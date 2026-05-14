DATAFLUCT、【Eight EXPO 2026 夏】「第3回 AIの実践的な活用展」に出展

株式会社DATAFLUCTイベント詳細を見る :https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026sm_sp_ex_gift&utm_source=other&utm_medium=sp_ex_gift

株式会社DATAFLUCT（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：久米村 隼人、以下DATAFLUCT）は、データ分析・AIエージェント構築をトータル支援する「Airlake」を、Eight（Sansan株式会社）が主催する展示会「Eight EXPO 2026 夏」に出展します。

「AIを導入したが、業務効率化の実感がない」「データは溜まっているが活用法がわからない」そんなDXの停滞を、DATAFLUCTが打破します。ブースでは、非構造化データを即戦力に変えるAIプラットフォーム「Airlake」と、単なる回答を超えて業務を完結させる「AIエージェント」の最新実装例を公開。国内トップ企業の現場で実際に「コスト削減」「精度向上」を実現しているAI活用事例をご紹介します。

展示の見どころ：6つの「現場を変える」ソリューション

Airlake AI Agents（AIエージェント）

社内データを横断検索する対話型AIエージェント

散在する社内データから、AIが必要な情報を検索しグラフや集計結果を生成。根拠ある分析と可視化により、人間の判断やアクションを加速させます。

Airlake Copilot Agents（AIエージェント）

調べる・まとめる・実行するを一気通貫で担う自律型AIエージェント

文書、CSV、帳票、Web情報をAIが横断して理解。調査、整理、レポート作成、ブラウザ操作を一気通貫で実行し、定型業務の工数を削減。付加価値業務に集中できる環境を実現します。

Airlake BI Agent（データ分析）

SQLやPythonの専門知識は一切不要、日本語で質問するだけでAIがデータ分析を実行します。「〇〇を△△で比較して」といった普段の言葉でAIと対話するだけで、誰でも高度なデータ分析が可能です。 営業やマーケティング活動における、提案力向上を支援します。

Airlake Retail Agent（小売業DX）

店舗開発から運営、本部業務まで、これまで分断されていた業務をAIで自動化し全体最適を実現。熟練の技が必要だった「棚割」の自動作成や、本部での高度なデータ分析もAIで支援。深刻な人手不足を解消し、データに基づいた収益性の高い店舗経営を可能にします。

Airlake Forecasting（高度予測AI）

高精度の予測や最適化を実現。多様なデータソースを活用し、ビジネスの現場で活用できる精度と信頼性を備えたAIモデルを提供します。

Airlake platform（データ基盤）

動画、音声、文書、画像。あらゆる非構造化データを自動で構造化。「データはあるが使えない」状態を解消し、AIが活用できる資産へ変換します。

「Airlake」導入事例（一例）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w1fvZVdoVCc ]

リンクをクリックして詳細をご覧いただけます。

開催概要

- 【AIエージェント】菓子卸大手の山星屋へ営業支援AIエージェントを実装。営業担当者の暗黙知をデータ化し提案力を向上。(https://datafluct.com/news/n0016/)- 【予測AI】「Airlake」、国分グループ本社の対象288拠点で導入。AI需要予測と在庫適正化機能の連携で、欠品削減と発注業務の精度向上に貢献。(https://datafluct.com/news/roko6rzt1/)- 【小売業DX】ほっかほっか亭、AI売上予測で「属人化」からの脱却。データに基づく客観的な出店戦略で、持続的な成長基盤を構築(https://datafluct.com/casestudy/case0007/)

名称：Eight EXPO 2026 夏

会期：2026年6月3日（水）・4日（木）10:00 - 18:00

会場：東京国際フォーラム ホールE（ロビーギャラリー含む）

参加方法：事前申込制（参加費：無料）

株式会社DATAFLUCTについて

参加申し込み（無料） :https://eight-event.8card.net/eightexpo/?code=eightexpo2026sm_sp_ex_kit&utm_source=other&utm_medium=sp_ex_kit

株式会社DATAFLUCTは「データを商いに」をビジョンに掲げ、埋もれていたデータから新たな価値を生み出し、社会課題を解決するデータビジネスパートナーです。非構造化データをはじめ、データの形式にとらわれない「マルチモーダルデータ活用」に強みを持ち、データの収集・蓄積・加工・分析を一気通貫で実現します。

需要予測によるロスの削減、持続可能な都市計画、脱炭素に向けた行動変容など世界基準の課題に着目した自社サービスも展開し、誰もがデータを有効活用することで持続可能な意思決定をすることができる世界の実現を目指しています。2019年JAXAベンチャー※認定企業。

※宇宙航空研究開発機構（JAXA）の知的財産・業務での知見を利用して事業を行う、JAXA職員が出資・設立したベンチャー企業。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー7階

代表者：代表取締役CEO 久米村 隼人

設立：2019年1月29日

電話番号：03-6822-5590（代表）

資本金：14億9,712万円（資本準備金含む）

事業内容 ：データプラットフォーム構築・運用支援事業、DX推進支援・運用支援事業、サステナブルデータビジネス事業

Webサイト https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

公式X https://twitter.com/datafluct(https://twitter.com/datafluct)

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