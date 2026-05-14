【新商品】MARLMARLとMATO by MARLMARLから、親子で“いっしょ”を楽しむ「甚平＆巾着」が登場。つながる柄で夏の思い出を彩る新作コレクション。

株式会社Yom

株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）が展開する出産祝いブランド「MARLMARL（マールマール）」と、自分らしいスタイルを大切にするペアレンツブランド「MATO by MARLMARL（マトー バイ マールマール）」は、2026年5月14日(木)に自社ECサイトで、5月15日(金)より全国直営店にて、親子でリンクコーディネートを楽しめる【甚平・スタイ・巾着バッグ】を発売いたします。

親子だけの特別な“いっしょ”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pmgRc6ZJ9Do ]

MARLMARLの甚平・スタイと、MATOの巾着が同じ柄でつながる新作が登場。

全く同じお揃いではないけれど、ふとした瞬間に「あ、一緒だね」と気づく喜び。つながる柄をきっかけに、親子の会話がふわりと広がります。

左：squares beni/右：dots ruri吉祥文様をちりばめたオリジナル柄

●squares beni

親子縞（家内安全・子孫繁栄）、七宝（仏典の七つの宝物）、市松、円（円満）

●dots ruri

麻の葉文様（健やかな成長）、鱗文様（魔除け・厄除け）

1. 伝統をモダンにまとう「甚平 -jinbei-」

「七宝」や「麻の葉」といった日本の伝統柄を、MARLMARLらしく現代的なニュアンスでアレンジしました。

80cmサイズは、ベビーに優しいロンパースと法被のアンサンブル。100cm・120cmサイズは、元気に動ける上下セパレートです。

squares beni

80cm size

squares beni

100/120cm size

dots ruri

80cm size

dots ruri

100/120cm size

● jinbei（squares beni / dots ruri）\11,000_tax in

size：80cm・100cm・120cm

2. 初めての夏を共にする「スタイ -bib-」

「初めての夏」を迎える生まれたてのベビーも家族と一緒に楽しめるよう、同柄のスタイをご用意。モダンな和柄は洋服との相性もぴったり。

甚平のロンパースとのセットアップもおすすめです。

赤ちゃんはスタイ、きょうだいは甚平、大人は巾着の家族コーデが叶います。

squares beni

dots ruri

●bib（squares beni / dots ruri）\3,520_tax in

3. 〈MATO by MARLMARL〉巾着 -KINCHAKU BAG-

きらりと光る箔プリントを施した、夏の夜にぴったりの情緒を誘うデザイン。揺れる大きなタッセルがワンポイント。

開閉は背面のストッパーをスライドするだけ。

正面のデザインはそのままに、使いやすさにもこだわりました。

収納力は見た目以上！貴重品プラスαが余裕で入る、自立する丸底型です。

squares beni

dots ruri

●KINCHAKU BAG （squares beni / dots ruri）\6,050_tax in



同じ柄が並ぶことで、言葉にしなくても伝わる親子の時間が生まれます。

準備する時間も、出かける道のりも、帰りがけに残る夜の匂いさえも、夏の一部。そのすべてが、親子にとって一生ものの「夏の思い出」になりますように。

New Collection :https://www.marlmarl.com/news/2026_ss_new_may

■MARLMARLとは

MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。

▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

▶︎公式Instagram(https://www.instagram.com/marlmarl_tokyo/)

■MATO by MARLMARLとは

MATO by MARLMARLは自分らしいスタイルを大切にする大人のためのブランドです。

子育てを起点とした高い機能性は、すべての人にとっても使いやすい

▶︎公式Instagram(https://www.instagram.com/mato_by_marlmarl/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)