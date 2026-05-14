【2026年最新調査】結婚指輪の平均予算は約29.7万円。333人アンケートでわかったリアルな相場・人気ブランドを公開

株式会社WonderSpace

株式会社WonderSpace（本社：東京都港区、代表取締役：山本尚宏）は、株式会社ハウツー（本社：東京都港区、代表取締役：山本尚宏）と共同運営している結婚情報メディア「HOW TO MARRY（ハウツーマリー）」（https://how-to-inc.com/）にて、結婚指輪・婚約指輪に関するアンケート調査を実施し、333人の回答をもとにした調査レポート「【2026年最新】結婚指輪の平均予算は？333人アンケートで判明したリアルな相場と人気ブランド」を公開しました。

本調査では、結婚指輪の購入予算、人気ブランド、指輪選びで重視されたポイント、情報収集の方法、購入後の後悔ポイントなどを集計。これから結婚指輪・婚約指輪を選ぶカップルに向けて、リアルな購入実態を紹介しています。

調査の結果、結婚指輪2本ペア合計の平均予算は約29.7万円となりました。最も多かった価格帯は「20万～30万円未満」で28.3%、次いで「10万～20万円未満」が25.6%となり、10万～30万円台で購入しているカップルが多い傾向が明らかになりました。

また、結婚指輪の人気ブランドでは「ティファニー」が1位に。2位に「4℃」、3位に「アイプリモ」が続き、ブライダルリング専門ブランドから憧れの海外ブランドまで、幅広いブランドが選ばれていることがわかりました。

婚約指輪については、回答者の76.0%が「購入した・もらった」と回答。婚約指輪の購入金額は概算平均で約37.4万円となり、最も多かった価格帯は「30万～50万円未満」でした。婚約指輪の人気ブランドでも「ティファニー」が1位となり、結婚指輪・婚約指輪ともに高い支持を集めています。

指輪選びで最も重視されたポイントは、結婚指輪・婚約指輪ともに「デザイン」でした。一方で、自由記述では「毎日つけるものなので、つけ心地を確認した方がいい」「実際に試着すると印象が違う」「サイズ直しやアフターサービスも確認しておくべき」といった声も寄せられました。

情報収集の方法では、Google検索が最多となり、ゼクシィやマイナビウエディングなどの結婚準備メディア、InstagramなどのSNSも活用されていることがわかりました。WebやSNSで候補を絞りつつ、最終的には店舗で試着して決めるカップルが多い傾向が見られます。

「HOW TO MARRY」では、今回の調査結果を通じて、価格やブランド名だけにとらわれず、デザイン・つけ心地・サイズ・アフターサービスなどを総合的に確認しながら2人にとって納得できる指輪選びをすることの重要性を伝えています。

■調査レポートはこちら

【2026年最新】結婚指輪の平均予算は？333人アンケートで判明したリアルな相場と人気ブランド

https://how-to-inc.com/wedding-ring-budget-survey-2026-107642

■調査概要

調査内容：結婚指輪・婚約指輪に関するアンケート

有効回答数：333件

調査期間：2026年4月21日～2026年5月8日

主な回答者：既婚者、婚約中・結婚準備中の方、結婚を意識しているカップル

集計対象：タイムスタンプがある有効回答のみ

■主な調査結果

・結婚指輪2本ペア合計の平均予算は約29.7万円

・最も多い価格帯は「20万～30万円未満」

・結婚指輪の人気ブランド1位はティファニー

・婚約指輪の購入金額は概算平均で約37.4万円

・婚約指輪の人気ブランドでもティファニーが1位

・結婚指輪選びで最も重視されたポイントは「デザイン」

・情報収集ではGoogle検索が最多

・購入後の後悔ポイントでは「サイズ」に関する声が目立つ結果に

■「HOW TO MARRY」について

「HOW TO MARRY（ハウツーマリー）」は、株式会社WonderSpaceと株式会社ハウツーが共同運営する結婚情報メディアです。婚約指輪・結婚指輪、結婚式準備、フォトウェディング、ブライダルエステなど、結婚に関する情報を幅広く発信しています。実店舗への取材やアンケート調査をもとに、結婚を控えるカップルに役立つ情報をわかりやすく届けています。

サイトURL：https://how-to-inc.com/

■お問い合わせ先

株式会社WonderSpace

HOW TO MARRY編集部

お問い合わせフォーム：https://how-to-inc.com/info_howto

株式会社WonderSpace,株式会社ハウツー

会社名：株式会社WonderSpace

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 山本尚宏

事業内容：Webマーケティング支援、メディア運営事業 等

URL：https://wonderspace.co.jp/





会社名：株式会社ハウツー

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階

代表者：代表取締役 山本尚宏

創業：2014年6月

事業内容：メディア事業、ブライダル事業

サイトURL：https://how-to-inc.com/