吉岡里帆　『美的』表紙で魅せるサマーヌーディなふたつの顔　理想の俳優像、美容ルール語るインタビューも

ブルーラメと日焼けチーク、ふたつの“夏顔”で魅了

株式会社小学館『美的』7月号 通常版『美的』7月号 付録違い版

美容誌『美的』7月号（5月21日発売）の2パターンの表紙に、俳優の吉岡里帆さんが登場！ 爽やかな涼感と太陽の恵み・・・さりげなくアクセントの効いたふたつのヌーディメイクで、ひと足先に夏のムードをお届けします。

通常版はヌーディシャドウに上まぶたの目頭側からブルーラメを忍ばせて、涼感をひとさじ。ネイルのブルーともリンクした、メイク上級者の夏顔に仕上がりました。付録違い版では、太陽を浴びてほてったような頬をWチーク&ハイライトで演出し、あどけなくもヘルシーな多幸感で魅了します。

撮影現場ではハキハキと明るく声をかけてスタッフとの距離を縮めながら、軽やかに現場を引っ張る姿が印象的だった吉岡さん。今回まとった黒のミニドレスや白のレースワンピースも、テーマに合わせて自ら吟味したこだわりのルックです。

中ページでは、くるくると変化する表情やしなやかなポージングをたっぷりと撮り下ろしたほか、33歳の“今”を語るインタビューもお届けします。

「人間として面白い役者でありたい」

通常版表紙のルックでは、ヌーディシャドウにブルーラメをきかせて。「夏はこんなふうに巧みに涼やかさを取り入れてみたいです」（吉岡さん）。

透明感あふれるピカピカの美肌で、ふたつのメイクを軽やかにつけこなしてくれた吉岡さん。これから夏に向け、美しい肌を保つためのこだわりを聞くと――。

「蒸し暑い時期でも高保湿スキンケアでしっかりお手入れするようにしています。ただ、寝る前におでこがペタッとして前髪がついたりするのは苦手・・・」と吉岡さん。そんなお悩みを解消するために愛用しているアイテムや、冷房で乾燥する夏だからこそのスキンケア、さらには紫外線対策まで、コツコツと丁寧に積み重ねてきたマイルールを教えてくれましたので、お楽しみに。

現在大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演し、主演の仲野太賀さん演じる豊臣秀長の妻・慶役でも話題の吉岡さん。「人間として面白いよね、表現が面白いよね、と思ってもらえるような役者でありたい」と明かしつつ、ちょうど今が“ターニングポイント”だという気になるお話も。年齢を重ねるにつれて徐々に変化してきた仕事への向き合い方について、胸の内を明かしてもらいました。

インタビューではほかにも、この夏挑戦したいことなどプライベートのお話もたっぷりと伺いましたので、気になる続きはぜひ誌面でチェックを。

問合せ殺到！ 通常版の付録は人気H＆M・夢月さんイチ推しのラインナップ(ハート)

付録違い版表紙のルックでは、Wチークの重ね付けとハイライトで、夏の太陽にほてったような頬を演出。繊細な白レースのワンピで“あどけなヘルシー”に。

吉岡さんが表紙を飾る『美的』7月号通常版・付録違い版には、それぞれ豪華なコスメ付録が勢ぞろい。中でも人気ヘア&メイクアップアーティスト・夢月さんが「夏の最高かわいい(ハート)コスメ」をテーマに厳選した通常版の付録には、アヌアの“水光爆弾セラム”が30mlの大容量でイン♪ 通常版ではほかにも、3650のアイライナーやダーマレーザーのマスクなど計7ブランド、付録違い版ではエレガンスやILMなど計4ブランドの付録をお届けします。

夏のトレンドメイクをたっぷりとお届けする7月号は、5月21日（木）発売。吉岡さんが表紙を飾る2バージョンに加えて、SPECIAL EDITIONの表紙には大注目の5人組ボーイズクループVIBYが登場します！

☆付録詳細

■通常版 ヘア＆メイク・夢月さん発 夏の最高かわいい(ハート)BOX

アヌア PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム 30ml

3650 リキッドアイライナー ベージュブラウン/グレー/ホワイト/バ-ガンディー

※どれか1色がランダムで入っています。色は選べません。交換もできませんのでご了承ください。

エトヴォス ミネラルUVアクアセラム50+ クリアグロウ 5g NEW

ダーマレーザー スーパーブラックVC100マスク 1枚 NEW

VDL トーン ステイン カラー コレクティング プライマー 04 クリーム イエロー 10ml NEW

KUNDAL ダメージケアトリートメント 25ml

オングリディエンツ スキンバリアCローションEX 4ml

■付録違い版

エレガンス ラ プードル オートニュアンス IX（パフ付き） NEW COLOR

ILM AIマスカラ 01／グロッシィブラック 02／ショコラブラウン 03／ディープブルー 04／ブルーロワイヤル 1本 NEW ※どれか1色がランダムで入っています。色は選べません。交換もできませんのでご了承ください。

エトヴォス ミネラルUVアクアセラム50+ クリアグロウ 5g NEW

雪肌精 BLUE ディープ ハイドレイティング エッセンス リキッド II 12ml

⚫『美的』7月号 通常版

発売日:5月21日（木）

価格:1,650円（税込）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

⚫『美的』7月号 付録違い版

発売日:5月21日（木）

価格:1,390円（税込）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)