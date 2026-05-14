日本フレスコボール協会（JFBA）公認地域クラブ・福岡フレスコボールクラブが、6月27日(土)午前に『福津の海でフレスコボール！親子で体験会♪』を開催することを発表。

一般社団法人日本フレスコボール協会

旅する、コミュニケーションデザインスポーツ”フレスコボール”の国内での普及活動を行っている、一般社団法人日本フレスコボール協会（以下「JFBA」、代表理事 窪島剣璽）は、公認地域クラブ・福岡フレスコボールクラブが、6月27日(土)午前に『福津の海でフレスコボール！親子で体験会♪』を開催することを発表いたします。

九州の湘南こと「福間海岸」で、親子向け体験会が開催されます。同会場は「フレスコボールフクマカップ2025」が開催され、全国の選手からも人気の高かった場所。県内外から多くのサーファーたちが訪れるとともに、地域のたゆまぬ努力から、ウミガメが産卵に訪れるほどの白砂青松の美しいビーチとしても知られます。さらに干潮時に砂浜が鏡のように空を反射する神秘的な様子から「かがみの海」としての顔も。

今回の体験会では、1945年ブラジル・リオデジャネイロ発祥のビーチスポーツ「フレスコボール」に親子でチャレンジ。同海岸では初めての試みとなり、先着6家族限定。参加費は1,000円（ひと家族）となります。フレスコボール福岡所属で同イベント担当の長もえか選手は、「福津の美しい海で、親子で一緒に体を動かしながら、相手を思いやり、ラリーをつなぐ楽しさを感じていただけたら嬉しいです。ぜひお気軽にご参加ください」とコメント。7月には、同じく九州の宮崎県・都城市で「フレスコボールキリシマカップ2026」を開催予定。いま始めれば、大会に間に合うかも?! ぜひお気軽に体験会にご参加ください。

「福津の海でフレスコボール！親子で体験会」概要

●開催日時：2026年6月27日（土）10:00～12:00

●開催場所：福間海岸（福津市観光情報ステーション ビーチハウス前、福岡県福津市西福間4丁目15－1）

●参加対象：小学4年生以上の子供とその保護者

※年下の弟さん・妹さんを連れてのご参加も問題ありません。お子様のお預かりはできませんが、すぐ脇の砂浜で遊べます。

※初開催のため、先着6家族限定となります。

●参加費：1000円/ひと家族

●持ち物：飲み物、タオルを持参していただき、運動のできる服装でご参加ください。

●主催：Enjoy!福津

●共催：フレスコボール福岡

●後援：一般社団法人日本フレスコボール協会

●参加申込フォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOTjBhJ4saRbX0hx1_TD-yswv_dQhq1hGGUtFJ2cDNtafblg/viewform

●お問い合わせ：Enjoy福津事務局 enjoyfukutsu.2022@gamil.com

■”旅する、コミュニケーションデザインスポーツ” フレスコボールとは？

フレスコボールは、ブラジルのリオデジャネイロ発祥のビーチスポーツです。1945年にリオデジャネイロのコパカバーナビーチで考案され、現在は世界各地のビーチで親しまれるようになっています。フレスコボールの最大の特徴は、向かい合う2人が競い合うのではなく、協力してラリーを続ける採点競技という点。競技時間は5分間、7mの距離を保って試合を行います。協力してラリーを続ける様子から「思いやりのスポーツ」とも言われています。JFBAでは、国際的なルール統一に向けてリオフレスコボール連盟（FEFERJ）と世界初の国際組織『UAFI』設立に向けて2025年10月に基本合意。また「旅するように、フレスコボールを一年中楽しむ」という日本独自のフレスコボールカルチャーを軸に、スポーツツーリズムとの親和性の高い競技として普及活動を強化しています。国内では、29の公認地域クラブと5の公認学生団体が登録中。