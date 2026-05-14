【新商品】MARLMARLとMATO by MARLMARLから、親子で“いっしょ”を楽しむ「甚平＆巾着」が登場。つながる柄で夏の思い出を彩る新作コレクション。
株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）が展開する出産祝いブランド「MARLMARL（マールマール）」と、自分らしいスタイルを大切にするペアレンツブランド「MATO by MARLMARL（マトー バイ マールマール）」は、2026年5月14日(木)に自社ECサイトで、5月15日(金)より全国直営店にて、親子でリンクコーディネートを楽しめる【甚平・スタイ・巾着バッグ】を発売いたします。
親子だけの特別な“いっしょ”
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pmgRc6ZJ9Do ]
MARLMARLの甚平・スタイと、MATOの巾着が同じ柄でつながる新作が登場。
全く同じお揃いではないけれど、ふとした瞬間に「あ、一緒だね」と気づく喜び。つながる柄をきっかけに、親子の会話がふわりと広がります。
左：squares beni/右：dots ruri
吉祥文様をちりばめたオリジナル柄
●squares beni
親子縞（家内安全・子孫繁栄）、七宝（仏典の七つの宝物）、市松、円（円満）
●dots ruri
麻の葉文様（健やかな成長）、鱗文様（魔除け・厄除け）
1. 伝統をモダンにまとう「甚平 -jinbei-」
「七宝」や「麻の葉」といった日本の伝統柄を、MARLMARLらしく現代的なニュアンスでアレンジしました。
80cmサイズは、ベビーに優しいロンパースと法被のアンサンブル。100cm・120cmサイズは、元気に動ける上下セパレートです。
squares beni
80cm size
squares beni
100/120cm size
dots ruri
80cm size
dots ruri
100/120cm size
● jinbei（squares beni / dots ruri）\11,000_tax in
size：80cm・100cm・120cm
2. 初めての夏を共にする「スタイ -bib-」
「初めての夏」を迎える生まれたてのベビーも家族と一緒に楽しめるよう、同柄のスタイをご用意。モダンな和柄は洋服との相性もぴったり。
甚平のロンパースとのセットアップもおすすめです。
赤ちゃんはスタイ、きょうだいは甚平、大人は巾着の家族コーデが叶います。
squares beni
dots ruri
●bib（squares beni / dots ruri）\3,520_tax in
3. 〈MATO by MARLMARL〉巾着 -KINCHAKU BAG-
きらりと光る箔プリントを施した、夏の夜にぴったりの情緒を誘うデザイン。揺れる大きなタッセルがワンポイント。
開閉は背面のストッパーをスライドするだけ。
正面のデザインはそのままに、使いやすさにもこだわりました。
収納力は見た目以上！貴重品プラスαが余裕で入る、自立する丸底型です。
squares beni
dots ruri
●KINCHAKU BAG （squares beni / dots ruri）\6,050_tax in
同じ柄が並ぶことで、言葉にしなくても伝わる親子の時間が生まれます。
準備する時間も、出かける道のりも、帰りがけに残る夜の匂いさえも、夏の一部。そのすべてが、親子にとって一生ものの「夏の思い出」になりますように。
New Collection :
https://www.marlmarl.com/news/2026_ss_new_may
■MARLMARLとは
MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。
高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。
▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)
▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)
▶︎公式Instagram(https://www.instagram.com/marlmarl_tokyo/)
■MATO by MARLMARLとは
MATO by MARLMARLは自分らしいスタイルを大切にする大人のためのブランドです。
子育てを起点とした高い機能性は、すべての人にとっても使いやすい
▶︎公式Instagram(https://www.instagram.com/mato_by_marlmarl/)
【会社概要】
会社名：株式会社Yom
英語名： Yom Co.,Ltd
所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F
代表者： 代表取締役 深澤和弥
設立 ： 2012年11月
URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)