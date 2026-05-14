暑い夏に向けて、下着も衣替えを！「ワコール」ブランドから、軽さと通気性を追求した新しい夏ブラ［エアインブラ］が新登場

株式会社ワコール「ワコール」ブランド ブラジャー 品番：BXB427 カラー：BL

株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）が展開する「ワコール」ブランドは、夏の暑さに対応する軽やかなつけごこちで、自然なバストシルエットにととのえるブラジャー［エアインブラ］を新発売。2026年5月14日（木）よりワコールウェブストア、5月21日（木）より全国の取扱店舗、ECサイトで順次展開します。

日本の夏（6～8月）の平均気温は、さまざまな変動を繰り返しながら上昇し、2025年は記録的な暑さとなりました。また、ワコールで実施したブラジャーのニーズ調査によると、2025年は、2024年と比較して「ムレないこと」に対するニーズが高くなっていることが分かっています。（※）こうした背景を受け、夏の暑さに対応できる通気性や軽さと、きれいなバストシルエットの両立を重視したブラジャー［エアインブラ］を開発。

本商品は、軽さと通気性を追求し、薄くて小さい花びら型パッドにチュールを重ねたカップ構造により、ムレにくく軽いつけごこち。バック部分には接触冷感素材を使用し、涼しく快適に着用いただけます。また、花びら型パッドと脇布でバストを持ち上げ、きれいなバストシルエットにととのえます。カップ脇とバックのフラット仕上げで、脇や背中にくいこみにくい設計です。

「ワコール」ブランドでは洋服の衣替えのように、ブラジャーも季節に合わせてアップデートする“下着の衣替え”を提案し、暑い夏を快適に楽しめるようサポートします。

（※）調査期間：24年10-12月、25年10-12月 調査対象：15～69歳女性9,000人 調査方法：インターネット調査

［エアインブラ］商品ページ :https://store.wacoal.jp/disp/01_BXB427.html

【［エアインブラ］の特長】

●「ワコール」ブランドから、夏の暑さに対応する軽やかなつけごこちで自然なバストシルエットにととのえる新しい夏ブラ［エアインブラ］が登場。

●薄くて小さい花びら型パッドにチュールを重ねたカップ構造により、軽やかなつけごこちと自然にととのったバストラインを両立。カップ脇とバックはフラット仕上げで、脇や背中にくいこみにくい

設計です。

●洋服のように、ブラジャーも季節に合わせてアップデートする“下着の衣替え”を提案し、暑い夏を快適に楽しめるようサポートします。

【商品概要】

■ブラジャー

品番：BXB427

希望小売価格：8,690円（税込）

サイズ：（D・E・F） 65・70・75・80

カラー：BL（ブラック）・GY（サンドグレー）・OR（オレンジ）

BL（ブラック）GY（サンドグレー）OR（オレンジ）

商品特長

夏の暑さに対応する軽やかなつけごこちで自然なバストシルエットにととのえる新しい夏ブラ。

薄くて小さい花びら型パッドにチュールを重ねたカップ構造により、軽やかなつけごこちと自然にととのったバストラインを両立。カップ脇とバックはフラット仕上げで、脇や背中にくいこみにくい設計。

１. 薄くて小さい花びら型パッドなのに、バストを持ち上げてととのえてくれる。

２. 通気性がある素材を使用することで、ムレにくく快適。

■ショーツ

［ノーマルショーツ］

品番：PXB127

希望小売価格：3,850円（税込）

サイズ：M・L

カラー：BL（ブラック）・GY（サンドグレー）・OR（オレンジ）

BL（ブラック）GY（サンドグレー）OR（オレンジ）

商品特長

浅めのはきこみ丈ですっきりとした印象に。本体には軽やかな素材を使用し、ここちよい着用感に仕上げました。バックの裾を切りっぱなしにすることで、洋服にひびきにくくボトムもきれいに着こなせるデザイン。透け感のあるチュールにリバーレースのアップリケを重ねることで、洗練された美しさを表現した一枚です。

［Tバックショーツ］

品番：PXB427

希望小売価格：3,850円（税込）

サイズ：M

カラー：BL（ブラック）・GY（サンドグレー）・OR（オレンジ）

BL（ブラック）GY（サンドグレー）OR（オレンジ）

商品特長

透け感のあるチュールにリバーレースのアップリケを重ねることで、洗練された美しさを表現しました。2本の大胆なループデザインがアクセントとなる上品な一枚です。

【（参考）「ワコール」ブランドのおすすめ夏アイテム】

汗が気になりづらい、さらりとしたつけごこちを求める方におすすめ

［夏めくブラ］

品番：BXB485

希望小売価格：6,600円（税込）～

サイズ：（B）65・70・75・80、（C・D・E） 65・70・75・80・85、（F）65・70・75・80

カラー：BE（アイボリー）・GY（モーブ）・PI（ライトピンク）・SX（スカイブルー）

※カラーによって、サイズ展開は異なります。

BE（アイボリー）GY（モーブ）PI（ライトピンク）SX（スカイブルー）

商品特長

夏の暑さに対応したブラジャー。

夏のバストに快適な機能素材を使用。カップ部分はメッシュ素材、肌側カップサイドとパッド受けは吸汗速乾性にすぐれたドライタッチ素材で汗をすばやく吸って拡散し、乾燥させます。バックには接触冷感性のある素材を使い、ひんやりとした着用感です。

汗だまりの起こりやすい肌側のワイヤー部分はベタつきにくい吸汗速乾素材を採用し、夏場の不快指数を軽減。

胸もとの圧迫感を軽減した解放感のあるカップスタイルで、前中心を低く設計し、脇は高いワイヤーですっきりとホールドします。

繊細で美しいレースをふんだんに使い、華やかで涼しげなデザインに仕上げています。

［夏めくブラ］メッシュ素材のカップ

商品ページ :https://store.wacoal.jp/disp/01_BXB485.html

［肌リフトシアー］

品番：GRC472

希望小売価格：6,380円（税込）～

サイズ：58・S、64・M、70・M、76・L、82・L

カラー：BE（ベージュ）・BL（ブラック）・SX（スカイブルー）

BE（ベージュ）BL（ブラック）SX（スカイブルー）

商品特長

暑く汗ばむ季節でも涼やかに着用できるガードル。

おなかまわりは通気性と透け感のある薄い生地を使い、ベタつきにくくさらっと快適な着用感です。ヒップまわりには吸汗速乾性・接触冷感性・通気性のある肌なじみのよい生地を採用し、ひんやりとした着用感でムレを軽減します。

“すべりにくい”“ソフトな肌ざわり”という特徴をもつ、超極細繊維を使用した「NANOテープ」（※）を用いた肌リフト構造で、気になる下半身の“たるみ”を下からググッと引き上げます。

はきこみ丈を通常のジャストウエストより高めに設定し、ふとももからおなか、ヒップへとつながるすっきりとしたシルエットを演出。ヒップ下はパワー切り替えのない素材でたるみをぴったり包み、美しいシルエットをキープします。

（※）「NANOテープ」は、すべりにくく、ソフトな肌ざわりの、テイジンの超極細繊維「ナノフロント(R)」を使用したテープです。

商品ページ :https://store.wacoal.jp/disp/01_GRC472.html

［ナイトアップブラ］

品番：BRA167

希望小売価格：5,500円（税込）～

サイズ：M（UB-）・M・L（UB-）・L・LL（UB-）・LL・3L（UB-）・3L

カラー：BL（ブラック）・BU（ブルー）・SP（ライトピンク）・BE（アイボリー）

※カラーによって、サイズ展開は異なります。

BL（ブラック）BU（ブルー）SP（ライトピンク）BE（アイボリー）

商品特長

暑い夏の夜のバストケアにおすすめの就寝用ブラジャー。

眠るときのバストを独自の構造で包みこむようにささえ、適切な位置に安定。睡眠時のバストの不快感をやわらげ、ここちよい眠りへと誘います。

カップ部分にはメッシュ素材、土台からバック部分にかけては吸汗速乾素材、土台とバック肌側に接触冷感性のある素材を使用。寝汗による不快感を軽減し、暑い夏の夜でもここちよく着用できます。

商品ページ :https://store.wacoal.jp/disp/01_BRA167.html

「ワコール」ブランドの夏のおすすめアイテム一覧はこちら(https://store.wacoal.jp/disp/001950019013)

「ワコール」の夏のおすすめブラジャーはこちら(https://store.wacoal.jp/topics/theme/summer_bra.html)

【「ワコール」ブランドについて】

ブランドメッセージ：「愛するわたしへ。Love your moment.」

世の中に合わせる画一的な美しさから解放し、“新しい自分、可能性”との出会いをつくるブランドへ。

一人ひとりのからだとこころに向き合ってつくられた「ワコール」ブランドの下着を通して、“自分を

見つめ、自分を愛せる瞬間”を届けていきます。

お客さま一人ひとりが今の自分に最適な商品を選べるよう、下着の新しい価値を提案する「ワコール

コレクション」、普遍的でエイジレスなデザインの「ワコール ベーシック」、下着をファッションのよ

うに楽しめる「ワコール プレミアム」3つのラインで展開しています。

「ワコール」公式サイト(https://www.wacoal.jp/wacoalbrand/)

「ワコール」公式Instagram(https://www.instagram.com/wacoal)

「ワコール」公式X(https://x.com/wacoal_now)