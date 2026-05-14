この夏、最初のお楽しみ！イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」がお得な福袋「サマースペシャルセット2026」を公式オンラインショップで販売

株式会社山本商店

2026年5月14日

2026年創業200周年を迎えるイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、5月15日(金)12:00～「夏の福袋2026」をカファレル公式オンラインショップ限定で販売いたします。

■「サマースペシャルセット2026」概要

・対象期間：2026年5月15日(金)12:00～

・対象店舗：カファレル 公式オンラインショップ https://www.caffarel.co.jp/

※数量限定・無くなり次第終了となります。

■商品詳細

・商品名 :「サマースペシャルセット ハッピー」

・価格 ：3,900円（税込）

・内容 ：プレゼントにも最適なミニ缶や、パッケージが目を惹くチョコラティーノなど個性的な

デザイン缶3種、箱1種セット。合計6,500円(税込)相当の商品がセットされています。

カファレルの200周年記念限定紙袋4枚付き。

・商品名 :「サマースペシャルセット ラッキー」

・価格 ：5,900円（税込）

・内容 ：カファレル定番人気のきのこポット オレンジやクラシックガーリーな200周年デザイン缶

など4種と、猫好きに人気のねこチョコレート10粒をセット。合計13,500円(税込)相当の

商品がセットされています。

カファレルの200周年記念限定紙袋5枚付き。

ねこのホイルチョコレート10粒パック

ブルー3粒、ピンク3粒、グレー3粒と残りの1粒はブルー、ピンク、グレーのいずれかが入っています。

・商品名 :「サマースペシャルセット デラックス」

・価格 ：7,900円（税込）

・内容 ：カファレル人気のチョコレートの形が可愛いダークチョコレートのアソート缶や、200周年

デザイン缶3種、ジャンドゥーヤのミニボックスとタブレット各1種に、ピエモンテクリーム

10粒をセット。合計16,800円(税込)相当の商品がセットされています。

カファレルの200周年記念限定紙袋7枚付き。

ピエモンテクリーム10粒パック

・商品名 :「サマースペシャルセット ロイヤル」

・価格 ：10,900円（税込）

・内容 ：カファレル定番人気のきのこポットと200周年デザイン缶に加え、カファレルのチョコ

レートの美味しさを楽しめるタブレットなど、幅広い商品をセレクト。200周年のデザイン

缶4種ときのこポット赤1種、タブレット1種、ラブジャンドゥーヤ、ジャンドゥーヤビター

の各20粒がセットになった、合計25,000円(税込)相当の商品です。

カファレルの200周年記念限定紙袋8枚付き。

ラブジャンドゥーヤ 20粒パックジャンドゥーヤビター 20粒パック

・200周年記念限定紙袋

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に200周年を迎えます。

焙煎したヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、

世の中に広めました。以降、世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■ジャンドゥーヤについて

1865年、ナポレオン戦争によるカカオ不足の中で、人々は地元ピエモンテ産のヘーゼルナッツに着目。不足するカカオを補い、風味とコクを引き出すために生まれたのが、ヘーゼルナッツペーストをカカオに練り込んだ「ジャンドゥーヤ」です。2025年、その誕生から160周年を迎えました。

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長 ： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円