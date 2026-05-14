新宿・歌舞伎町をダンサーの聖地に。ストリートから世界へ！歌舞伎町シネシティ広場でのダンスバトルイベント『Kabukicho Street Cypher 2nd Season』始動！

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメント（東京都新宿区、代表取締役社長：都甲 義教）は、昨年より歌舞伎町シネシティ広場を拠点に、多くのダンサー、オーディエンス、地域の皆さまに支えられ、ストリートダンサーが“本物のストリート”で輝ける場をつくることを目的として「Kabukicho Street Cypher」（以下、KSC）を開催してきました。

この度、KSCは、より挑戦的で開かれたストリートカルチャーの発信拠点を目指し、2nd Seasonの始動を発表します。

○2nd Seasonの主なアップデート

２nd seasonでは、既存の順位に応じたポイント付与の制度に加え、イベント体験をより公平に、より挑戦的にするため、以下3つのシステムを新たに導入します。

１.ゲストバトラー参戦

数回に一度、その回の優勝者が主催の用意するゲストバトラーとバトルできる特別回を設けます。ゲストバトラーに勝利できると、優勝ポイントとは別にポイントが付与されます。

２.レぺゼン対抗戦ポイント

各参加者には、エントリー時に自身がレぺゼンする団体をご登録いただきます。 2nd Seasonの期間中、参加ダンサーの最も多かった団体には、後述の『Kabukicho Street Cypher GRAND CHAMPIONSHIP』にて、ショーケース枠をご用意します。ショーケース枠は、「ユニット・チーム・クルー部門」（高校ダンス部はこちらに該当）、「大学サークル部門」、「スタジオ・スクール部門」の3部門を設定予定です。

３.オーディエンスポイント

トーナメント戦（ベスト8）にて、審査員の票に加え、オーディエンスポイントを導入します。

なお、年間獲得ポイントにおいて同点の場合は、オーディエンスポイント獲得数の多いダンサーを上位とします。

◆Kabukicho Street Cypherとは

ジャンルやバックグラウンドを問わず全てのダンサーに門戸を開く、“オープンなストリート・プラットフォーム”を掲げ、プロ・アマ問わず参加可能なサイファースタイルのダンスイベントです。

サイファー（cypher）とは、ストリートダンスの原点とも言える円形の即興ダンスセッションで、参加者が順番に輪の中心に入り、即興でパフォーマンスを披露し合うスタイルです。観る側と踊る側が一体となる、ライブ感と交流性の高い表現手法として、ダンスカルチャーの中核を担っています。

本イベントでは独自のルールを採用しており、毎回のランキング上位者には、順位に応じたポイントが付与されます。

ポイント上位者は、2027年４月にZepp Shinjuku(TOKYO)で開催される、『Kabukicho Street Cypher GRAND CHAMPIONSHIP』に出場することができます。歌舞伎町を、全国・世界中のダンサーにとっての“聖地”に――そんな未来を目指し、カルチャーと街が共存しながら価値を共創していく本イベント。リアルなストリートから世界へとカルチャーを発信していきます。

◆イベント概要

イベント開催日（第1回）：2026年5月20日（水）18時30分～ 1on1形式

第2回開催日 ：2026年5月26日（火）2on2形式

※イベント詳細および第三回以降の開催日は、確定次第公式Instagramで公開予定

会場：歌舞伎町シネシティ広場

参加条件：なし

参加方法：公式Instagram参照

参加料金：無料

■Kabukicho Street Cypher GRAND CHAMPION概要

開催日：2027年4月11日（予定）

会 場：Zepp Shinjuku (TOKYO)

■ポイント制■過去イベント写真

Instagram: @kabukicho_street_cypher(https://www.instagram.com/kabukicho_street_cypher/)

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメントは、東急歌舞伎町タワーにおけるエンターテイメント施設の企画・運営を目的とした、東急株式会社および株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの合弁会社です。



会社名：株式会社TSTエンタテイメント

本社所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町一丁目２９番１号

事業内容 ：エンターテイメント施設の企画・運営及びそれに関する事業

HP：コーポレートサイト https://tst-ent.co.jp/

東急歌舞伎町タワー公式サイト https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/





【東急歌舞伎町タワー、シネシティ広場のイベントスペース・メディア利用について】



東急歌舞伎町タワー内の施設を活用したイベントや、屋外広場・ステージ・ビジョンを同時利用した屋外劇場型空間によるイベント等、ご要望に応じた様々なイベント開催が可能です。ビジョン単体の利用も受け付けております。詳しくは以下HPをご覧ください。



〈東急歌舞伎町タワー・シネシティ広場 イベントスペース/広告利用のご案内〉

https://www.tokyu-kabukicho-tower.jp/event-media/