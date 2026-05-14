【山崎実業 新商品のお知らせ】 調味料を隠して収納できるコンロ横ラックや、ギターやベースなどをすっきり収納できるスタンドなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社コンロ横調味料ラック タワー

■調味料を隠して収納できるコンロ横ラック

コンロ横にすっきり収まる、コンパクトサイズのスチール製ラックです。

最上段はオープン仕様で使いやすく、ガード付きで小物の落下を防止。

引き出しは奥まで引き出せるので、取り出しもスムーズです。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/51020/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTハンギングギタースタンド タワー

■ギターやベースなどをすっきり収納できるスタンド

1本柱のスリムな構造で、弦楽器をスマートに浮かせてディスプレイできるスチール製のスタンドです。

アコースティックギター、エレキギター、ベースなどをハンガーに掛けて、省スペースに美しく飾ることができ、厚みのあるギターの収納にも対応。

引っ掛け部にはシリコーンを使用しており、大切な楽器をキズつけにくく安心です。

フックは回転式のため、さまざまな形状のヘッドに対応します。

また、マグネットでお好みの位置に取り付けできるトレー付き。

ピックなどの周辺アクセサリーの収納はもちろん、ヘッドホンを掛けたり、タブレットや楽譜を置いたりと、幅広く活用できます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/28426/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネットシリコーンボディ&フェイシャルブラシ タワー

■シリコーン製のボディ＆フェイシャルブラシ

使い心地の異なるシリコーン製のボディ＆フェイシャルブラシです。

肌にやさしい柔らか素材で、顔まわりをやさしくケアできるほか、手が届きにくい背中もしっかり洗えます。

泡立ちやすく、清潔に使えるシリコーン素材を使用。

マグネット内蔵で浴室の壁面に浮かせて収納でき、すっきり衛生的に保管できます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/12075/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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