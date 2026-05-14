辻調理師専門学校のインターン学生と共同開発。Re.BooooN!（リブーン）、規格外フルーツを活かした「果実のごほうび バターサンド」新発売

株式会社 トリプルバリュー

規格外となった農作物を活用した商品開発・製造・販売を行うRe.BooooN!（リブーン）を運営する株式会社トリプルバリュー（本社：大阪市淀川区、代表取締役：山本龍太）は、辻調理師専門学校のインターン学生と共同開発した新商品「果実のごほうび バターサンド」を、公式オンラインショップにて発売いたします。

本商品は、規格外フルーツの果実感を活かした“果実が主役”のバターサンドです。学生とともに何度も試作を重ね、バターサンド特有の重たさを抑えながら、最後まで食べやすく、思わずもう1つ食べたくなる味わいを目指しました。

◼️「果実のごほうび バターサンド」3つの特徴

1. 規格外の果実を、選びたくなるごほうびスイーツへ

見た目やサイズなどの理由で市場に出回りにくい規格外果実を活用。味には問題がない果実の魅力を活かし、日常のごほうびやギフトとして手に取りたくなるスイーツに仕立てました。

フードロス削減を前面に押し出すだけではなく、まずは「おいしい」「贈りたい」「自分へのごほうびにしたい」と感じていただける商品であることを大切にしています。

2. 人気のフルーツバターを活かした、“そのまま食べられる”新しいお菓子

Re.BooooN!（リブーン）では、規格外フルーツを活かしたフルーツバターやジャムを日々開発・販売しています。

今回の「果実のごほうび バターサンド」は、その中でも人気のフルーツバターの魅力を活かし、パンやヨーグルトに合わせるだけではなく、そのまま食べられるお菓子として楽しめるよう開発しました。

瓶商品を中心に届けてきた規格外フルーツの美味しさを、より気軽に楽しめるスイーツとして展開する新たな挑戦です。

3. グラスフェッドバターと果実の風味を活かした、余計なものを加えない仕立て

グラスフェッドバターのなめらかな口どけが、果実そのものの風味を引き立て、上品な味わいに仕上げています。

素材本来の美味しさを大切にするため、香料や着色料に頼らず、必要なものだけで仕立てました。シンプルだからこそ、果実の香りや酸味、バターのコクを感じられる味わいを目指しています。

◼️辻調理師専門学校のインターン学生と共同開発

“最後まで食べやすい”バターサンドを目指して

本商品は、辻調理師専門学校の高度調理技術マネジメント学科のインターン学生とともに開発しました。

学生は、Re.BooooN!（リブーン）でのインターン期間中、通常の製造や店舗業務にも携わりながら、商品づくりやお客様層、規格外フルーツが抱える背景について理解を深めました。

開発で目指したのは、「一つ食べると重く感じがちなバターサンドでも、最後まで食べやすく、思わずもう1つ食べたくなる味わい」です。

競合調査から始め、クッキー生地の配合や焼き加減、クリームの口溶け、果実感の出し方を一つひとつ検証。さらに、クッキーとクリームの厚み、断面の見え方、手に取ったときの安定感まで調整しながら、1g単位で配合を調整しながら試作・改良を重ねました。

こうして、規格外フルーツの果実感を活かしながら、バターサンド特有の重たさを抑えた、“果実が主役”の「果実のごほうび バターサンド」が完成しました。

（開発に参加した学生のコメント）辻調理師専門学校 学生

食材には一つひとつ役割があり、それを理解して活かすことが大切だと学びました。

規格外フルーツも、味や香りには魅力があり、その良さをどう引き出すかを考えながら開発しました。食べた方に、果実のおいしさを感じていただけたらうれしいです。

◼️商品概要

・果実のごほうび バターサンド 3個入り（いちご・みかん・レモン 各1個）：\1,836（税込）

・果実のごほうび バターサンド 6個入り（いちご・みかん・レモン 各2個）：\3,456（税込）

・果実のごほうび バターサンド 8個入り（いちご・みかん・レモン・巨峰 各2個）：\4,536（税込）

商品のご購入はこちら：https://reboooon.shop/pages/butter-sand

◼️代表コメント

規格外の果実は、味に問題がなくても、形やサイズ、傷などの理由で流通に乗らないことがあります。私たちは、そうした果実を“もったいないもの”として終わらせるのではなく、もう一度価値ある商品として届けたいと考えています。

今回の「果実のごほうび バターサンド」は、辻調理師専門学校のインターン学生の皆さんとともに、何度も試作を重ねながら開発してきた商品です。若い料理人の自由な発想と、Re.BooooN!（リブーン）が大切にしてきたフードロス削減への想いが重なり、果実が主役のごほうびスイーツとして形になりました。

おいしく楽しんでいただいたその先に、規格外フルーツの新しい価値や、食材を活かすことの大切さを感じていただけたらうれしく思います。

株式会社トリプルバリュー 代表取締役 山本龍太

◼️今後の展望

Re.BooooN!（リブーン）は今後も、全国の農家や食の専門学校、地域事業者との協働を広げ、規格外食材の可能性を引き出す商品づくりに取り組んでまいります。

また、商品開発の現場を通じて、若い料理人が食材の背景や社会課題に触れながら学べる機会づくりにも貢献していきます。

■Re.BooooN！（リブーン）とは

年間約200万トン※もの野菜や果物が、大きさや形、傷といった理由で「規格外」とされ、市場に出回ることなく廃棄されています（※農林水産省調べ）。

Re.BooooN！（リブーン）は、そうした規格外の農作物を適正な価格で買い取り、自社で手作り・無添加のフルーツバターやジャムなどへと生まれ変わらせるブランドです。

素材の持つ美味しさを最大限に引き出しながら、食品ロスという社会課題の解決に貢献しています。

「美味しく、楽しく、選んだ商品が、実はフードロスの解決につながっていた」--そんな体験を届ける、“Well-Food（ウェルフード）”なサービスを目指して取り組んでいます。

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■Re.BooooN！（リブーン）詳細情報

店名：sustainable place Re.BooooN!

住所：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-28

ミフネセントラルベア新大阪1階

営業時間：10:00 - 13:00 休業日：不定休

商品購入：https://reboooon.shop/

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■トリプルバリュー会社概要

会社名：株式会社トリプルバリュー

設立：2018年4月18日

大阪本社：大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32 第２新大阪ビル７F

沖縄支社：沖縄県那覇市久茂地1-1-1 パレットくもじ９F

代表者：代表取締役 山本龍太

コーポレートサイト：https://www.triplevalue.jp/