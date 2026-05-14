【健保組合向けヘルスケア支援】月経・更年期などの健康課題に対応しやすい職場環境づくりを支援、女性健康支援プログラムの提供を開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（東京都渋谷区、代表取締役 高瀬雅弘）は、健保組合向け女性健康支援プログラムの提供を開始しました。

月経トラブル・更年期症状・ライフステージに応じた健康課題は、就労中の女性が抱える現実の問題です。しかし多くの健保組合では、相談できる場や正しい情報へのアクセスが整っていません。

本プログラムは、健康教育・相談導線・セルフケア支援を柱に、保健師・産業医と連携しながら女性が相談しやすい環境をつくり、健保組合の保健事業として継続的に実施できるよう設計されています。

提供開始の背景

健保組合が向き合う「女性の健康課題」は、放置すると医療費増・離職・生産性低下につながる重要テーマです。一方で、以下のような構造的な課題が残っています。

- 月経・PMS・更年期など、相談しにくいテーマに特化した保健事業が少ない- 産婦人科・婦人科への受診が遅れがちで、重症化リスクが高い- 既存の健康教育が単発で終わり、行動変容につながらない- 保健師だけでは対応が難しく、専門的サポートのニーズが高い- 女性特有の健康課題に関するデータが蓄積されず、PDCAが回りにくい

プログラム概要

本プログラムは5つの支援モジュールで構成されています。

１. 健康教育（テーマ別セミナー・eラーニング）

- 月経・PMS・生理痛の基礎知識とセルフケア- 更年期症状と職場でのマネジメント- 婦人科健診の活用法と受診促進- 妊活・不妊治療と職場の両立支援- 産後・育休復帰期の健康維持

２. 相談導線づくり（保健師・専門職との連携）

保健師との定期面談フローを設計し、女性が日常的に相談できる仕組みを整備します。産婦人科・心療内科等への受診勧奨も行います。

３. セルフケア施策（アプリ・ツール連携）

月経周期管理・症状記録・体調把握をサポートするデジタルツールと連携し、自己管理の習慣化を促します。

４. 専門職・パートナー連携

産婦人科医・心療内科医・管理栄養士等の専門職ネットワークと連携し、複合的な課題に対応できる体制を構築します。

５. データ収集・レポート化

参加率・相談件数・受診状況等のデータを集計・可視化し、保健事業のPDCAをサポートします。

導入メリット

相談しやすい環境づくり

「女性の悩みを話せる場がある」という安心感が、早期相談・早期受診につながります。

保健師の業務を補完

専門的知識が必要な女性特有テーマを専門家がサポートすることで、保健師の負担を軽減します。

単発で終わらせない仕組み

継続的な教育・相談・フォローアップにより、行動変容と健康習慣の定着を促します。

メディカルフィットネス知見の活用

原宿駅前パーソナルジムBODY PALETTEで培った女性の身体知識と指導実績を、保健事業に組み込みます。

フラクタルワークアウトについて

フラクタルワークアウト株式会社は、厚生労働大臣認定・健康増進施設「BODY PALETTE原宿」を運営するメディカルフィットネス企業です。医師・理学療法士・管理栄養士・健康運動指導士が連携し、疾病予防から健康増進まで幅広く対応します。

健保組合・企業向けの保健事業において、集合型セミナー・オンライン教育・個別相談・専門職連携を組み合わせたプログラム提供を強みとしています。女性健康支援においても、産婦人科医・心療内科医との連携体制を整えています。

「健康であることを、当たり前にしたい」という理念のもと、PHRサービス事業協会・健康経営アライアンス等の業界団体にも加盟し、エビデンスに基づいた健康経営支援を推進しています。

導入の流れ

- 初回ヒアリング（被保険者の年齢・性別構成、既存保健事業、重点テーマの確認）- プログラム設計（セミナーテーマ・相談体制・連携専門職の選定）- 実施準備（教材制作、告知資材作成、保健師との役割分担調整）- プログラム実施（セミナー・相談窓口運用・ツール提供）- 効果測定・レポート提出（参加率・相談件数・受診率等のまとめ）

ご相談について

女性の健康課題は、適切なサポートがあれば多くが予防・改善できます。健保組合向け女性健康支援プログラムは、相談できる場をつくり、正しい知識を届け、専門職とつなぐことで、女性が健康に働き続けられる環境を実現します。

健保組合・企業担当者様のご相談・お問い合わせをお待ちしています。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表：代表取締役 高瀬雅弘（たかせまさひろ）

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：健康経営DXサービス、健康経営支援、組織コンディション可視化、法人向けコンディショニングプログラム提供、原宿駅前パーソナルジム運営

URL：https://fractal-workout.com/

加盟団体：PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■本件に関するお問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：s-info@fractal-workout.jp