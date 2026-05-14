【ロードモバイル × tokidoki】復刻コラボ！限定部隊スキン「サー・パラディーノ」など報酬多数

IGG

IGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、世界同時対戦RPG『ロードモバイル』において、イタリア出身のアーティスト、シモーネ・レグノ氏が手掛ける世界的ライフスタイルブランド『tokidoki』とのコラボを、2026年5月5日（火）より開始いたしました。

1. ゲーム内イベント「ピンボールイベント」

期間限定で設置される特設ピンボールイベントに参加することで、本コラボ限定の装飾アイテムや部隊スキンを入手可能です。

・開催期間：2026年5月5日(火) 14:00 ～ 5月20日(水) 13:59

・主な報酬：限定部隊スキン「サー・パラディーノ」、エモーティコン「ステリーナ」、その他限定アイテム多数

2. イベント詳細の確認方法

本コラボに関する最新情報および詳細な報酬獲得条件については、『ロードモバイル』ゲーム内にてご確認いただけます。

■『ロードモバイル』概要

タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)

ジャンル：世界同時対戦RPG

価格：基本無料(アイテム課金あり)

ダウンロードはこちら：https://g.igg.com/f6Wcjp

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。