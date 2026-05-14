魔法使いと心を繋ぐ育成ゲームの舞台化！舞台『魔法使いの約束』5th Anniversary Celebration【全詳細公開】既報まとめと新情報のお知らせ

株式会社coly

魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』（通称『まほやく』）は株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）より配信されているスマートフォン向けアプリゲームで、2019年11月の配信以降、現在700万ダウンロードを超える人気ゲーム。現代から魔法の世界に召喚された主人公が、＜大いなる厄災＞と戦う21人の魔法使いの賢者として世界を救うために活躍する物語です。

本シリーズ（通称『まほステ』）はその舞台化作品で、最新作の「舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編」が現在上演中です。

2026年5月14日、舞台『魔法使いの約束』は5周年を迎えました。

このたび「舞台『魔法使いの約束』5th Anniversary Celebration」と題し、応援してくださる全ての方へ感謝の気持ちを込めて、たくさんの5周年企画をお届け中！

本日、発表済みのお知らせおよび新規解禁情報を公開いたします。

6年目も引き続き、舞台『魔法使いの約束』シリーズにご期待ください！

5周年企画！

5周年企画 第1弾

5th Anniversary Celebration アクリルスタンド発売！

5周年を記念して、これまで『まほステ』に登場したキャラクターたちのアクリルスタンドの受注販売！

アクリルスタンドとしては初登場のキャラクターたちが、5周年企画のスタートを盛り上げました。

現在「舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編」上演中の劇場にて一部キャラクターを販売中です。

＜グッズ情報＞

5th Anniversary Celebration アクリルスタンド

1,200円（税抜価格：1,091円）…全19種

サイズ：本体H121mm×W65mm以内、台座H45mm×W60mm／素材：アクリル

人気楽曲のカラオケ配信＆「カラオケまねきねこ」コラボ！

舞台『魔法使いの約束』でお届けしてきた人気楽曲の一部を「JOYSOUND（ジョイサウンド）」よりカラオケ配信中です！

また、2026年2月19日（木）～3月29日（日）にて「カラオケまねきねこ」でのコラボも実施！ノベルティ付きのコラボドリンクやコラボルーム展開のほか、オリジナルグッズを販売いたしました。

※「カラオケまねきねこ」のコラボは終了いたしました。

5周年企画 第2弾

coly cafe!コラボ 開催決定！

coly cafe!とのコラボ企画「舞台『魔法使いの約束』5th Anniversary Celebration in coly cafe!」の開催が決定しました！

＜「coly cafe!」コラボ情報＞

■店舗

coly cafe!池袋PARCO店

■期間

2026年6月下旬～ 7月下旬

■coly cafe!公式サイト

https://coly-cafe.com/

5周年企画 第3弾

舞台『魔法使いの約束』5th Anniversary Celebration全11作品ディレイビューイング 開催決定！

5周年を記念して舞台『魔法使いの約束』シリーズ全作品の映画館上映を実施いたします。

＜開催概要＞

■上映作品

舞台『魔法使いの約束』第1章

舞台『魔法使いの約束』第2章

舞台『魔法使いの約束』第3章

舞台『魔法使いの約束』祝祭シリーズPart1

舞台『魔法使いの約束』祝祭シリーズPart2

舞台『魔法使いの約束』エチュードシリーズPart1

舞台『魔法使いの約束』エチュードシリーズPart2

舞台『魔法使いの約束』オーケストラ音楽祭～main story～

舞台『魔法使いの約束』オーケストラ音楽祭～series collection～

舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 前編

舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編

■上映時期

2026年10月～11月（土・日・祝）

※上映日、上映館、券売日程等の詳細は後日あらためて発表いたします。

5周年企画 第4弾

5周年SPECIAL COMMENT公開！

まほステ5周年を記念して、各国キャストよりコメントが到着！

舞台『魔法使いの約束』YouTubeチャンネルにて公開中です。ぜひご覧ください！

▶舞台『魔法使いの約束』YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC17FmlUWnY7s4pYxe3derlw)

5周年企画 第5弾

舞台『魔法使いの約束』5th Anniversary Memorial Book 発刊決定！

5周年を記念した書籍の発刊が決定いたしました！

■発売時期

2026年9月

発刊に伴い、ファンの皆様から『まほステ』へのメッセージを募集いたします。

メッセージテーマ：「『まほステ』のここが好き！」

募集期間：2026年5月14日（木）～5月29日（金）23:59

▶メッセージフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGP-_jcvB69IE7RCtOTKk45WUfxmm2vsQbmnUibLed5ZcqFA/viewform?usp=dialog)

舞台『魔法使いの約束』5th Anniversary Celebration Orchestra Concert 開催決定！

5周年を記念して、珠玉の『まほステ』楽曲の数々をオーケストラの演奏でお届けいたします！

■日程

2026年12月5日（土）・12月6日（日）

■会場

パルテノン多摩 大ホール

■出演・演奏

まほステ フィルハーモニーオーケストラ ほか

舞台『魔法使いの約束』5th Anniversary 展 -Grand Wardrobe Exhibition & VR Theatre- 開催決定！

5周年を記念して、これまでの『まほステ』を彩った歴代衣裳の数々を公開する、過去最大規模の衣裳展を開催いたします！

会場内には「舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を」の世界をVR映像でお楽しみいただける体験エリアを設ける予定となっております。

■開催期間

2027年1月（予定）

■協力

株式会社KADOKAWA・株式会社VR MODE

チケット情報など詳細は後日お知らせいたします。

魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』とは

700万ダウンロード突破、coly×都志見文太で送る、魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』

魔法使いと人間が共存する世界。

その中心となる大陸には5つの国が存在し、その土地柄や人柄は国によって様々。

この世界では、空には大きな月が浮かび、人々はそれを＜大いなる厄災＞と呼び、畏怖している。

年に一度、その強大な力をふるって世界を襲う＜大いなる厄災＞に対抗し、 “賢者の魔法使い”と呼ばれる選ばれし魔法使い達の戦う日々が、今も続いている。

公式サイト：https://mahoyaku.com/

現在上演中！

舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編

＜日程・劇場＞ 【東京】2026年5月2日（土）～5月17日（日） 天王洲 銀河劇場

【大阪】2026年5月23日（土）～5月31日（日） ＳｋｙシアターＭＢＳ

＜原作＞ 『魔法使いの約束』／coly

＜脚本・作詞＞ 浅井さやか（One on One）

＜演出＞ ほさかよう

＜音楽＞ 坂部 剛

＜振付・ステージング＞本山新之助

＜出演＞

【中央の国】オズ：伊勢大貴 アーサー：北川尚弥 カイン：岩城直弥 リケ：新谷聖司

【北の国】スノウ：陣 慶昭 ホワイト：田口 司 ミスラ：鮎川太陽 オーエン：神永圭佑

ブラッドリー：中村太郎

【東の国】ファウスト：矢田悠祐 シノ：田村升吾 ヒースクリフ：内藤光佑 ネロ：坪倉康晴

【西の国】シャイロック：山田ジェームス武 ムル：橋本真一 クロエ：皆木一舞

ラスティカ：森田桐矢

【南の国】フィガロ：和合真一 ルチル：大海将一郎 レノックス：白柏寿大 ミチル：弦間哲心

真木 晶（賢者）：大森夏向

ターリア：綾 凰華

オーレオリン：七木奏音 バイオレット：野本ほたる シアン：上杉柚葉 スカーレット：西葉瑞希 ビリジアン：今泉和歌子

オヴィシウス：内藤大希

【POW-ers（パワーズ）】土倉有貴 笹原英作 服部 悠 齊藤大士 岩間大樹 木村昌誉 澤谷一輝 原田暖之介

＜協力＞一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会

＜主催＞舞台まほやく製作委員会

＜協賛＞チケットぴあ 株式会社セブン-イレブン・ジャパン

＜チケット料金＞S席・S席サイドシート：11,500円（全席指定／税込）

A席・A席サイドシート：8,800円（全席指定／税込）

※サイドシートは、舞台・映像・演出が見えづらいお席となります。ご了承ください。

＜チケットに関するお問い合わせ＞ Mitt 03-6265-3201（平日12:00～17:00）

＜公演に関するお問い合わせ＞ ネルケプランニング https://www.nelke.co.jp/contact/

◆公式サイト https://mahoyaku-stage.com/

◆公式X https://x.com/mahoyaku_stage (@mahoyaku_stage)

◆公式Instagram https://www.instagram.com/mahoyaku_stage/ (@mahoyaku_stage)

(C)coly／舞台まほやく製作委員会