2階にあるタンスや使わなくなった家電の整理ニーズに対応。買いクル住吉・住之江店で家具・家電買取強化キャンペーンを開始。

株式会社RC

出張買取サービス「買いクル 住吉・住之江店」は、2026年5月15日（金）より、「家具・家電」のを実施いたします。

大阪市住吉区・住之江区・西成区エリアで、「2階にあるタンスを動かせない」「重い家電を整理したいが、自分では運び出せない」といった悩みが増えてきています。大型家具や家電が長年そのままになっているケースも多く、片付けの負担が課題となっています。

■ 「ずっと気になっていた家具・家電」を整理し、住まいを整える

家の中にある使わなくなった家具・家電を整理することで、空間や生活動線にゆとりが生まれます。

「使っていない部屋」を、もう一度使える空間へ

2階に置いたままの古いタンスや重い食器棚などを整理。空いたスペースは、趣味の部屋や孫が泊まりに来る寝室として活用いただけます。

「家中の家電」を、運び出しからサポート

冷蔵庫や洗濯機はもちろん、電子レンジや炊飯器などのキッチン家電まで。搬出から買取まで一貫して引き受けることで、お部屋の片付けをスムーズにします。

大切にしてきた家具を、納得感のある整理へ

「高価なものだったから捨てるのは忍びない」。そんな婚礼家具や愛着のある品も、リユースの橋渡しをすることで、納得感のある整理をサポートします。

■ 周辺品の整理に「1,000円買取ボックス」

楽器の査定時、買取オプションとして、整理を希望される周辺機器や家庭内の品々についても、あわせて「1,000円買取ボックス」もご活用いただくことができます。査定員が持参する専用ボックスに、整理したい小物類（小型家電・雑貨等）をまとめていただき、1ボックスあたり1,000円にてお引き取りいたします。一部買取不可の商品がございます。詳細については、当日伺う査定員までご確認ください。

■ 利用された方の声

Googleマップに寄せられた口コミでも、多くの高評価をいただいております。



「近隣エリアだったこともあり迅速に訪問いただき、親切丁寧な対応で査定価格にも満足しました。また利用したいです。」



「小型洗濯機の処分に困っていましたが、電話対応から訪問時まで丁寧に対応いただき、安心して利用できました。」

■キャンペーン概要

期間：2026年5月15日（金）～

※終了時期は未定のため、混雑状況により早期に受付を終了する場合がございます。

対応エリア：大阪市住吉区・住之江区・西成区全域

ご相談・ご予約は、お電話または問い合わせフォームより承っております。

直近の空き状況の確認は、お電話でのご連絡がスムーズです。

■店舗情報

店舗名：買いクル住吉・住之江店

対応地域：大阪市住吉区・住之江区・西成区

出張・査定料：完全無料（その場で現金お渡し）

電話で問い合わせ：0120-467-690

LINEで問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@180dbbuh

ホームページ：https://kaikuru.com/area/sumiyoshi

■買いクル本部

運営会社：株式会社RC

代表者：大堀 直樹

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

ホームページ：https://kaikuru.com