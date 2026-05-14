株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、基本プレー無料で家庭用ゲーム機、PC、モバイルで配信中の『eFootball(TM)』で、モバイル版のリリース9周年を記念した特別なキャンペーンを、本日5月14日(木)から開始したことをお知らせします。あわせて、オフラインイベント「eFootball(TM) World Festival」を7月26日(日)にタイ・バンコクで開催することをお知らせします。

本キャンペーンの期間中、ゲームにログインするだけで、選手獲得に必要なeFootball(TM)コインや、ディディエ ドログバ選手ら強力なレジェンド選手を含む、スペシャル選手リストからランダムで1名を獲得できる抽選契約権がもらえます。

さらに、ゲームをプレーして試合をかさね、キャンペーンハブやアチーブメントを達成することで、抽選契約権をはじめ、eFootball(TM)コインや選手育成に必要なアイテムを獲得することができます。

強力な選手を手に入れて、ドリームチームを強化しましょう！

そして昨年、『eFootball(TM)』シリーズ30周年を記念して初開催され、2,000人を超えるお客様が来場されたオフラインイベント 「eFootball(TM) World Festival」 を、今年はタイ・バンコクにて開催します。

あわせて、公式eスポーツ大会 「eFootball(TM) Championship 2026 World Finals」 も同時開催します。

昨年に引き続き開催する「eFootball(TM) World Festival」は、「eFootball(TM) Championship World Finals」の常連国であり、eスポーツも盛んに行われているタイを舞台に実施します。

eスポーツ競技の枠を超え、より多彩なコンテンツや体験型イベントを通じて、『eFootball(TM)』の魅力を総合的にお楽しみいただける内容を予定しています。

本イベントには、世界各国からトッププレーヤーやファンが集結し、世界最高峰の戦いを会場で間近にご観戦いただけるだけでなく、『eFootball(TM)』の世界観やコミュニティの熱量を余すところなく体感いただけます。

なお、「eFootball(TM) Championship 2026 World Finals」の模様は、世界同時生配信も予定しています。

詳細はこちらをチェック！

：https://www.konami.com/efootball/ja/

モバイル版『eFootball(TM)』9周年記念キャンペーンを開催中！

ゲームをプレーして、強力なレジェンド選手を獲得しよう

モバイル版『eFootball(TM)』の9周年を記念したキャンペーンに参加して、豪華報酬を獲得しましょう！

開催期間：2026年5月14日(木) ～ 6月4日(木)

◇スペシャルログインプレゼント

期間中にログインするだけで、強力なレジェンド選手が含まれるスペシャル選手リストから、ランダムで1名を獲得できる抽選契約権などを獲得できます。

◇スペシャルログインボーナス

期間中にログインするだけで、ディディエ ドログバ選手らが含まれるスペシャル選手リストから、ランダムで1名を獲得できる抽選契約権や、選手獲得に必要なeFootball(TM)コインや育成アイテム、経験値、GPが手に入ります。

◇キャンペーンアチーブメント

期間中、ゲーム内のアチーブメントを達成すると、選手育成に必要なアイテムのほか、ディディエ ドログバ選手らが含まれるスペシャル選手リストから、ランダムで1名を獲得できる抽選契約権を獲得できます。

◇キャンペーンハブ

期間中に試合をかさねていくことで、選手獲得に必要な、eFootball(TM)コインや育成アイテムのほか、ディディエ ドログバ選手らが含まれるスペシャル選手リストから、ランダムで1名を獲得できる抽選契約権や、強力な現役選手が含まれるスペシャル選手リストの中から、1名を選択して獲得できる選択契約権などが手に入ります。

キャンペーンの詳細は、こちらをチェック！

： https://www.konami.com/efootball/ja/

シリーズ30周年を記念して開催したオフラインイベント

「eFootball(TM) World Festival」

7月26日(日)にタイ・バンコクにて海外初開催決定！

昨年、「eFootball(TM)」シリーズ30周年を記念して開催された「eFootball(TM) World Festival」を、今年はタイ・バンコクで開催します。本イベントは、世界中からトッププレーヤーやファンが集い、『eFootball(TM)』の魅力を余すところなく体験できる祭典です。

出演者等の情報は後日発表予定ですので、続報をお待ちください。

■開催日時

2026年7月26日(日)

※開催日時は今後変更になる可能性があります。

■開催場所

サイアム・パラゴン

パークパラゴン M階

パラゴンホール 5階

住所: 991/1 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

■参加費

無料

※現地での観戦には事前応募が必要となる場合があります。事前応募の詳細は、6月にゲーム内のお知らせにてご案内いたします。

応募者多数の場合は抽選を行い、当選された方のみご参加いただけます。

※渡航費や宿泊費等については各自でのご負担となります。あらかじめご了承ください。

「eFootball(TM) World Festival」の詳細は、こちらをチェック！

：https://e-football.konami.net/wf/2026/_/

【eFootball(TM)】とは

『eFootball(TM)』は、1995年7月21日に第1作を発売した、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルです。世界累計ダウンロード数は10億を超え、世界中のサッカーファンの皆様に愛され、昨年7月に30周年を迎えました。

家庭用ゲーム機、PC、モバイルで“基本プレー無料”で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。また、選手の移籍や試合での活躍など、現実のサッカーの動向も毎週反映されます。

“自分だけ”のオリジナルチームで対戦できる「ドリームチーム」や、オンラインで最大３vs３の協力プレーが楽しめる「co-op」など、初心者から上級者まで楽しめるモードが用意されています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

公式Xアカウント： @we_konami

タイトル情報

タイトル：eFootball(TM)

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2025年8月14日

希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種：

■家庭用版：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版：Windows、Steam(R)

■モバイル版：iOS、Android

権利表記：

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