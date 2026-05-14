【四輪・特定小型原付】AINOHOT SAGA lifeが性能等確認制度の認定を取得｜現在20%OFF先行予約受付中

株式会社Funsedy

皆様、お待たせいたしました。AINOHOTの四輪モビリティ「SAGA life」が、このたび国土交通省認定機関による「性能等確認制度」の認定を取得いたしました。

近年注目が高まっている「四輪の特定小型原付」の中でも、いち早く認定を取得したモデルとなります。

さらに現在、SAGA lifeは先行予約販売を継続中。

期間限定で20%OFFの早割キャンペーンも実施しております。

■ 性能等確認制度の認定を取得

特定小型原動機付自転車は、公道走行を行うために、日本国内の保安基準への適合が必要となります。

SAGA lifeは、国土交通省認定機関による確認を経て、必要基準を満たした車両として正式認証を取得いたしました。

【認定情報】

製品名：AINOHOT SAGA life

確認番号：JATA-0181

認証シール：

■ 四輪だからこそ感じられる安心感

AINOHOT SAGA lifeは、「毎日の移動をもっと安心・快適に」という想いから開発された、四輪タイプの特定小型原付です。

一般的な二輪モビリティと比較し、四輪構造による高い安定感を備えており、

・ふらつきへの不安

・坂道での負担

・長距離移動時の疲れ

を軽減しながら、より安心して移動できるモビリティを目指しました。

買い物や通院などの日常利用はもちろん、施設内移動や業務用途まで、幅広いシーンで活躍します。

■ SAGA lifeの主な特徴

AINOHOT SAGA life イメージ写真

四輪構造による高い安定性

四輪ならではの安定感で、落ち着いた乗り心地を実現。

毎日の移動をより安心して行えます。

最大約110km走行可能なデュアルバッテリー

長距離移動にも対応可能な大容量バッテリーを搭載。

日常利用から業務用途まで幅広く対応します。

デュアルバッテリー標準装備

前後積載スペースを装備、車体最大負荷150kg

荷物が多い日でも安心。

買い物袋やバッグなども積載できます。

車体最大負荷：150kgリアキャリア最大積載量：40kg前カゴ最大積載量：5kgカギまたはカードキーで解錠可能最大30%の坂道もスムーズに

シートは前後調整が可能バックギア搭載

製品情報はこちら :https://ainohot.co.jp/products/ainohot-sagalife

■ 現在も20%OFF早割キャンペーン実施中

現在、AINOHOT SAGA lifeは先行予約販売を受付中です。

ご好評につき、早割対象枠は残りわずかとなっております。

【早割｜20%OFF】

通常価格：\498,000（税込）

→ 特別価格：\398,400（税込・送料別）

※数量20台限定

さらに、発売記念キャンペーンも順次実施予定です。

ご検討中の方は、ぜひお早めにご確認ください。

ご購入はこちら :https://ainohot.co.jp/products/ainohot-sagalife

■ ご注文・お届けについて

本製品は予約販売商品となり、ご注文後は2026年6月頃より順次お届け予定です。

価格は税込表示となりますが、送料は別途となります。

■ 配送について

日本全国への配送が可能です。

車両は組み立て完了後、ご指定の住所まで直接お届けいたします。

送料はご注文時にお届け先をご入力いただくことでご確認いただけます。

事前にご確認されたい場合は、info@funsedy.co.jpにてお気軽にご相談ください。

AINOHOT公式サイト :https://ainohot.co.jp/

■ 詳細・お問い合わせ

仕様やオプション、利用シーンなどの詳細は、製品ページにてご覧いただけます。

ご不明点や導入に関するご相談も、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら :https://ainohot.co.jp/pages/contact