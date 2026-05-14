【山崎実業 新商品のお知らせ】 調味料を隠して収納できるコンロ横ラックや、ギターやベースなどをすっきり収納できるスタンドなど、新商品が発売になりました。
コンロ横調味料ラック タワー
■調味料を隠して収納できるコンロ横ラック
コンロ横にすっきり収まる、コンパクトサイズのスチール製ラックです。
最上段はオープン仕様で使いやすく、ガード付きで小物の落下を防止。
引き出しは奥まで引き出せるので、取り出しもスムーズです。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/51020/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
ハンギングギタースタンド タワー
■ギターやベースなどをすっきり収納できるスタンド
1本柱のスリムな構造で、弦楽器をスマートに浮かせてディスプレイできるスチール製のスタンドです。
アコースティックギター、エレキギター、ベースなどをハンガーに掛けて、省スペースに美しく飾ることができ、厚みのあるギターの収納にも対応。
引っ掛け部にはシリコーンを使用しており、大切な楽器をキズつけにくく安心です。
フックは回転式のため、さまざまな形状のヘッドに対応します。
また、マグネットでお好みの位置に取り付けできるトレー付き。
ピックなどの周辺アクセサリーの収納はもちろん、ヘッドホンを掛けたり、タブレットや楽譜を置いたりと、幅広く活用できます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/28426/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
マグネットシリコーンボディ&フェイシャルブラシ タワー
■シリコーン製のボディ＆フェイシャルブラシ
使い心地の異なるシリコーン製のボディ＆フェイシャルブラシです。
肌にやさしい柔らか素材で、顔まわりをやさしくケアできるほか、手が届きにくい背中もしっかり洗えます。
泡立ちやすく、清潔に使えるシリコーン素材を使用。
マグネット内蔵で浴室の壁面に浮かせて収納でき、すっきり衛生的に保管できます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/12075/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
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