、新たなスポーツ文化の創出に貢献することを目的として、パートナーシップ契約の締結に至りました。

『eFootball(TM)』は、eスポーツが初めてデモンストレーション競技として実施された「第18回アジア競技大会」（2018年）でも、日本メーカー唯一の競技タイトルとして採用されており、国際大会におけるeスポーツの発展を支えてきました。今大会でも、この領域におけるリーディングカンパニーとして、より一層大会を盛り上げていきます。

また、先日開催された「日本代表候補選手最終選考競技会」において、『eFootball(TM)』の日本代表候補選手2名（モバイル：lemon-pop選手、PC：Tess選手）が決定しました。今後、アジア各国・地域においても順次代表選手が決定される予定ですので、続報をお待ちください。

（左：Tess選手、右：lemon-pop選手）

KONAMIは、本パートナーシップを通じて、アジア競技大会におけるeスポーツ競技の発展に貢献するとともに、『eFootball(TM)』を通じて、国や地域を越えた交流の機会を創出していきます。

【当社のeスポーツへの取り組みについて】

「eFootball(TM)」シリーズは1995年に家庭用ゲーム「ウイニングイレブン」として誕生して以来、長年多くのお客様に支えられてきたサッカーゲームです。「第18回アジア競技大会ジャカルタ・パレンバン」のデモンストレーション競技や、国スポ文化プログラムとして開催されている「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」に2019年の茨城大会から7大会連続で採用されるなど、国内外で競技タイトルとして注目を集めています。2024年から国際サッカー連盟（FIFA）とeスポーツの協業に関する契約を締結し、「FIFAe World Cup(TM)」の競技タイトルとしても『eFootball(TM)』が採用され、全世界で1,600万人以上のプレーヤーが参加しました。また、プロサッカークラブと取組んでいる「eFootball(TM) Championship 2024 Club Event」の開催や、J1・J2の全40クラブが参加する「eＪリーグ eFootball(TM)」を公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）と共同開催するなど、eスポーツとリアルスポーツを組み合わせた取り組みも拡大しています。

【『eFootball(TM)』について】

『eFootball(TM)』は、1995年に「ウイニングイレブン」として誕生して以来、世界中のサッカーファンに愛されてきたゲームで、累計ダウンロード数は、現在10億を超えています。現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。また国内外のさまざまなeスポーツ大会において競技タイトルとして採用されており、全世界に向けてデジタルを活用したサッカーの楽しさを拡げています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Xアカウント： @we_konami