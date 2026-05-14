「ハウス・オブ・ザ・イヤー2025」にて、渡邊工務店の注文住宅「天然木の家」が「審査員賞」と「優秀賞」をW受賞

株式会社渡邊工務店

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株式会社渡邊工務店（代表取締役 渡辺 均,本社：愛知県海部郡飛島村）（https://www.watanabekomu.co.jp/）は、明治40年の創業以来、地域に根ざした企業として、注文住宅を中心に、伝統的な社寺建築や公共建築物の施工・リフォーム・リノベーションまで、幅広い分野で総合建築事業を展開しております。中でも上野天満宮の「晴明殿」や世界デザイン博の会場となった白鳥庭園の茶室「清羽亭」を施工、芸術院賞の栄誉にあずかり、その技術力を証明いたしました。

この度、渡邊工務店の注文住宅「天然木の家」が一般社団法人日本地域開発センターが主催する表彰制度「ハウス・オブ・ザ・イヤー2025」において「審査員賞」と「優秀賞」をW受賞いたしましたのでお知らせいたします。

2026年5月7日に表彰式が執り行われました。（東京都千代田区霞が関にある霞山会館）寺尾審査員賞（表彰状）優秀賞（表彰状）

渡邊工務店が手掛ける「天然木の家」は、日本の家は、日本で育った木で造ることにこだわり、東白川村の天然木「東濃桧」を構造材に使用しています。内装材にも天然木をふんだんに使用し、素材を活かしたデザインとなっています。また、建物を高気密・高断熱にし、全館空調を導入することで、年中快適に過ごすとこが出来ます。

この度のW受賞は、当社の家づくりにおける技術力と環境に配慮した取り組み等が評価されたと考えております。今後も更なる技術力の強化と地産地消、環境に配慮した計画を積極的に実施してまいります。

「ハウス・オブ・ザ・イヤー」とは、建物外皮と設備機器を一体として捉え、トータルで省エネルギーやCO2削減等へ貢献する優れた住宅を表彰する制度です。学識経験者で構成される審査委員会により

、公平・中立に厳正に審査が行われます。

「ハウス・オブ・ザ・イヤー2025」受賞者一覧

https://jcadr-or-jp-archive.jcadr.org/HOYE/house-2025top_result.html