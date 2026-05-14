「リーガグラン千歳」2029年開業

株式会社ロイヤルホテル

株式会社ロイヤルホテル（大阪市北区中之島、代表取締役社長 植田 文一（うえだ ふみかず））は、北海道千歳市に宿泊特化型ホテル「リーガグラン千歳」を開業します。グループとしては北海道に初進出します。

北海道千歳市は、半導体メーカー進出や関連産業の集積により、国内外から大きな注目を集めています。新千歳空港という北海道の玄関口としての機能に加え、ビジネス需要の拡大に伴い、中長期滞在や出張ニーズのさらなる増加が見込まれています。このような環境のなか、新ホテルはJR千歳駅前という立地を活かし、ビジネス・レジャー需要に対応する快適な空間・サービスを提供します。

「リーガグラン」は、リーガロイヤルホテルのあたたかく洗練されたおもてなしをそのままに、旅の疲れを癒す大浴場と地元産品や和をテーマとしたインテリアで上質な滞在を提供する当社の宿泊特化ホテルブランドです。「リーガグラン」ブランドとしては京都、広島（2028年開業予定）に続き、3軒目の開業となります。営業内容などの詳細に関しては決定次第お知らせします。

新ホテル概要

住所：北海道千歳市末広6丁目

建物概要：地上10階建て・地下1階

客室数：227室（予定）

付帯施設：大浴場、サウナ、レストラン（予定）

開業予定： 2029年３月末頃（予定）

アクセス：新千歳空港より車で約10分、JR千歳駅すぐ

建築主：戸田建設株式会社

最近の開業ホテルおよび今後の開業予定ホテル

リーガロイヤルリゾート沖縄 北谷

開業日：2026年4月1日／客室数：209室

那覇空港から車で約35分、人気観光地「アメリカンビレッジ」の新しいランドマーク。全室40平方m以上、最上階にインフィニティプールを備えた、海・空・街が煌めくリゾートです。

写真：インフィニティプール写真：客室

アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば

開業日：2026年4月3日／客室数：200室

通天閣のある新世界や裏なんば、日本橋エリアが徒歩圏内にある大阪観光にぴったりのホテル。ゆとりのあるツインルームを中心に構成し、個性的な大阪カルチャーを発信します。

写真：客室写真：ダイニング

バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多

開業時期：2026年9月1日／客室数：117室（予定）

JR博多駅から徒歩圏内、「HOTEL BAR」をテーマにリラックスした雰囲気でお酒や会話を楽しみ、随所にバーのムードを感じさせるデザインや演出で、特別な旅の時間を提供します。

イメージCGイメージCG

ノワ・バイ・リーガ 神戸有馬

開業時期：2028年2月／客室数：93室（予定）

こころの静寂（しじま）に、心尽くしのおもてなし。四季の自然を感じる空間、土地の恵みを活かした食、心身をときほぐす温泉、そしてあたたかいおもてなしで上質な休息を提供する和のリゾートです。

イメージCGイメージCG

リーガグラン広島

開業時期：2028年6月／客室数：168室（予定）

平和大通りに面し、ビジネスや観光利用に便利なエリアに立地します。旅の疲れを癒す大浴場や、地元産品や和をテーマとしたインテリアで上質な空間を演出します。

イメージCGイメージCG

（仮称）沖縄・今帰仁（なきじん）新ホテル

開業時期：2028年7月／客室数：134室（予定）

世界文化遺産「今帰仁城跡」や人気の絶景スポット「古宇利島（こうりじま）」など豊かな自然を楽しめるエリア。美しいビーチに面する抜群のロケーションと中長期滞在にも対応する充実した客室設備で、歴史と自然に包まれた穏やかな時間を過ごすリゾートを目指します。

リーガグラン千歳

開業時期：2029年3月／客室数：227室（予定）

北海道の玄関口である新千歳空港から2駅のJR千歳駅前という立地を活かし、ビジネスやレジャーに幅広く対応する快適な空間とおもてなしを提供します。

リーガロイヤルホテルズの新規ホテル展開について

株式会社ロイヤルホテルは2024年に発表した「中期経営計画2026」において、新たな成長に向けた基盤強靭化への戦略の1つとしてホテルブランドカテゴリーの再編成を実施しました。近年の旅行ニーズの多様化、インバウンドの拡大に対応するためポートフォリオ拡大を図っています。

リーガロイヤルホテルズは2026年5月現在、国内外17のホテルにより構成されており、2026年5月以降に本件を含め5軒の新ホテル開業を予定しています。旗艦ホテルブランドである「リーガロイヤルホテル」を軸に、安心のサービスと感動のおもてなしでお客様の期待を超えるホテルグループを目指します。



※当リリース内の計画内容はすべて現在の開発段階の内容であり、変更される場合があります。