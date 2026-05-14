歴史と文化を継承する本郷エリアに、トーシンパートナーズの最新物件「ZOOM本郷」が誕生

株式会社トーシンパートナーズ

「不動産の新たな価値を創造し、 一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」をミッションに掲げ、投資用不動産の企画・開発・販売・管理を手がける株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）は、2026年4月14日（火）、マンションブランド「ZOOM」シリーズの最新物件「ZOOM本郷」の販売を開始いたしました。

▼ 「ZOOM本郷」物件紹介ページ：https://www.tohshin.co.jp/zoom_hongou/

▼ 「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ 「ZOOM」ブランドサイト：https://www.zoombrand.tokyo/

※完成予想図のため、実際のものとは多少異なる場合があります

■文京区本郷という立地にふさわしいレジデンスを創造

大名屋敷や武家屋敷が数多く置かれた、高貴な生活文化が色濃く息づく地、文京区本郷。江戸時代より由緒正しい歴史と文化を継承するこの地に、「ZOOM本郷」は誕生しました。文京区は、ほぼ全域がJR山手線の内側という資産性の高さと、武蔵野台地の東端に位置する地盤の良さ、東京23区でトップクラスの治安の良さを誇る、揺るぎない居住価値を持っています。

鉄筋コンクリート造 地上15階建の建物は、道行く人が目にとめる奥行きと趣のある優雅な空間と、ビルの谷間でも確かな存在感を発信する伸びやかなファサードが印象的。共用廊下はホテルのようなカーペットを敷いた内廊下として、各住戸へ至るひとときを優雅に演出しています。

「ZOOM本郷」は、東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅まで徒歩3分～4分の好ロケーション。飯田橋駅や銀座駅、大手町駅、東京駅、池袋駅、霞ケ関駅まで直通でアクセスできます。徒歩8分の距離にある東京ドームシティには、東京ドームをはじめ入園無料の遊園地、商業施設、劇場など一日楽しめる施設が集まっています。

■「Gマーク」のシンボルで有名な「グッドデザイン賞」を12年連続・計20棟で獲得するなど、普遍的な美しさが魅力

「ZOOM」シリーズは、「SAFETY（安全で、安心する）」「SENSE（センスが刺激される）」「PRACTICAL（実用的で使いやすい）」という3つの価値を追求しており、いつの時代でも愛される普遍的な美しさを目指しています。そのデザインは高く評価され、国際的に権威のある建築賞を多数受賞しています。また、「Gマーク」のシンボルで知られる総合的なデザイン評価・推奨の仕組みである「グッドデザイン賞」を、2014年度より12年連続・計20棟で受賞しています。

今後も当社は、「将来価値」で選ぶ不動産投資ブランド「LENZ」を通じて、高品質で安心して長く保有できる不動産を提供してまいります。

■トーシンパートナーズ「ZOOM本郷」物件概要

名称：ZOOM本郷

所在地：東京都文京区本郷二丁目26番13号

交通：東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩3分

敷地面積：355.74平方メートル （実測）

建築面積：218.38平方メートル

建築延床面積：2,546.44平方メートル

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上15階建

総戸数：58戸＋1戸（管理室）＋1戸（事務所）

販売戸数：58戸

専有面積：25.770平方メートル ～46.524平方メートル

間取り：1DK・2LDK

バルコニー面積：2.91平方メートル ～11.30平方メートル

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ トーシンパートナーズ「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ トーシンパートナーズ公式Facebookページ：https://www.facebook.com/tohshinpartners

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191