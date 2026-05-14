【関西外国語大学】日米の国際交流、半世紀の絆。ガスタバスアドルファス大学との協定50周年記念コンサートを開催しました

関西外国語大学

海外協定校のガスタバスアドルファス大学（アメリカ・ミネソタ州）の訪問団が5月12日、関西外国語大学（大阪府枚方市）を訪れました。協定締結50周年を記念し、米国を代表する大学合唱団として知られるガスタバス合唱団が御殿山キャンパス・グローバルタウンの谷本ホールでコンサートを開き、会場を温かなハーモニーで包みました。

▲美しい歌声で聴衆を魅了したガスタバス合唱団

ガスタバスからはジョン・ボリン学長夫妻、大学合唱団の学生62人、同窓生ら計99人を迎えました。

■ 歌声だけでなく、ダンスなどのパフォーマンスも

御殿山キャンパス内の谷本ホールで開催されたコンサートでは、シンガーソングライター中島みゆきさんの「糸」や、沖縄の祭り歌を合唱曲に仕立てた「狩俣ぬくいちゃ」など、日本の楽曲を含む計7曲を披露しました。

会場には、外大生や教職員、訪問団を含む約350人が詰めかけ、ダンスやハンドクラップ、足踏みなども交えたパフォーマンスに大きな拍手を送りました。

▲合唱とともにダンスでも観衆を楽しませました

鑑賞した本学の学生からは、「『糸』の美しいハーモニーに感動して涙が出ました」といった声が聞かれました。終了後には、合唱団のメンバーと談笑や記念撮影を楽しみながら親睦を深める姿も見られました。

■ ボリン学長「世代を超えてパートナーシップの強化を」

コンサートに先立って行われた記念式典では、両校の50年にわたる交流の歩みがビデオで上映されました。

この中で、出張中の谷本榮子理事長が「国際社会にさまざまな課題と緊張が見られる時代だからこそ、異なる背景を持つ人々が出会い、言葉を交わし、相互理解を深めていく意味がますます大きくなっています。我々の交流も人と人とのつながりを丁寧に育んできた歩みであり、その尊い意義をこれからも大切にしてまいりたい」と歓迎メッセージを送りました。

▲記念式典で上映されたビデオでメッセージを送る谷本理事長

続いて菊池清明学長が「この50年間は単なる『契約』ではなく、真の『友情』、さらには『家族の絆』であると感じています。合唱団が奏でるハーモニーは、私たちの提携を次の50年へと導いてくれる『繋がり』の象徴です」とあいさつしました。

これに対し、ボリン学長が「分断が進み、不安に満ちた今の世界では、一瞬一瞬を稀有ではかない贈り物として感謝できる『一期一会』の精神がますます欠かせません。私たちは互いに成長し、学び合い続け、世代を超えて両校が誇りに思えるパートナーシップを強化すると約束します」と応えました。

式典の締めくくりに、学生部の谷本賢梧さんがエレクトーンで「パイレーツ・オブ・カリビアン」などを演奏しました。

■昼食会や講演、ちぎり絵体験などでも交流

▲互いに記念品を贈り合い破顔する菊池学長（左）とボリン学長

訪問団の一行は、記念式典とコンサートのほかにも、昼食会や国際交流部長の平野克弥教授の講演、ちぎり絵体験などを通じて、外大生や教職員との交流を深めました。

平野教授は、津田塾大学の前身となる学校を創立した津田梅子と、大正・昭和期の社会運動家で「貧民街の聖者」と呼ばれた賀川豊彦を取り上げ、2人が米国でのリベラルアーツ教育を通じて独立心や批判精神、平等主義といった価値観を日本にもたらしたと強調。半世紀に及ぶ両校の交流などによって、2人が伝えたリベラルアーツ教育の伝統は未来へと継承されていくと訴えました。

ガスタバスの学生からは、教育や雇用に対するAIの影響や、仏教とキリスト教の価値観の共通点などについて質疑が寄せられ、活発な議論が交わされました。

▲訪問団を前に熱弁を振るう平野教授（中央奥）

合唱団の学生がコンサートのリハーサルに臨んでいる間、同窓生らはちぎった和紙を貼り付けてうちわを製作しました。用意された富士山や桜、コイなどの下絵をなぞる参加者がいる中、外大に来る前に立ち寄った広島・厳島神社の鳥居などをモチーフにしたオリジナル作品を作る人もいました。

▲ちぎり絵を楽しむ訪問団のメンバー

ガスタバスアドルファス大学は、本学が1966年に大学を開設した当初から、本格的な国際交流の第1号となった米国アーカンソー大学とともに、本学からの交流の呼びかけに高い関心を示し、1974年に学生と教員の相互交換に関する協定を締結。以来、半世紀にわたって友好の絆を深めてきた大切なパートナーです。

半世紀にわたり育まれてきた友情と信頼を次世代へと受け継ぎながら、関西外国語大学はこれからも真の国際交流を推進してまいります。

【お問い合わせ先】

関西外国語大学 広報部

電話： 072-805-2817（日・祝除く午前9時～午後5時）

E-mail： press@kansaigaidai.ac.jp

■ 関西外国語大学

公式サイト https://www.kansaigaidai.ac.jp

▲協定締結50周年記念コンサートが開催された御殿山キャンパス・グローバルタウンの谷本ホール

「GO FOR it! 語学の、その先へ。」

関西外国語大学は、世界55カ国・地域の427大学（2026年5月現在）に広がる海外ネットワークを活かし、年間約1,300人の学生を海外へ送り出しています。大阪府枚方市にある2つのキャンパスでは年間約1,100人の留学生を受け入れており、日常的な国際交流が行われています。

語学力をベースに、文化や政治、経済など「+α」となる多様な専門分野を学ぶ教育体制を整えています。学生個々人の興味・関心に応じた、米国公認会計士の資格取得をめざす教育プログラム「USCPA Pathway Program」などの多様な学修を展開。学生は語学の先にある専門性を身につけ、これからの時代と社会の要請に応える確かな力を育んでいきます。