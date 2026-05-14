この夏、最初のお楽しみ！イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」がお得な福袋「サマースペシャルセット2026」を公式オンラインショップで販売

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株式会社山本商店

2026年5月14日




2026年創業200周年を迎えるイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、5月15日(金)12:00～「夏の福袋2026」をカファレル公式オンラインショップ限定で販売いたします。




■「サマースペシャルセット2026」概要


・対象期間：2026年5月15日(金)12:00～


・対象店舗：カファレル　公式オンラインショップ　 https://www.caffarel.co.jp/


　　　　　※数量限定・無くなり次第終了となります。




■商品詳細


・商品名 :「サマースペシャルセット　ハッピー」


・価格　：3,900円（税込）


・内容　：プレゼントにも最適なミニ缶や、パッケージが目を惹くチョコラティーノなど個性的な


　　　　　デザイン缶3種、箱1種セット。合計6,500円(税込)相当の商品がセットされています。


　　　　　カファレルの200周年記念限定紙袋4枚付き。






・商品名 :「サマースペシャルセット　ラッキー」


・価格　：5,900円（税込）


・内容　：カファレル定番人気のきのこポット オレンジやクラシックガーリーな200周年デザイン缶


　　　　　など4種と、猫好きに人気のねこチョコレート10粒をセット。合計13,500円(税込)相当の


　　　　　商品がセットされています。


　　　　　カファレルの200周年記念限定紙袋5枚付き。





ねこのホイルチョコレート10粒パック



ブルー3粒、ピンク3粒、グレー3粒と残りの1粒はブルー、ピンク、グレーのいずれかが入っています。







・商品名 :「サマースペシャルセット　デラックス」


・価格　：7,900円（税込）


・内容　：カファレル人気のチョコレートの形が可愛いダークチョコレートのアソート缶や、200周年　　


　　　　　デザイン缶3種、ジャンドゥーヤのミニボックスとタブレット各1種に、ピエモンテクリーム


　　　　　10粒をセット。合計16,800円(税込)相当の商品がセットされています。


　　　　　カファレルの200周年記念限定紙袋7枚付き。






ピエモンテクリーム10粒パック







・商品名 :「サマースペシャルセット　ロイヤル」


・価格　：10,900円（税込）


・内容　：カファレル定番人気のきのこポットと200周年デザイン缶に加え、カファレルのチョコ


　　　　　レートの美味しさを楽しめるタブレットなど、幅広い商品をセレクト。200周年のデザイン


　　　　　缶4種ときのこポット赤1種、タブレット1種、ラブジャンドゥーヤ、ジャンドゥーヤビター


　　　　　の各20粒がセットになった、合計25,000円(税込)相当の商品です。


　　　　　カファレルの200周年記念限定紙袋8枚付き。





ラブジャンドゥーヤ　20粒パック

ジャンドゥーヤビター　20粒パック




・200周年記念限定紙袋






■カファレルについて


1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に200周年を迎えます。


焙煎したヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、


世の中に広めました。以降、世界中で愛され続けています。


公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/


公式インスタグラム： https://www.instagram.com/caffarel_hy/




■ジャンドゥーヤについて


1865年、ナポレオン戦争によるカカオ不足の中で、人々は地元ピエモンテ産のヘーゼルナッツに着目。不足するカカオを補い、風味とコクを引き出すために生まれたのが、ヘーゼルナッツペーストをカカオに練り込んだ「ジャンドゥーヤ」です。2025年、その誕生から160周年を迎えました。






■会社概要


商号 　： 株式会社山本商店


取締役社長　： 名取 至


所在地 　： 〒650-0034　神戸市中央区京町79　日本ビルヂング902


創業 　： 明治44年


事業内容 　： 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売


資本金 　： 4,000万円