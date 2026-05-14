【ALLPAIR】「35億年の美しさを、肌へ」新メインビジュアルを公開。ビューティーワールドジャパン東京2026に出展、スキンケアの真髄を問う。

株式会社オールペア展示会メインビジュアル

株式会社オールペア（本社：東京都千代田区、代表取締役：芹澤友美）は、2026年5月18日より開催される「ビューティーワールドジャパン東京2026」への出展を機に、「ALLPAIR」の新たな世界観を象徴するメインビジュアルを公開いたしました

今回のビジュアルでは、3年連続の起用となるモデル・樋場早紀さんを迎え、「逆境を力に」というブランドメッセージとともに、保湿設計の核心に触れる「RADIANCE FIRM MOISTURE LOTION」をはじめとする主要製品の価値を提示します。

出展背景と市場環境

近年の国内スキンケア市場では、成分・機能性への関心の高まりとともに、使い続けやすさ・心地よさ・シンプルさを重視する消費者ニーズが拡大しています。こうした生活者の視点に応えるため、DERMA LE GINZAは、日常のスキンケアルーティンに自然に取り入れられる、品質と継続性を両立したアプローチを追求してまいりました。

「保湿」というスキンケアの原点に対し、DERMA LE GINZAは単なるうるおい補給を超えた『保湿設計』という論理的アプローチを提唱します。変化の激しい現代において、肌の美しさを守り抜く「静かな強さ」を、今回の展示を通じて体感していただけます。

メインビジュアルについて

今回公開したメインビジュアルは、ALLPAIRが大切にする「清潔感」「洗練」「高機能性」を視覚的に表現したものです。透明感ある色調と光のニュアンスを通じて、製品の上質さと静かな存在感を象徴しています。

展示ブース空間との親和性を意識して設計しており、来場者がブランドの世界観を直感的に感じ取れるビジュアルコミュニケーションを目指しました。

モデル：樋場早紀さんを3年連続起用

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Rm9s9m5Muok ]

2025年度イメージムービー

本メインビジュアルには、樋場早紀さんを3年連続で起用しました。

ALLPAIRが体現したい「品格のある佇まい」「静かな強さ」「洗練された美しさ」を継続して表現する存在として、ブランドの一貫性を高める役割を担っています。継続起用によって、ビジュアル表現に統一感を持たせ、ブランドアイデンティティの確立を推進してまいります。

展示フォーカスアイテム

RADIANCE FIRM MOISTURE LOTION

ラディアンスファームモイスチャーローション

容量/価格： 150mL / 16,500円（税込）

肌のうるおい環境に着目したモイスチャーローション。みずみずしくなじむ使用感で、乾燥が気になる肌にうるおいを与え、なめらかな肌印象へ整えます。毎日のケアに取り入れやすい、心地よさと上質感を兼ね備えた製品です。

MOISTURE FACE CREAM

MOISTURE FACE CREAM

モイスチャーフェイスクリーム

容量/価格： 45g / 59,400円（税込）

うるおいを守りながら、しっとりとした使用感で肌を包み込むフェイスクリーム。スキンケアの仕上げにふさわしい濃密な使用感で、乾燥しやすい肌にも寄り添い、やわらかく整った肌印象へ導きます。

展示会概要

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175748/table/8_1_a4bf073acb574b676a89d71ca0b829ca.jpg?v=202605140451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/175748/table/8_2_f88f452899b12257d77f93edadac6f50.jpg?v=202605140451 ]