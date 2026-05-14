5月24日（日）「べるーにゃドームデー2026」を開催！先着20,000名さまにうちわ＆シールを配布

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）は、2026年5月24日（日）にベルーナドーム（埼玉県所沢市）で開催される埼玉西武ライオンズ対オリックス・バファローズ戦において、5回目となる『べるーにゃドームデー2026』を開催いたします。

※画像はイメージです。■まさに「べるーにゃ」づくしの一日！今年も楽しいコンテンツがいっぱい！

「べるーにゃドームデー」は、株式会社ベルーナの公式キャラクター「べるーにゃ」がベルーナドームに大集合する、年に一度の特別企画として2022年にスタート。ベルーナグループからファンや地域の皆さまへ感謝をお届けする一日として、今年で5回目を迎えます。

１. ご来場の先着20,000名さまに入場者特典を配布！

ご来場の先着20,000名さまに新デザインのべるーにゃうちわと初登場のぷっくり立体シールを配布します。

２.「べるーにゃ」ファンにはたまらない！限定グッズを販売

駅前広場「べるーにゃ特設ブース」ではライオンズコラボグッズやべるーにゃグッズを限定販売します。

購入者には当日数量限定で「べるーにゃ×バファローズ☆ポンタコラボステッカー」をプレゼント！

３. 恒例の巨大「べるーにゃ」が今年もやってくる！べるーにゃ立像フォトスポット

毎年恒例、全長2mの巨大べるーにゃ立像のフォトスポットを駅前広場に設置します。チケットをお持ちでない方も写真撮影が可能です。

４. いちご味が新登場！べるーにゃ焼きを販売

専用の生地を使った、「べるーにゃ」の焼き印が可愛いべるーにゃ焼きを販売。今年はべるーにゃの好物のいちご味が新登場！

５. べるーにゃグリーティングの実施！

今年も球場内外のいたるところにべるーにゃが登場します！

■来場者配布グッズ詳細

ご来場の先着20,000名さまに、新デザインの「べるーにゃオリジナルうちわ」と、今年初登場となる「べるーにゃぷっくり立体シール」を配布。夏本番を迎える応援観戦を、べるーにゃと一緒に盛り上げていただける限定アイテムです。

配布物 ：べるーにゃオリジナルうちわ 20,000枚

べるーにゃぷっくり立体シール 20,000枚

配布場所：メインゲート、オーナーズゲート

注意事項：うちわは3種、ステッカーは2種ありますが、種類はお選

びいただけません。

無くなり次第、配布終了となります。

天候等の事由により、予告なく変更・中止となる場合が

ございます。あらかじめご了承ください。

■駅前広場 特設ブース限定グッズ詳細

【主な商品】

べるーにゃソックス（2柄）各800円(税込)

ぷっくり立体シール3種セット600円(税込)

巨大ぬいぐるみ5,500円(税込)

もちもちストラップ800円(税込)

Tシャツ1枚500円・3枚1,000円(税込)

ライオンズ×べるーにゃぬいぐるみ（ホーム・ビジター）各1,500円(税込) ほか

※限定販売グッズは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■「べるーにゃ焼き」販売概要

販売時間：開場60分前～試合終了30分後まで

販売場所：エルズグルメストリート 特設テント

販売価格：べるーにゃ焼きあんこ 400円(税込)

カスタード 400円(税込)

いちご 450円(税込)

注意事項：商品が無くなり次第販売を終了いたします。

予告なく内容が変更となる場合がございます。

画像はイメージです。商品内容・販売価格・販売場所・

営業時間などが変更となる場合がございます。

■「べるーにゃカップ」販売概要

販売場所 ：球場内外飲食売店、売り子

デザインの種類：アルコール2種類、ソフトドリンク・ノンアルコール1種類

注意事項 ：べるーにゃカップでのご提供は、カップが無くなり次第終了となります。

一部対象外となる商品がございます。

詳しくは店舗スタッフへお問い合わせください。

■べるーにゃ出演スケジュール詳細

【試合前】

9:30頃 グリーティング（ベルーナブース）

10:15頃 グリーティング（ベルーナブース）

11:15頃 Lステージ出演

12:00頃 グリーティング（球場内バファローズ☆ポンタブース）

【試合中】

12:30頃 親子ベースランニング

12:30頃 グラウンド整備体験

2回裏 バズーカタイム

5回裏 レオからの挑戦状

【注意事項】

・グラウンドでのイベント及び試合中イベントはご自身のお席でご覧ください。

・天候などの事由により、出演予定は予告なく変更・中止となる可能性がございます。

■「べるーにゃ」キャラクタープロフィール(C)2018Belluna 公式キャラクター「べるーにゃ」

■名前：べるーにゃ

■Twitter：https://twitter.com/BELLUNA_

■生まれたばしょ：埼玉県某所

■たんじょうび：10月9日

■口ぐせ：～にゃ、～だにゃ

■好きなもの：お昼寝、段ボールの中、イチゴ

■趣味：お買い物、お散歩、SNS

■特技：占い

■将来の夢：日本で一番有名な白ネコになること

■性格：好奇心旺盛で興味のあることは何でも知りたくなっちゃう

やんちゃさん・・・ちょっと毒舌

■ベルーナ会社概要

ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様の期待に応え、生活の質を高める価値をご提供してまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業